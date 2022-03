Florícolas ecuatorianos ven marchitar su inversión por la guerra de Rusia 3:21

(CNN Español) -- El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que este martes tuvo su primera audiencia judicial en Miami el excontralor de Ecuador Carlos Pólit por supuestamente participar en maniobras para lavar dinero en el sistema financiero estadounidense destinado a promover y ocultar un soborno ilegal en su país.

En un comunicado de prensa, el Departamento de Justicia dijo que, de acuerdo con una acusación del 24 de marzo, hecha pública este martes, entre 2010 y 2016 Pólit presuntamente pidió y obtuvo más de US$ 10 millones en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

A cambio de eso, según el comunicado, Pólit habría influenciado en las decisiones de la oficina del Contralor General para favorecer los negocios de la empresa en el país. Además, según las autoridades estadounidenses, Pólit habría recibido sobornos de un empresario ecuatoriano cerca de 2015 a cambo de ayuda relacionada con ciertos contratos con una aseguradora estatal ecuatoriana.

En diciembre de 2016, Odebrecht se declaró culpable ante la corte del Distrito Este de Nueva York de conspirar para violar las previsiones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior (FCPA, por sus siglas en inglés) mediante una trama que supuso el pago de casi US$ 800 millones en sobornos a funcionarios públicos de 12 países, incluido Ecuador.

Pólit enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, tres cargos de encubrimiento de lavado de dinero y dos cargos por participar en transacciones con bienes derivados de una actividad delictiva. Según el Departamento de Justicia, de ser condenado, Pólit enfrenta posibles cargos de hasta 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero y conspiración para lavado de dinero, y hasta 10 años por cada cargo por participación en transacciones con bienes derivados de una actividad delictiva.

Según la acusación de las autoridades estadounidenses, los recursos de los sobornos se usaron para comprar y renovar bienes y abrir empresas en Florida registradas a nombre de terceras personas que, en algunos de los casos, desconocían sobre el uso de sus nombres.

CNN está intentando contactarse con la defensa de Pólit para conocer su reacción frente a la detención del excontralor y las acusaciones de la justicia estadounidense.

La condena a Pólit en Ecuador

Desde 2020 pesaba sobre Pólit en Ecuador una sentencia condenatoria y ejecutoriada de seis años de prisión por el delito de concusión por exigir dinero a cambio del desvanecimiento de glosas o registros contables irregulares de Odebrecht.

En febrero de 2018, Pólit dijo a CNN durante una entrevista desde Miami que se sentía perseguido por las autoridades ecuatorianas.

“Yo me siento un perseguido total porque he sacado los informes más contundentes del gobierno de Correa y otros gobiernos (…) No tengo una cuenta corriente en el mundo, un dólar en ninguna parte, todas mis declaraciones de bienes están ahí listas. Mi vida está abierta”, dijo Pólit después de que dejó de residir en Ecuador.