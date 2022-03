Premios Oscar 2022 en vivo: ceremonia, nominados, ganadores y más al minuto

¿Reciben dinero los ganadores de los Premios Oscar? ¿Cuánto vale una estatuilla?

Sin duda alguna la premiación más importante para las producciones cinematográficas de Hollywood es la entrega de los Oscar.

Los Premios Oscar se llevan a cabo anualmente desde 1929. Este año, la entrega número 94 de los premios de la Academia tendrá lugar el 27 de marzo en el acostumbrado Dolby Theatre del Hollywood & Highland Center.

En la edición 2022, así como en todas las entregas, los Oscar tienen entre sus nominados a grandes producciones como Dune o The Power of the Dog (esta última es la película con más nominaciones este año, con un total de 12).

Sin embargo, sean grandes, medianas o pequeñas producciones, el objetivo es el mismo: llevarse el Oscar a casa. ¿O es que acaso hay una meta oculta tras bambalinas, como un incentivo económico?

