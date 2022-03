Así celebra Sebastián Yatra la nominación del tema "Dos orugitas" a los Oscar 0:45

(CNN Español) – Para los premios Oscar 2022 viviremos una ceremonia muy distinta a la del año pasado, a pesar de aún estar en medio de una pandemia.

Y para esto, la Academia contará con la ayuda de tres poderosas mujeres de la industria del entretenimiento, quienes servirán como maestras de ceremonia de la edición 94 de los premios.

Conoce a las presentadoras de los Oscar 2022

Regina Hall, Wanda Sykes y Amy Schumer presentarán, por primera vez, la noche más importante de Hollywood.

Will Packer, productor de la ceremonia televisada, dijo a través de un comunicado distribuido en la página web de los Oscar, que la temática de esta edición es unir a los amantes del cine.

"La ceremonia de este año estará enfocada en unir a los amantes del cine. Es oportuno que hayamos alineado a tres de las mujeres más dinámicas e hilarantes con estilos cómicos muy diferentes", dijo Packer.

"Sé que la diversión que Regina, Amy y Wanda tendrán en la ceremonia llegará a nuestra audiencia. ¡Tendremos muchas sorpresas! ¡Esperen lo inesperado!", agregó.

"Regina, Amy y Wanda son potencias de la comedia que harán historia como el primer trío femenino en presentar la noche más importante del entretenimiento, y estamos encantados de tenerlas a la cabeza [de la ceremonia] para ofrecer un espectáculo increíble lleno de risas y momentos inolvidables", dijo Craig Erwich, presidente de ABC Entertainment y Hulu Originals.

ABC es la cadena estadounidense en donde tradicionalmente se emiten los premios Oscar.

Los artistas que ya han sido confirmados para la ceremonia

Aparte de estas maestras de ceremonia, los Oscar –y en todo caso, cualquier premiación– cuenta con una serie de artistas que presentan la categorías y son los encargados de proclamar quién es el ganador o ganadora de la estatuilla.

Esta labor recaerá en: Kevin Costner, Zoë Kravitz, Lady Gaga, Rosie Perez, Chris Rock, Yuh-Jung Youn, Ruth E. Carter, Anthony Hopkins, Lily James, John Leguizamo, Simu Liu, Rami Malek y Uma Thurman.

También la Academia anunció que Halle Bailey, Sean “Diddy” Combs, Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson, Samuel L. Jackson, Shawn Mendes, Tyler Perry, Tracee Ellis Ross, Daniel Kaluuya, Mila Kunis, Lupita Nyong’o, Naomi Scott, Wesley Snipes y John Travolta serán parte de los presentadores de categorías de la ceremonia.

A una semana de la ceremonia, los Oscar dijeron que Stephanie Beatriz, DJ Khaled, Jennifer Garner, H.E.R., Tiffany Haddish, Tony Hawk, Bill Murray, Elliot Page, Kelly Slater, Shaun White, también estarían en el escenario del Dolby Theatre.

Las presentaciones musicales

Uno de los aspectos que hacen a los Oscar una ceremonia completa son los interludios musicales en donde los espectadores disfrutan de los temas nominados a mejor canción original.

Y este año, no será la excepción. Los Oscar confirmaron las presentaciones de Beyoncé, Billie Eilish y FINNEAS, Sebastián Yatra y Reba McEntire.

La Academia dijo que Van Morrison, quien interpreta "Down to Joy", no estará en la ceremonia ya que se encuentra de gira por lo que el tema no se interpretará durante los premios.

También tomarán el escenario el baterista de blink-182, Travis Barker, la percusionista y cantante, Sheila E y el pianista Robert Glaspe, para una presentación dirigida por Adam Blackstone.

Aprovecha y da un repaso a las producciones nominadas en la categoría de mejor canción original antes de los Oscar:

"Be alive" de la cinta "King Richard". Música y letra por DIXSON y Beyoncé Knowles-Carter.

"No time to die" de la cinta con el mismo nombre. Música y letra por los hermanos Billie Eilish y Finneas O’Connell.

"Dos oruguitas" de la cinta de Disney, "Encanto". Música y letra por Lin-Manuel Miranda con la interpretación de Sebastián Yatra.

"Somehow You Do" de la cinta "Four Good Days". Música y letra de Diane Warren con la interpretación de Reba McEntire.

"Down to Joy" de la cinta "Belfast". Música y letra de Van Morrison

La entrega 94 de los premios Oscar se realizará el domingo 27 de marzo. Acá puedes enterarte cómo ver la ceremonia desde Estados Unidos o el extranjero.