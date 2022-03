(CNN) -- Los científicos se sorprendieron este mes cuando una estación de investigación en la Antártida informó de un clima extraordinariamente cálido.

La temperatura en la estación de investigación Concordia, situada en el domo C de la meseta antártica -conocida habitualmente como el lugar más frío de la Tierra- subió a unos sorprendentes 11,3 grados Fahrenheit (-11,5 Celsius) el 18 de marzo.

La temperatura máxima normal para el día es de alrededor de -56 Fahrenheit (-49 Celsius), lo que sitúa la lectura del 18 de marzo en cerca de 70 grados Fahrenheit (alrededor de 38 Celsius) más caliente de lo normal.

Si la Organización Meteorológica Mundial (OMM) registrara este dato en particular, los científicos dicen que probablemente establecería un récord mundial.

🔥 The recent extraordinary heatwave in Antarctica appears to have set a new World Record for the largest temperature excess above normal (+38.5 °C / +69.3 °F) ever measured at an established weather station. pic.twitter.com/1Z5AiG4DU5

— Dr. Robert Rohde (@RARohde) March 28, 2022