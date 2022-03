Estados Unidos declara formalmente que Rusia cometió crímenes de guerra en Ucrania. Lo que China quiere decir realmente cuando habla de la expansión de la OTAN hacia el este. Las eliminatorias para el Mundial de Qatar entran en una fase decisiva. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

La guerra de Rusia en Ucrania cumple un mes

Parecía imposible que una guerra a gran escala estallara otra vez en Europa, y que Rusia nuevamente estuviera en el centro. Pero ocurrió. Este jueves se cumple exactamente un mes desde que los primeros tanques rusos cruzaron la frontera hacia Ucrania. Ahora, con el avance ruso desacelerándose y las conversaciones avanzando, el mundo se pregunta si puede haber paz en el horizonte o si la guerra, en realidad, acaba de empezar. Esto es lo que necesitas saber.

Lo que China quiere decir realmente cuando habla de la expansión de la OTAN hacia el este

Cuando las fuerzas armadas de Rusia lanzaron un ataque no provocado contra Ucrania el mes pasado, China pareció ponerse del lado de Moscú, acusando a Estados Unidos y a sus aliados de la OTAN de provocar el conflicto al permitir que su bloque de seguridad se expandiera hacia el este. Ahora, mientras China se enfrenta a la presión de Occidente para condenar la invasión rusa, está aumentando una retórica similar para hablar de la huella de Estados Unidos en Asia. Análisis de Simone McCarthy.

Biden dice que habrá implicaciones si China brinda apoyo a Rusia 5:13

Una madre, una prometida y una amiga: familias lloran a las víctimas del avión de China Eastern Airlines que se estrelló

Una pasajera en el avión de China Eastern Airlines que se accidentó este lunes era una madre que viajaba a visitar a su hija, a quien no había visto en varios años. Otra era una mujer que iba a reencontrarse con su prometido después de pasar meses separados. Mientras esperaban su llegada, esos seres queridos se enfrentaron al horror después de que el vuelo 5735 de China Eastern Airlines, en ruta de Kunming a Guangzhou, se estrellara en las montañas densamente boscosas del sur de China.

Encuentran una caja negra del avión accidentado en China 0:49

Moderna dice que su vacuna contra el covid-19 funciona tan bien en niños como en adultos

La compañía dijo que dos dosis de 25 microgramos de su vacuna para niños de entre 6 meses a 5 años proporcionaron una respuesta inmune similar a dos dosis de 100 microgramos para adultos de los 18 a los 25 años. Esto indica que el beneficio de la vacuna en los adultos jóvenes también se refleja a los niños pequeños. Con base en los datos, la empresa dijo que solicitará a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos que autorice el uso de la vacuna en este grupo de edad más joven en las próximas semanas.

Refuerzo de vacuna de Moderna sería eficaz contra ómicron 0:34

Muere Madeleine Albright, primera mujer secretaria de Estado de EE.UU.

Madeleine Albright, la primera secretaria de Estado de Estados Unidos, murió a los 84 años. Albright fue una figura central en el gobierno del presidente Bill Clinton, sirviendo primero como embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas antes de convertirse en la principal diplomática del país en su segundo mandato. Defendió la expansión de la OTAN, presionó para que la alianza interviniera en los Balcanes para detener el genocidio y la limpieza étnica, buscó reducir la proliferación de armas nucleares y defendió los derechos humanos y la democracia en todo el mundo.

Conoce el legado de Madeleine Albright 1:15

A la hora del café

El cuerpo humano suele verse a través del lente masculino. Treinta fotógrafas presentan una visión diferente

Muchas de las imágenes más icónicas del cuerpo han sido tomadas por hombres: pensemos en la suave fotografía en blanco y negro de Edward Weston de su musa, o en la campaña publicitaria erótica de Mario Sorrenti con Kate Moss para Calvin Klein. Pero una nueva exposición en Fotografiska Nueva York presenta a 30 artistas femeninas contemporáneas que ofrecen nuevas perspectivas sobre la forma desnuda como símbolo de belleza, autoexpresión, identidad, erotismo o política.

Un recibo de pago de una obra de arte "invisible" podría costar US$ 500.000 en una subasta

En 1958, el artista Yves Klein inauguró una famosa exposición llamada "El vacío", en la que colocó un gran gabinete en una habitación que de otro modo estaría vacía. Miles de visitantes, que pagaron por su entrada, se presentaron en una galería de París para echarle un vistazo a nada en absoluto. Tras el éxito de la muestra, el artista francés llevó la idea un paso más allá.

Subastan obra de arte inmersivo como NFT 0:50

Sebastián Yatra recluta a John Legend para una versión bilingüe de su éxito "Tacones Rojos"

Esta es quizás la versión de "Tacones Rojos" de Sebastián Yatra que no sabíamos que necesitábamos. El cantautor colombiano dio a conocer este miércoles la versión bilingüe de su éxito en el que además comparte micrófonos con el destacado cantautor estadounidense John Legend. Conócela.

Todo lo que debes saber de la fecha de las eliminatorias

Las selecciones de Conmebol juegan, entre este jueves 24 y el martes 29 de marzo, las dos últimas jornadas de las eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial 2022. Y aún hay mucho por definirse. La Concacaf también ingresa en la recta final de cara a Qatar. Aquí, los detalles de fechas, partidos y posiciones en las competencias de Sudamérica y América del Norte, Centroamérica y el Caribe.

La Conmebol inyecta más premios para sus torneos 1:18

Dug, "la papa más grande del mundo", no es realmente una papa

Cuando la pareja neozelandesa formada por Colin y Donna Craig-Brown descubrió este gigantesco tubérculo en su jardín en agosto de 2021, supieron que tenían algo especial entre manos. Decidieron presentar a Dug al Guinness World Records, y siete meses y una prueba de ADN después, recibieron una noticia deprimente.

La cifra del día

58%

La mayoría de los estadounidenses apoya la confirmación de la jueza Ketanji Brown Jackson a la Corte Suprema de Justicia, y el 58% dice que el Senado debería votar a favor de su designación histórica a la corte más alta de la nación, según una encuesta recientemente publicada por Gallup.

Biden elige a Ketanji Brown Jackson para la Corte Suprema de EE.UU. 6:36

La cita del día

"Hoy puedo anunciar que, con base en la información actualmente disponible, el Gobierno de Estados Unidos evalúa que miembros de las fuerzas rusas han cometido crímenes de guerra en Ucrania".

El Gobierno de Estados Unidos declaró formalmente que miembros de las Fuerzas Armadas de Rusia han cometido crímenes de guerra en Ucrania, según dijo el secretario de Estado, Antony Blinken.

EE.UU. dice que el Ejército ruso perpetró crímenes de guerra en Ucrania 2:18

La selección del día

17 consejos para que tu asiento económico en el avión sea más cómodo



Y para terminar

Anne Hathaway le gana a Kelly Clarkson... con su propia canción

Durante un segmento de "The Kelly Clarkson Show", Anne Hathaway y Clarkson compitieron por adivinar y cantar la canción correcta después de escuchar algunos segundos de la música. Y la actriz se impuso con "Since U Been Gone", de la propia Clarkson, quien cayó avergonzada de rodillas.