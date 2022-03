CNN visita un centro de llegada de refugiados en Ucrania 2:23

(CNN) -- Las tropas estadounidenses en Polonia han estado instruyendo a los ucranianos sobre cómo utilizar las armas que ha enviado Occidente a Ucrania, afirmaron fuentes familiarizadas con el asunto a CNN.



El presidente Joe Biden dijo este lunes que las tropas estadounidenses en Polonia han estado "ayudando a entrenar a los soldados ucranianos" en ese país. Las tropas fueron desplegadas allí para ayudar a reforzar el flanco oriental de la OTAN en medio de la invasión rusa de Ucrania.

El entrenamiento es otra forma en la que EE.UU. ha ayudado al Ejército de Ucrania, al tiempo que intenta no enfrentarse directamente a las fuerzas rusas, lo que podría desencadenar una guerra más amplia.

Los soldados contaron a Biden mientras estaba en Polonia sobre cómo estaban proporcionando el entrenamiento de armas tácticas a los ucranianos, según las fuentes.

"Estuvimos hablando de ayudar a entrenar a las tropas ucranianas que están en Polonia", dijo Biden el lunes. Trataba de aclarar un comentario que hizo la semana pasada a las tropas estadounidenses de que verían "cuando estén allí... mujeres, jóvenes, de pie en medio del maldito tanque, diciendo: 'No me voy. Me mantengo firme'".

Un funcionario de la Casa Blanca dijo a CNN: "Hay soldados ucranianos en Polonia que interactúan regularmente con las tropas estadounidenses, y a eso se refería el presidente".

Las fuentes indicaron a CNN que, aunque las tropas estadounidenses están instruyendo a los ucranianos en una base militar en Polonia, no se trata de un entrenamiento "formal".

Más bien, el entrenamiento es más táctico y en el momento, explicaron las fuentes. Eso incluye mostrar a los soldados ucranianos que recogen los envíos de armas en Polonia cómo utilizar algunos de esos equipos, como los misiles antitanque Javelin que Occidente ha estado enviando en grandes cantidades. Polonia se ha convertido en el punto central de tránsito de las transferencias de armas a Ucrania.

EE.UU. asignó US$ 1.000 millones en ayuda a la seguridad de Ucrania tan solo en el último mes, y tiene la intención de proporcionar a las fuerzas armadas de Ucrania más de 9.000 armas antitanque de hombro, incluyendo Javelins; casi 7.000 armas pequeñas, incluyendo ametralladoras y lanzagranadas; 20 millones de rondas de munición; y 100 drones armados.

"Se trata de transferencias directas de equipos de nuestro Departamento de Defensa a los militares ucranianos para ayudarlos en su lucha contra esta invasión", dijo Biden a principios de este mes. "Vamos a seguir haciendo más en los próximos días y semanas".

El comandante supremo aliado de la OTAN, el general Tod D. Wolters, dijo este martes a los legisladores estadounidenses que Estados Unidos había estado proporcionando "asesoramiento y asistencia con respecto al material" que iba a Ucrania, pero que las fuerzas de Estados Unidos no están "en proceso de entrenar actualmente a las fuerzas militares de Ucrania en Polonia".

"Hay enlaces que están allí y que reciben asesoramiento, y eso es diferente de lo que creo que usted se está refiriendo con respecto al entrenamiento", dijo Wolters al senador republicano Tom Cotton de Arkansas cuando se le preguntó sobre el entrenamiento.

Wolters dijo por separado durante la audiencia que "como usted bien sabe, hemos mejorado mucho nuestro intercambio de información y de inteligencia, y mientras [los ucranianos] sigan con su campaña, nuestro asesoramiento y nuestra ayuda con respecto al material serán muy, muy importantes", dijo Wolters.

Aunque Estados Unidos y la OTAN han descartado hasta ahora el envío de tropas a Ucrania, además del entrenamiento militar táctico se ha producido un sólido intercambio de información entre las fuerzas estadounidenses y ucranianas, según ha informado anteriormente CNN.

En la mayoría de los casos, según dos fuentes familiarizadas con el sistema de intercambio, la inteligencia que se comparte incluye información sobre los movimientos y la ubicación de las fuerzas rusas, así como comunicaciones interceptadas sobre sus planes militares.