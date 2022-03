OPINIÓN | Lo mejor y lo peor de la moda de los Premios Oscar 2022

Penélope Cruz asiste a la 94ª edición de los Premios de la Academia en Hollywood y Highland el 27 de marzo de 2022 en Hollywood, California. (Crédito: Momodu Mansaray/Getty Images)

Nota del editor: Mari Rodríguez Ichaso ha sido colaboradora de la revista Vanidades durante varias décadas. Es especialista en moda, viajes, gastronomía, arte, arquitectura y entretenimiento, productora de cine y columnista de estilo de CNN en Español. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivamente suyas. Lee más artículos de opinión en cnne.com/opinion.

(CNN Español) -- Tras una larga ausencia esperábamos --¡muy entusiasmados!-- la ceremonia de los Premios Oscar 2022 de la Academia de Cine. ¡Y la moda que pasaría por la alfombra roja y entre los presentadores del evento!

Y en medio de una gala marcada por la inesperada bofetada de Will Smith a Chris Rock y emotivos homenajes a Ucrania, fue evidente que el color rojo marcó la tendencia y se llevó el premio de la noche. Nos gustó en diferentes famosas como la ganadora Tracee Ellis Ross -con un Carolina Herrera muy popular con "desbordante" escote, parecido al Carolina Herrera que hace unos meses llevó Meghan Markle.

También en rojo --y más clásica y a su estilo-- Jennifer Garner usó un elegante modelo de Brandon Maxwell. Me gustó mucho por su originalidad el diseño de pantalones con abrigo de gran cola en rojo, de Valentino Couture, de la también premiada Ariana DeBose, primera actriz Latino-Africana y abiertamente homosexual en ganar un Oscar de la Academia.

¿También en rojo? Rosie Pérez en Christian Siriano. ¡Y Kirsten Dunst con un vestido “vintage” nada menos que de Christian Lacroix!

Otra tendencia que me gustó mucho (sé la anunciamos recientemente) fue el estilo “tuxedo” clásico que llevaron varias famosas. Como el que usó Lady Gaga en el escenario, hecho en brillosos pailletes, diseño de Ralph Lauren ¡y que se había estrenado en ocasiones anteriores y lo tenía colgando en su armario!

Un modelo “tuxedo” más moderno --además de sexy y juvenil que me gustó mucho-- fue el que Chanel diseñó para Kristen Stewart ¡con pantalones cortos tipo “shorts”! La actriz lucia regia. Una variación más austera pero también elegante del estilo "tuxedo", fue la blusa blanca y falda negra de satén, creación de Bottega Véneta, que llevó Uma Thurman. Y quien lucia muy guapa con su vestido Chanel “halter” inspirado en un “tuxedo”, fue Penélope Cruz. Una de las mejores vestidas de la Gala.

Chic y original: la súper estrella Zendaya fue otra de las más fabulosamente vestidas de la noche con un Valentino, de top “cropped”, (con abdominales desnudos) y una falda recta con cola en brillosos pailletes color plata. ¡Fabuloso look acentuado con el toque dramático de la joyería Serpenti de Bulgari!

Me gusto la túnica en negro, recta y suelta --muy apropiada para el tipo de cuerpo y su austero estilo personal-- de la premiada directora Jane Campion. Pero no me gustó nada el modelo negro de Schiaparelli --que le hacía parecer como la pantalla de una lámpara-- de Maggie Gyllenhaal. No, no…

¿Más negro en tendencia que me gustaron mucho? Dos modelos ultra románticos diseños de Giambattista Valli llevados por Sofía Carson (guapísima) y Maddie Ziegler. También en negro, toda envuelta en un exagerado modelo abullonado, estaba perdida entre tanta tela la popular Billie Eilish. ¡No fue su mejor momento! ¡Tampoco el de la siempre guapa Rita Moreno, que parecía haber sido vestida por un estilista enemigo, con una rara peluca (¿o era un sombrero?) y un vestido negro que le quedaba enorme de Carolina Herrera!

Otros vestidos interesantes eran en tonos rosas -como el estilo “lingerie” de Nicky Hilton Rothschild, diseño de la inglesa Jenny Packham. El muy bonito de Mila Kunis, diseño de Zuhair Murad. Y el de Zoe Kravitz de Yves Saint Laurent. Y Lilly James en Atelier Versace.

¿Un modelo súper original que todavía no puedo determinar si me gustó o no? ¡El estampado en pinturas renacentistas de Rafael que llevó la maquillista sueca nominada Eva Von Bahe! Una visión realmente original e impresionante.

Vimos (para mi gusto) excesos de vuelos que no aportaban nada especial a los modelos --como el aburrido modelo gris de Armani de Nicole Kidman-- y el de Louis Vuitton en blanco de Caitriona Balfe. Igual que escotes absurdos y enormes “slits” que mostraban las piernas (algunas no muy bonitas) hasta el extremo.

Modelos variados: también me gustó el modelo de tul en crema-amarillo que llevó Lady Gaga al entrar al evento. Y ella lucía feliz con su look. No me gustó mucho el Prada brilloso en oro y naranja de Lupita Nyong’o. Muy dramático sin duda el look verde de vuelos y gran cola, creado porc Jean-Paul Gaultier, que llevó Jada Pinkett Smith.

Curiosamente, las hermanas Williams eran contrastes al vestir: Serena con un modelo rosa de Gucci, con aplicaciones en negro, que no le favorecía nada. Mientras que Venus lucía muy elegante con un modelo blanco de Elie Saab.

Debo confesarles que en general encontré el “desfile” poco excitante, aunque habia excepciones. La moda de colorines que llevaron los hombres fue un desastre y solo lucían regios con sus tuxedos clásicos. Y sufrí al ver a Wesley Snipes con un tuxedo con shorts color frambuesa ¡y maquillaje! Los modelos que vimos no eran los de una moda “wow” -pero los looks que les he comentado sí me gustaron mucho, al ser bellos -y seguir ciertas tendencias. ¡Y con sus sí y sus no, bravo por el regreso de los Premios Oscars y una noche muy entretenida!