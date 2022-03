Regresan a sus casas en Mariúpol devastadas por los rusos 1:55

Nota del editor: Galip Dalay es miembro asociado del Programa de Oriente Medio y Norte de África de Chatham House. Está especializado en política turca y asuntos de Oriente Medio. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Lea más opiniones en CNN.

(CNN) -- Mientras las delegaciones rusa y ucraniana llegan este martes a Estambul para mantener conversaciones de paz, la singular posición política de Turquía está en el punto de mira. ¿Podría la nación que se encuentra a caballo entre Europa y Oriente Medio convertirse en pacificadora?

A medida que la guerra se recrudece, una lista cada vez mayor de países está explorando la posibilidad de mediar para evitar un mayor derramamiento de sangre y que el conflicto se extienda más allá de las fronteras de Ucrania.

A principios de este mes, Turquía recibió a los ministros de Asuntos Exteriores de Ucrania y Rusia en una reunión trilateral en su ciudad sureña de Antalya. Posteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores turco visitó Moscú y Kyiv. Asimismo, el primer ministro israelí, Naftali Bennett, visitó Moscú con el mismo propósito. Y China ha señalado su disposición a mediar. Es posible que otros países, como los Emiratos Árabes Unidos, India o Sudáfrica, se pongan en la cola para mediar en algún tipo de resolución.

Casi todos los países que han competido por el papel de mediación han participado también en un acto de equilibrio estratégico entre Occidente y Rusia durante algún tiempo. Desempeñar un papel de intermediario es una forma de evitar una mayor catástrofe en el conflicto y de proyectar su estatura internacional. Pero también es una forma de evitar tomar decisiones difíciles que la guerra podría obligarles a tomar, como elegir o inclinarse más claramente hacia un bando.

Pero la lista de indecisos en el conflicto entre Rusia y Ucrania no se limita a los mediadores. Muchos más países han optado por permanecer "neutrales", como Egipto, Arabia Saudita, Pakistán y Marruecos. Las razones para abstenerse difieren entre los países, pero algunas son transversales.

El sistema internacional está cambiando. Y la idea de que el mundo ha dejado de estar centrado en Occidente y es cada vez más multipolar está muy extendida en el mundo no occidental. Es la base de sus políticas hacia Rusia, y también hacia China.

Mientras la narrativa dominante de esta guerra se sitúe en la dicotomía Occidente/OTAN contra Rusia, tendrá poca resonancia en el mundo no occidental. Además, el enfoque de la valla es también una forma de señalar el descontento con la política de Estados Unidos y Occidente.

Fue ilustrativo que los gobernantes de los EAU y Arabia Saudita, que dependen de Estados Unidos para su seguridad, se abstuvieran de recibir llamadas del presidente Joe Biden a principios de este mes. Este desaire pretendía transmitir su descontento con Estados Unidos por el insuficiente apoyo de Washington a su chapucera campaña en Yemen.

Desde los suministros de alimentos y energía hasta las vulnerabilidades geopolíticas, muchos otros factores también definen su enfoque. Por ejemplo, a pesar de sus estrechos lazos militares con Estados Unidos, Egipto depende en gran medida de Moscú en cuanto a su seguridad alimentaria. También coopera estrechamente con Rusia en Libia, ya que ambos apoyan al señor de la guerra Khalifa Haftar. (Kyiv acusa a Haftar de enviar mercenarios para ayudar a Rusia en Ucrania).

Del mismo modo, India, a pesar de necesitar a Occidente como fuerza compensatoria frente a China, mantiene desde hace tiempo estrechos lazos con Moscú; ha comprado los sistemas de misiles S-400, de fabricación rusa, y ha seguido una política de equilibrio entre Rusia y Occidente.

Pero de todos estos países que se sientan en la valla e intentan mediar, Turquía tiene un perfil y una posición únicos. Es miembro de la OTAN, una organización para la que Rusia y antes la Unión Soviética servían de razón de ser o de amenaza fundacional.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha venido fustigando cada vez más el sistema internacional centrado en Occidente. Pero como miembro de muchas instituciones occidentales, Turquía también es beneficiaria y, en cierto sentido, parte del Occidente geopolítico.

Mientras tanto, Turquía también tiene fronteras marítimas con Ucrania y Rusia. Además, Turquía es el mayor socio comercial de Rusia en la región de Oriente Medio y el Norte de África. Y ha competido y cooperado con Rusia en las zonas de conflicto de Siria, Libia y Nagorno-Karabaj en los últimos años.

En comparación con otros aspirantes a la mediación, Turquía es quien más se juega en este conflicto. La guerra está cambiando fundamentalmente la geopolítica y el equilibrio de poder en la región del Mar Negro, y Turquía es una de las principales potencias del Mar Negro.

Es probable que Turquía también desempeñe pronto un papel humanitario, a medida que aumente el número de refugiados, que ya se cuentan por millones. El anuncio del presidente de Francia, Emanuel Macron, de que ese país, Turquía y Grecia llevarán a cabo una misión conjunta de evacuación en Mariúpol es un presagio de un papel humanitario que podría adquirir mayor relevancia en la política de Erdogan en el futuro.

A pesar de su política de no provocar a Rusia, Turquía tampoco sigue una política de equidistancia. Vende drones armados a Ucrania, que están causando importantes pérdidas en objetivos rusos, y ha cerrado los estrechos turcos a los buques de guerra.

Además de dominar el Mar Negro, Rusia tiene una considerable presencia en el Mediterráneo, donde está profundamente implicada en los focos de conflicto de Siria y Libia. El cierre marítimo de Turquía presionará la política rusa en estas zonas de conflicto si la guerra se prolonga.

Sin embargo, a diferencia de otros miembros de la OTAN, Turquía no se ha sumado a las sanciones occidentales contra Moscú ni ha cerrado su espacio aéreo a Rusia. Hacerlo probablemente habría desencadenado un veto ruso contra la pretensión de Turquía de mediar en el conflicto. Y cada vez son más los activistas rusos contrarios a la guerra y las figuras pro-Kremlin que se dirigen a Turquía.

Turquía intenta básicamente ser pro-Ucrania sin volverse demasiado agresivamente anti-Rusia. Su capital, Ankara, está demasiado expuesta a Rusia tanto económica como geopolíticamente. Rusia es la mayor fuente de turistas, importaciones de grano y gas de Turquía.

En cualquier caso, a estas alturas, todavía no hay ninguna señal de que Occidente presione más a Turquía para que se sume al régimen de sanciones contra Moscú. Y a pesar de los esfuerzos de Turquía, el conflicto aún no está maduro para la mediación, porque Moscú parece seguir empeñado en la opción militar. Esto no significa que vayan a cesar los esfuerzos o las conversaciones en este conflicto; al contrario, es probable que veamos más.

Rusia quiere dar la impresión de que está interesada en la diplomacia para ganar tiempo y evitar más sanciones occidentales, pero no sirve de nada. No hay que esperar ningún avance a corto plazo. A pesar de ello, mantener viva la idea de un proceso diplomático sigue siendo importante. Además, la mediación sirve a los intereses de Turquía. Aumenta su estatura internacional, convierte a Turquía en uno de los principales centros de la diplomacia en este conflicto y retrasa algunas de las decisiones difíciles a las que podría enfrentarse en el futuro.

Dicho esto, a medida que la guerra se prolonga, el anterior acto de malabarismo estratégico de Turquía puede dejar de ser factible, sobre todo porque Rusia es ahora tratada más abiertamente como un enemigo de la OTAN y de la seguridad europea.

Desde la época imperial otomana hasta el presente, Turquía y Rusia se han enfrentado en 13 ocasiones, pero también han cooperado. En el pasado, los agravios contra Occidente, o incluso el antioccidentalismo, solían acercarlos. Ahora, el revisionismo geopolítico de Rusia y el drástico cambio de Putin en las ambiciones postsoviéticas impulsarán a una inquieta Turquía a acercarse a Occidente.