Muere el baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins

(CNN Español) -- Taylor Hawkins, el baterista de la banda de rock Foo Fighters, falleció, según un mensaje publicado este viernes en la cuenta verificada del grupo en Twitter.

“La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre”, escribió el grupo.

“Nuestros corazones están con su esposa, hijos y familia, y pedimos que su privacidad sea tratada con el máximo respeto en este momento inimaginablemente difícil”.

No está claro cómo falleció Hawkins.

Los Foo Fighters, provenientes del estado de Washington, conocidos por canciones como "The Pretender" y "Best of You", han tenido 4 éxitos número 1 en Billboard.

Noticia en desarrollo.