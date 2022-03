El rock llora a Taylor Hawkins de Foo Fighters 1:28

(CNN) -- Taylor Hawkins, el músico de cabello dorado que durante más de dos décadas tocó la batería para los Foo Fighters en su camino al Salón de la Fama del Rock & Roll, murió, dijo la banda el viernes en un anuncio hecho poco antes de que el grupo tocara en Colombia. Hawkins tenía 50 años.

"La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro amado Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre", dijo la banda en Twitter. "Nuestros corazones están con su esposa, hijos y familia, y pedimos que su privacidad sea tratada con el máximo respeto en este momento inimaginablemente difícil".

La causa de muerte no ha sido revelada. Sin embargo, en la tarde del sábado, la Fiscalía de Colombia indicó en un comunicado que “se encontraron preliminarmente 10 tipos de sustancias” en el cuerpo de Hawkins.

En el comunicado, obtenido por CNN, se explica que "en la prueba toxicológica en orina practicada al cuerpo de Taylor Hawkins se encontraron preliminarmente 10 tipos de sustancias, entre ellas: THC (marihuana), antidepresivos tricíclicos, benzodiacepinas y opioides".

La Fiscalía asegura que el Instituto de Medicina Legal continúa con los estudios médicos esclarecer la causa de muerte de Hawkins.

El viernes, la banda tenía previsto tocar en Bogotá para el Festival Estéreo Picnic, seguido por el festival Lollapalooza Brasil el domingo, según su sitio web.

La presentación se canceló justo cuando los fanáticos se reunieron a las 11:00 p.m., según Romeo Reyes, quien le dijo a CNN que viajó de El Salvador a Bogotá para asistir al festival.

“Nos estábamos poniendo en posición cuando anunciaron que los Foo Fighters no actuarían, pero no dijeron por qué. Unos 10 minutos después, se supo que Taylor había muerto”, dijo Reyes.

"Nadie sabía el motivo de la cancelación... Todos estábamos tristes. Pero como dije, nadie sabía que Taylor había muerto. Nos enteramos unos 10 o 15 minutos después", dijo.

Más tarde, se colocaron velas en el escenario principal como vigilia por Hawkins, y las pantallas de cinco escenarios proyectaron el mensaje "Taylor Hawkins Por Siempre".

En memoria de Taylor Hawkins

Los Foo Fighters se formaron en 1994 por Dave Grohl, quien había sido el baterista de Nirvana.

Tres años más tarde, Hawkins, nativo de Texas, se unió a la banda después de haber sido el baterista de la banda de Alanis Morissette.

En una entrevista con Anderson Cooper para "60 Minutes" en 2014, Grohl habló sobre el impacto de Hawkins en la banda.

"Cuando tienes a un baterista como Taylor Hawkins en tu banda, no extraño necesariamente ser el baterista, porque tengo al mejor baterista del mundo", dijo Grohl. "Taylor es un baterista mucho más técnico que yo".

En la misma entrevista, Hawkins reconoció que le tomó un tiempo encontrar su lugar en la banda pero que Grohl "nunca se lo puso difícil".

También habló sobre su primer amor musical, la banda británica Queen.

"Quería ser Roger Taylor y quería estar en Queen", dijo Hawkins. "Quería tocar en estadios cuando tenía 10 años".

La banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll el año pasado, su primer año de elegibilidad.

La noticia de su muerte provocó una gran tristeza en las redes sociales por parte de los fanáticos y compañeros músicos.

"Dios te bendiga, Taylor Hawkins. Me encantó tu espíritu y tu imparable poder de rock. Descansa en paz, amigo mío", escribió Tom Morello de Rage Against the Machine en una publicación de Twitter.

Miley Cyrus, quien tiene previsto actuar en Lollapalooza Brasil el sábado, dijo en Instagram que dedicaría su actuación en Sao Paulo a Hawkins.

También compartió una foto de Hawkins tocando la batería y la subtituló: "Así es como siempre te recordaré".

Ringo Starr tuiteó: "Dios bendiga a Taylor, paz y amor para toda su familia y la banda, paz y amor".

Y el cantante Ozzy Osbourne habló sobre Hawkins y dijo que "fue realmente una gran persona y un músico increíble".

"Mi corazón, mi amor y mis condolencias están con su esposa, sus hijos, su familia, su banda y sus fans. Nos vemos del otro lado", escribió Osbourne en Twitter.

David de Sola y Melissa Alonso de CNN contribuyeron a este reporte.