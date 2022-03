Las 5 películas con más premios Oscar en la historia 0:48



(CNN Español) -- Sin duda alguna la premiación más importante para las producciones cinematográficas de Hollywood es la entrega de los Oscar.

Los Premios Oscar se llevan a cabo anualmente desde 1929. Este año, la entrega número 94 de los premios de la Academia tendrá lugar el 27 de marzo en el acostumbrado Dolby Theatre del Hollywood & Highland Center.

En la edición 2022, así como en todas las entregas, los Oscar tienen entre sus nominados a grandes producciones como Dune o The Power of the Dog (esta última es la película con más nominaciones este año, con un total de 12).

Sin embargo, sean grandes, medianas o pequeñas producciones, el objetivo es el mismo: llevarse el Oscar a casa. ¿O es que acaso hay una meta oculta tras bambalinas, como un incentivo económico?

¿Ganan dinero los ganadores de los Premios Oscar?

En realidad, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS por sus siglas en inglés), organizadora de los Oscar, no da ningún incentivo económico a los nominados o a los ganadores. Gracias al reconocimiento del público, son premios que se enfocan en reconocer los logros artísticos y técnicos.

publicidad

"Su prestigio, reconocido desde hace tiempo dentro de la industria cinematográfica, ha crecido a lo largo de los años porque el público reconoce el Oscar como un premio basado únicamente en los logros artísticos y técnicos, y porque se ha tenido cuidado de preservar la integridad del símbolo de los Oscar", señala la AMPAS en su reglamento oficial.

Sin embargo, más allá de la AMPAS, hay un premio que como tal no es dinero en efectivo pero que se puede traducir en varios miles de dólares.

La compañía de marketing Distinctive Assets otorga, desde 2003, una bolsa de regalos a los nominados en diversas categorías de los Oscar, sobre todo las de mejores actrices y actores, ya sean principales o de reparto. (Esta empresa no se relaciona de ninguna manera con la AMPAS).

En la edición 2022 de los Premios Oscar, Distinctive Assets cumple 20 años otorgando esta bolsa de regalos, y este año incluirá desde parcelas de tierra en Escocia por parte de Highland Titles, hasta una estadía all-inclusive para dos personas en el Castillo Turin de 10 habitaciones que se encuentra en este país europeo.

Los actores y las actrices que fueron elegidos para recibir la bolsa de regalos este 2022 son los siguientes: Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, Will Smith, Denzel Washington, Ciarán Hinds, Troy Kotsur, Jesse Plemons, J.K. Simmons, Kodi Smit-McPhee, Kenneth Branagh, Paul Thomas Anderson, Jane Campion, Steven Spielberg, Ryûsuke Hamaguchi, Jessica Chastain, Olivia Colman, Penélope Cruz, Nicole Kidman, Kristen Stewart, Jessie Buckley, Ariana DeBose, Judi Dench, Kirsten Dunst, Aunjanue Ellis.

Si quieres saber las categorías en las que están nominados cada uno de ellos, te dejamos este video:

Estos son los nominados a los Premios Oscar 2022 6:48

¿Cuánto vale una estatuilla?

Se estima que el oscar que reciben los ganadores tiene un valor de alrededor de US$ 400.

¿Esto significa que, si venden la estatuilla, van a recibir esa cantidad?, ¿o acaso pueden conseguir más dinero? La respuesta: ni una ni otra.

El reglamento de la AMPAS indica claramente, en el punto 10 de la sección "COPYRIGHTS AND TRADEMARKS", que la estatuilla no puede ser vendida o dispuesta por ley "sin antes ofrecerla a la Academia por la suma de 1 dólar".

Entonces, por cuestiones comerciales y de protección de derechos de autor y de marca, el oscar tiene un valor de US$ 1. Vender la estatuilla no parece un negocio tan lucrativo ahora, ¿no lo crees?