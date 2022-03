Las películas más nominadas de los premios Oscar 2022 0:53

(CNN Español) -- Dune, de Warner Bros., es una de las películas con más nominaciones en los Oscar 2022. Con un total de 10, se quedó en el segundo lugar de las más nominadas para los premios de la Academia de este año, solo por detrás de The Power of the Dog que tiene 12.

Una de las nominaciones de Dune en los Oscar es la de "mejores efectos visuales", categoría en la que ya se coronó hace menos de dos semanas en los BAFTA.

El gran trabajo en dicha categoría se llevó a cabo, según IMDb, gracias a cientos de artistas de efectos visuales, entre ellos la mexicana Ivel Hernández (cuyo nombre no aparece en la lista del cast de Dune en IMDb, pero que puedes encontrar alrededor del tiempo 2:33:15 de la película en HBO Max, en la parte de los créditos llamada "FX TDS").

Ivel tiene 28 años, es de la Ciudad de México, y estudió la carrera de Animación y Arte Digital en el Instituto Tecnológico de Monterrey, campus CDMX.

“Me enfoqué mucho en videojuegos, por lo que tengo un muy buen background de programación. Eso me permitió llegar a la posición en la que estoy ahorita, porque en el trabajo que hago se ocupa mucho la programación, y arte también, va de la mano, es como artista y programación”, cuenta Hernández en entrevista con CNN.

Si bien sus estudios han sido imprescindibles en su trayectoria laboral, hay otros dos elementos que fueron clave en el camino de Ivel a Dune: Canadá y Pokémon.

Antes de Dune: la llegada desde México a Canadá

A finales de 2016, Ivel estaba por graduarse de Animación y Arte Digital en la CDMX. En esos momentos, uno de sus profesores más queridos de la licenciatura, Ángel Villaseñor, se encontraba trabajando en Canadá y les pasó a sus exalumnos una convocatoria de Moving Picture Company (MPC), la empresa en donde laboraba y que es ampliamente reconocida en la industria audiovisual por su desempeño en efectos y animación.

La convocatoria consistía en jornadas de reclutamiento por parte de MPC en México y otros países para el programa MPC Academy, el cual está dirigido a “recién graduados y artistas de efectos visuales junior que deseen trabajar en la industria de los efectos visuales”.

Nadie hizo caso a la convocatoria de Villaseñor, cuenta Ivel, excepto ella. En octubre de 2016, fue al reclutamiento aun sin tener experiencia previa en un trabajo de efectos visuales.

“Ellos (MPC) fueron a reclutar a gente de diferentes partes del mundo y México fue una. Entonces yo fui a aplicar, fui a mi entrevista. Yo siento que me fue muy mal, era muy poco experimentada, nunca había trabajado para ese entonces, mi reel no estaba nada al nivel. Como que me dije 'no me van a llamar’”, recuerda.

Sin embargo, sí recibió respuesta. En diciembre de ese año, le llegó un correo en donde se le decía que todavía no entraba a MPC Academy, pero que le daban la oportunidad de hacer un “preentrenamiento”, que era un curso online en el cual debía entregar seis proyectos en un mes. MPC los iba a calificar y, si cumplían con las expectativas, ahora sí pasaría al Academy.

Llegó el final del curso online en enero de 2017, al mismo tiempo que Ivel consiguió empleo en México en una empresa que hacía diseño 3D y de apps para farmacéuticas. La ansiada respuesta llegaría hasta finales de febrero, cuando la aceptaron en MPC Academy, lo que significaba que se iría a Canadá para comenzar en mayo.

“Se tardó muchísimo. Yo pensé que, con los proyectos que entregué, seguramente iba a haber decepción. Pero no, más bien solo era cuestión de tiempo. Ellos sacaron mi visa de trabajo y hasta me pagaron el boleto de avión”, dice Hernández.

Las primeras ocho películas

Ivel tuvo menos de un mes para establecerse en Vancouver, Canadá. Llegó en abril y su primer día en MPC Academy fue el 1 de mayo de 2017.

“Empecé con un entrenamiento de tres meses que estuvo muy difícil, éramos seis personas y solo tres pasamos”, comenta.

Después de esos tres meses, se acabó la etapa “training”. MPC Vancouver le dio contrato a Ivel para trabajar de manera fija ahí por un año. Al final, hubo una extensión por 12 meses más, por lo que su tiempo en MPC fue de 2017 a 2019. En ese lapso, Hernández trabajó en los efectos visuales de ocho películas:

Justice League

A Wrinkle in Time

The New Mutants

The Darkest Minds

Skyscraper

Ad Astra

Detective Pikachu

Sonic the Hedgehog

Maleficent: Mistress of Evil

Después MPC, “me moví a una compañía de videojuegos. Gears Tactics se llama el videojuego en el que estuve trabajando” para la empresa Waterproof Studios, dice Ivel.

Gears Tactics le tomó el resto de 2019. Ya en 2020 y en medio de una pandemia, llegó Dune.

Detective Pikachu, el proyecto que la llevó a Dune

Al igual que muchos niños y niñas de la década de 1990, Ivel estuvo rodeada en su infancia de caricaturas japonesas.

“Dragon Ball (era de mis favoritos). Sakura Card Captor también me gustaba muchísimo. Me gustaba mucho Ranma ½ y Pokémon. Charmander era mi favorito”, cuenta.

Sin saberlo en aquellos años, el ánime que veía de niña la llevaría a DNEG, una de las empresas que hizo los efectos especiales en Dune.

“Estaba trabajando en la empresa de videojuegos haciendo lo de Gears Tactics, ya iba a acabar el proyecto y yo no me quería quedar sin trabajo. Apliqué a varias empresas y DNEG me contestó casi inmediatamente. Me llaman, tengo la entrevista y básicamente a la siguiente semana me dicen ‘Te vamos a dar un contrato por cierto tiempo en lo que acaba el proyecto’”, cuenta Ivel.

Todavía no sabía que ese proyecto era Dune, pero ya tenía trabajo y lo consiguió en medio de una pandemia que golpeó duramente al sector laboral. De hecho, el covid-19 fue culpable de retrasar el estreno de Dune, al pasar del 18 de diciembre de 2020 al 1 de octubre de 2021.

“Entonces, empiezo a trabajar en DNEG. Nos dan una semana de entrenamiento y a la siguiente nos dicen ‘Vas a estar trabajando en Dune’. Y yo así de ‘¡Ay, qué padre!’, o sea, no pensé que me fueran a dar así de tope el proyecto”, menciona Ivel.

Un día, ya trabajando de lleno en la película de Warner Bros., el supervisor pasó a revisar lo que llevaba Ivel, una actividad que se hacía diariamente para corroborar que todo marchara de forma adecuada.

“Un día normal viene el supervisor a hacer los rounds, porque diario va a ver a tu computadora o a checar cómo vas. Llega y me dice ‘Tengo un efecto para ti porque lo vimos en tu demo reel, justo por eso te contratamos’, y yo así de ‘¿Cómo?’. Y me pone el demo reel y me dice ‘Quiero que hagas algo así’. Me estaba señalando lo que yo había hecho en Detective Pikachu. Sentí muy padre porque por este proyecto es que me consideran para trabajar aquí, y pues eso pues se siente bien, que lo hiciste bien en otro proyecto y ya te tienen en consideración”, detalla.

“La reina de los humos”

El efecto visual que les llamó la atención de Detective Pikachu para hacerlo en Dune fue el de “volúmenes”, que en pocas palabras eran smog o humos, explica Ivel.

“Detective Pikachu fue una película llena de humos. Se hicieron humos por todas partes, y eso era básicamente lo que me estaban pidiendo también en Dune. De hecho, cuando salí de la primera compañía (MPC), fue como 'Ay, la reina de los humos' porque yo tenía todos los humos, a mí me dejaban hacer todos”, menciona.

Por estos efectos de humos, trabajó en escenas de explosiones en Dune. Tal vez la más conocida, y la que recuerda Ivel en entrevista, es la del ataque en el planeta Arrakis de los Harkonnen y de las tropas Sardaukar del emperador en contra de los Atreides.

"Tuve explosiones. No sé si ubicas la parte donde van todos corriendo y saliendo de este sitio gigante que parece un aeropuerto, cuando es el primer ataque y empiezan las explosiones", puntualiza.

En el tráiler oficial de la película que te dejamos a continuación, puedes ver algunas de las explosiones y de los humos en los que trabajó Ivel.

Hernández también trabajó en escenas donde las naves parecidas a helicópteros desplegaban humo al volar, o en la escena donde el Baron Harkonnen está en una bañera desnudo y hay humo.

Tan solo en los efectos visuales que hizo el departamento donde estaba Ivel (el de VFX, letras que en inglés hacen referencia a “visual effects”), se tardaron unos seis meses. Después pasaron su trabajo a otro departamento de la categoría de efectos visuales (el de “lightning”, encargados de iluminar la escena), el cual también tardó seis meses, estima Hernández.

Precisamente en el departamento de “lightning” trabajó otro mexicano: Ángel Villaseñor, su profesor de universidad que la ayudó a llegar a Canadá. Y, así como él, dice que hubo más mexicanos participando en los efectos de Dune.

"Miguel Ortiz y Carlos Guzmán (son dos mexicanos que trabajaron en Dune). Hay más en otros departamentos, pero los que yo conozco son ellos dos", recuerda Ivel.

De acuerdo con IMDb, Carlos Guzmán y Miguel Ortiz formaron parte del equipo de DNEG que trabajó en el departamento de VFX.

"Detective Pikachu, la que más disfruté"

Después de acabarse el proyecto de Dune a finales de 2020, Ivel dejó los humos a un lado para enfocarse más en animación, pues su actual trabajo en la empresa WildBrain así lo exige.

"Ahorita en la compañía donde he estado trabajando (WildBrain), hicimos una serie de Netflix que se llama Go, Dog, Go! que es de perros, es para niños. Luego también LEGO Friends. Y actualmente estoy trabajando en la serie animada de Sonic, que también va a salir en Netflix, se llama Sonic Prime", dice.

Con todos estos proyectos en su experiencia laboral, sin embargo, Detective Pikachu se mantiene como su favorito, incluso por encima de Dune.

"Dune definitivamente es un gran proyecto, pero a mí en particular me gustó más Detective Pikachu y fue la que más disfruté por muchas cosas. Para empezar crecí con Pokémon, y trabajar en algo que tenga que ver con eso para mi fue '¡Wow!'. Además, para ese entonces, yo era junior en la empresa (MPC), era el más bajo rango y yo estaba aprendiendo. Entonces, cuando pasamos a Detective Pikachu, me dieron mucha más apertura de hacer las cosas, sentí el salto del aprendizaje y, además de todo, los efectos que me dieron eran muy, muy divertidos, y pues me aprendí mucho con ellos", finaliza Ivel Hernández.