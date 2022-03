¿Quiénes son los directores, actores y actrices que más premios Oscar han ganado en la historia?

Las 5 películas con más premios Oscar en la historia 0:48

(CNN Español) -- Los Premios Oscar están a menos de una semana de distancia. El 27 de marzo podremos ver la entrega número 94 de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

En la edición de este año, The Power of the Dog, protagonizada por Benedict Cumberbatch, lidera la lista con 12 nominaciones.

En tanto, la actriz Ariana DeBose, que interpreta a Anita en la versión actualizada de West Side Story, consiguió una nominación como actriz de reparto. DeBose, que ya ganó un Globo de Oro por el personaje, asumió el papel que Rita Moreno realizó en la versión original de 1961 de la película. Moreno, nacida en Puerto Rico, ganó un Oscar por su interpretación de Anita en 1962, convirtiéndose en la primera latina en conseguir un premio de la Academia. Moreno también aparece en la versión actualizada de la película en el papel de Valentina.

Entre tantos nominados cada año a los Oscar, siempre surge una duda: ¿quiénes son los máximos ganadores? Si es tu caso, no te preocupes. Aquí mismo te resolvemos la duda.

Personas con más premios Oscar a mejor director

Según IMDb, el máximo ganador de esta distinción en los Oscar es John Ford, quien lo ganó en cuatro ocasiones por las siguientes películas: The Informer (1936), The Grapes of Wrath (1941), How Green Was My Valley (1942), The Quiet Man (1953).

Después de Ford, dos directores han ganado tres veces el premio Oscar a mejor director:

Frank Capra: It Happened One Night (1935), Mr. Deeds Goes to Town (1937), You Can't Take It with You (1939).

William Wyler: Mrs. Miniver (1943), The Best Years of Our Lives (1947), Ben-Hur (1960).

Más premios Oscar a mejor actriz

Katharine Hepburn es quien más ha ganado premios Oscar a mejor actriz, con un total de cuatro. Las películas en donde consiguió estas distinciones fueron Morning Glory (1933), Guess Who's Coming to Dinner (1967), The Lion in Winter (1968) y On Golden Pond (1981), según IMDb.

Apenas un escalón abajo está Frances McDormand con tres premios a mejor actriz: en Fargo (1996), Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017) y Nomadland (2020).

Asimismo, una mención especial a Janet Gaynor, quien en 1929 fue la primera actriz en recibir este premio, y lo hizo gracias a su trabajo en tres películas: Seventh Heaven, Street Angel y Sunrise.

Ahora los galardones a mejor actriz de reparto

Dos actrices lideran esta categoría con dos premios cada una: Shelley Winters, por su trabajo en The Diary of Anne Frank (1959) y en A Patch of Blue (1965); y Dianne Wiest, por su interpretación en Hannah and Her Sisters (1986) y en Bullets Over Broadway (1994).

Es necesario hacer menciones especiales a Meryl Streep y a Ingrid Bergman. Aunque ambas ganaron un premio a mejor actriz de reparto (Streep por su trabajo en Kramer vs. Kramer en 1979 y Bergman por Murder on the Orient Express en 1974), cada una se llevó dos Oscar a mejor actriz: Bergman en las películas Gaslight (1944) y Anastasia (1956); y Streep en Sophie’s Choice (1982) y The Iron Lady (2011), según IMDb.

Meryl Streep es la actriz con más nominaciones en la historia: 21 en total.

Más premios Oscar a mejor actor

Daniel Day-Lewis es la única persona que tiene tres Oscar a mejor actor. Los consiguió consiguió por sus trabajos en las siguientes películas: My Left Foot (1989) en el papel de Christy Brown, There Will Be Blood (2007) como Daniel Plainview y en Lincoln (2012) interpretando a Abraham Lincoln.

Los actores que tienen dos de estos galardones son Fredric March, Spencer Tracy, Gary Cooper, Marlon Brando, Jack Nicholson, Dustin Hoffman, Anthony Hopkins, Tom Hanks y Sean Penn.

Ahora los premios a mejor actor de reparto

Esta distinción la encabeza Walter Brennan con tres estatuillas: por su trabajo en Come and Get It (1936), Kentucky (1938) y The Westerner (1940), señala IMDb.

Con dos premios Oscar a mejor actor de reparto, también tenemos a Anthony Quinn, Peter Ustinov, Melvyn Douglas, Jason Robards, Michael Caine, Christoph Waltz y Mahershala Ali.

Una mención especial a Jack Nickolson, quien ganó este premio una vez (por su actuación en Terms of Endearment), logro que se une a sus dos Oscar a mejor actor.