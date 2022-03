Israel considera cuarta dosis de refuerzo contra el covid-19 2:32

(CNN) -- La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó dosis de refuerzo adicionales de las vacunas contra el covid-19 de Pfizer/BioNTech y Moderna para adultos de 50 años o más, y ahora, muchas personas en ese grupo se preguntan si deben recibir esa dosis ahora o más adelante.

Este martes, la FDA anunció que amplió la autorización de uso de emergencia para las dos vacunas para permitir que los adultos mayores de 50 años reciban una segunda dosis refuerzo tan pronto como cuatro meses después de su primera dosis de refuerzo. La autorización de uso de emergencia enmendada también autoriza segundas dosis de refuerzo para ciertas personas mayores de 12 años que están inmunocomprometidas.

Luego de la acción de la FDA, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) actualizaron sus recomendaciones para permitir una segunda dosis de refuerzo para esos grupos. Los CDC señalaron que los adultos que recibieron una dosis primaria y una dosis de refuerzo de la vacuna Johnson & Johnson al menos hace cuatro meses, ahora pueden recibir una segunda dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer o Moderna.

La FDA y los CDC enfatizaron que "seguirán evaluando datos e información" sobre el uso potencial de segundas dosis de refuerzo para otros grupos de edad.

Pero para aquellos que son elegibles para una segunda dosis de refuerzo, hay muchas preguntas sobre cuándo podría ser el mejor momento para vacunarse, dónde y cómo.

Soy elegible para una segunda dosis de refuerzo. ¿Cuándo debo vacunarme?

Los adultos mayores y ciertas personas inmunocomprometidas que son elegibles para una segunda dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer/BioNTech o Moderna pueden recibirla al menos cuatro meses después de su primer refuerzo.

"La evidencia que tenemos ahora de Israel sugiere que al obtener esto, uno puede reducir el riesgo de hospitalización y muerte en esta población de personas mayores, por lo que creemos que esto es algo que vale la pena que la gente considere", dijo el Dr. Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA, este martes.

"Si fueran mis familiares, los enviaría a hacer esto nuevamente debido al mayor nivel de protección", dijo Marks.

A los 64 años, el Dr. William Moss, director ejecutivo del Centro Internacional de Acceso a Vacunas de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, es elegible para una segunda dosis de refuerzo, pero dijo que planea esperar para recibirla.

Completó sus dos dosis iniciales de la vacuna, recibió una vacuna de refuerzo y estaba infectado con la variante del nuevo coronavirus ómicron. Estudios publicados en febrero sugieren que estar vacunado y haber sido infectado con el coronavirus puede ofrecer un tipo de protección "duradera" llamada inmunidad híbrida.

"Y no tengo ninguna condición médica subyacente, así que me siento bastante cómodo esperando", dijo Moss. "Eso podría cambiar si vemos un gran aumento en los casos en Estados Unidos. Pero si no lo hacemos, es posible que esté más inclinado a esperar hasta el otoño y tal vez recibir mi segundo refuerzo en ese momento.

"Ahora, mis padres tienen 89 años y 93, y recomendaría que reciban una dosis de refuerzo ahora, porque tienen un riesgo mucho más alto de covid-19 grave".

Moss agregó que el acceso a los medicamentos antivirales para tratar el covid-19 que las personas infectadas pueden tomar en casa con un la prescripción también puede desempeñar un papel en lo cómodo que alguien se puede sentir al esperar para recibir su segunda dosis de refuerzo.

"Creo que esa es una parte muy importante de la conversación", dijo Moss.

Varios estudios han demostrado que la inmunidad contra el covid-19 generada por las vacunas de Pfizer/BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson puede disminuir durante varios meses, especialmente entre los adultos mayores que pueden tener sistemas inmunitarios más débiles. Por lo tanto, el momento de un segundo refuerzo puede marcar la diferencia, porque el beneficio de esa vacuna puede ser "de corta duración", dijo el Dr. Jorge Salinas, especialista en Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Stanford.

"Es lo mismo que vacunarse contra la influenza", dijo Salinas. "Nos vacunamos una vez al año y lo abrimos bastante temprano. Pero algunas personas han demostrado que si lo haces demasiado pronto, puedes perder un poco de protección hacia el final de la temporada de influenza".

¿Dónde puedo obtener mi segunda vacuna de refuerzo?

Se espera que el lanzamiento de dosis de refuerzo adicionales refleje el lanzamiento de las dosis de refuerzo iniciales, con farmacias y consultorios médicos entre los principales sitios donde las personas podrían recibir sus vacunas.

No soy elegible para un segundo refuerzo todavía. ¿Cómo sé cuándo puedo obtenerlo?

Se podría recomendar una segunda dosis de refuerzo para más estadounidenses a medida que avanzamos hacia el otoño.

"Es posible que las personas necesiten recibir otra vacuna", dijo Marks este martes, y agregó que para los adultos mayores de 50 años, recibir una cuarta dosis ahora "no impedirá" que reciban una dosis adicional en el otoño "si hay evidencia de que otro refuerzo podría ser beneficioso".

En otras palabras, una segunda dosis de refuerzo ahora no significa necesariamente que no serás elegible para otra dosis de refuerzo más adelante este año.

"Es posible que algunas personas que reciban una segunda dosis de refuerzo en abril o mayo, necesiten y sean elegibles para otras dosis de refuerzo en el otoño, en caso de que sospechemos un aumento repentino a fines del otoño o en el invierno, como ocurre con otros virus respiratorios", dijo Moss.

Es "casi inevitable" que la mayoría de las personas necesiten otra vacuna de refuerzo en algún momento, porque el coronavirus seguirá cambiando, dijo la Dra. Megan Ranney, médica de urgencias y decana académica de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Brown.

"La pregunta es, ¿es ahora ese momento?, o ¿será en algún momento más adelante, ya sea cuando veamos señales de que nos está golpeando otra oleada o simplemente en el otoño, de la misma manera que lo hacemos con la vacuna contra la influenza?".

¿Qué vacunas se usarán para las segundas dosis de refuerzo?

Las vacunas actualmente disponibles para las segundas dosis de refuerzo son las mismas que se han administrado para las dosis iniciales y las dosis de refuerzo durante la pandemia.

Pero los refuerzos que las personas reciben este otoño o invierno boreales podrían ser completamente diferentes, dijo Moss. Por ejemplo, podría ser una vacuna a base de proteínas, como la de Novavax, que solicitó la autorización de la FDA, podría ser una vacuna administrada como un aerosol nasal, o podría ser una vacuna desarrollada específicamente para atacar una determinada variante, como la ómicron.

"Ha habido una discusión durante varios meses sobre las vacunas específicas contra [la variante] ómicron, y tengo entendido que los datos sobre ellas estarán disponibles en mayo. Pero muchas personas pueden estar mejor, si no la mayoría de las personas, recibiendo un refuerzo específico contra [la variante] ómicron en caso de que esté disponible. El momento en que sucederá no está claro", dijo Moss. "El punto es que en los próximos meses del año, puede haber más opciones para dosis de refuerzo que en realidad pueden ser mejores que otra dosis de la vacuna de ARNm original".

El Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados de la FDA tiene programado reunirse la próxima semana para analizar la necesidad de dosis de refuerzo de la vacuna contra el covid-19 en el futuro, incluido el proceso para seleccionar refuerzos específicos de variantes.

Algunas empresas, incluidas Pfizer y Moderna, están desarrollando vacunas específicas de variantes que podrían atacar cualquier cepa que esté circulando cuando se necesite el refuerzo. Pfizer y Moderna también han dicho que están trabajando en una vacuna que protegería específicamente contra la variante ómicron.

"Puede haber una necesidad de que las personas obtengan un refuerzo adicional en el otoño junto con una campaña de refuerzo más general, si eso se lleva a cabo", dijo Marks el martes. "Porque es posible que debamos cambiar a una cobertura de variante diferente", como una fórmula desarrollada para apuntar a una variante específica o una combinación de variantes.

-- Brenda Goodman, de CNN, contribuyó a este informe.