(CNN) -- Donald Trump lo hace de nuevo: pone sus objetivos personales y su ardiente celo por la venganza por encima del interés nacional. Esta vez, al pedir una vez más la ayuda política del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en medio de la brutal guerra en Ucrania.

El llamado de Trump al hombre fuerte del Kremlin para que exponga información desfavorable sobre el presidente de EE.UU., Joe Biden, no es una sorpresa. Trump le pidió a Rusia y China antes que interfieran en las elecciones estadounidenses para aumentar sus posibilidades y fue acusado por tratar de chantajear a Ucrania para que hiciera lo mismo.

Pero este puede ser el intento más retorcido y patológico del expresidente de avanzar corruptamente en su propia carrera política antes de una posible candidatura a la Casa Blanca en 2024. Su pensamiento parece ser claro: Putin podría estar haciendo llover atrocidades sobre los ucranianos, bombardeando hospitales, edificios de apartamentos, arrasando ciudades enteras y enviando 4 millones de refugiados al oeste de Europa. Pero Trump parece dispuesto a pasar por alto todo eso al servicio de sus propios intereses.

Trump no solo está tratando de inventar una conspiración interesada con un presidente ruso que gran parte del mundo ahora considera un criminal de guerra. También le está pidiendo a un enemigo de Estados Unidos, que ha amenazado con una guerra nuclear, que perjudique al comandante en jefe estadounidense que dirige a Occidente en un esfuerzo por ayudar a una nación invadida y por salvar su democracia.

El último llamado de Trump ofrece una ventana a su moralidad retorcida mientras se alinea nuevamente junto a Putin, a quien llamó un "genio" cuando empezaba la crisis con Ucrania, incluso cuando gran parte de su propio partido condenó la invasión. El llamado de Trump plantea preguntas fundamentales sobre el patriotismo de un expresidente que a veces abraza la bandera de barras y estrellas en sus mítines, pero que a menudo demostró durante su mandato que solo se preocupaba por sus propios intereses.

Trump hizo un llamado público a Putin en una entrevista con la cadena de noticias conservadora Just the News. Impulsó una afirmación no probada sobre los posibles negocios de Hunter Biden en Rusia y le pidió a Putin que divulgara cualquier información que pudiera tener sobre la situación. “Creo que Putin sabría la respuesta a eso”, dijo Trump. "Creo que debería publicarlo. Creo que deberíamos saber esa respuesta".

No está claro si existe algún material, o si el Kremlin tiene acceso a él.

Una investigación del Departamento de Justicia sobre el hijo del presidente cobra fuerza, informó CNN el miércoles citando múltiples fuentes. Los investigadores han examinado si Hunter Biden y algunos de sus asociados violaron las leyes de lavado de dinero, impuestos y cabildeo extranjero, así como las regulaciones sobre armas de fuego y otras, dijeron varias fuentes. Pero Hunter Biden no ha sido acusado de ningún delito y ha negado haber actuado mal. Su padre no está siendo investigado como parte de la investigación de las actividades comerciales de su hijo, según fuentes informadas.

Trump busca regresar a la Casa Blanca en 2024

Algunos argumentarán que los últimos comentarios escandalosos de Trump deben ignorarse, para privarlo del oxígeno político que anhela. Los republicanos sin duda acusarán a los críticos de Trump de tomar sus palabras demasiado literalmente.

Pero las palabras de un expresidente, especialmente en tiempos de guerra, tienen peso. Trump sigue siendo el líder efectivo del Partido Republicano. Es un gran favorito para la nominación republicana en 2024, ganó casi el 47% del voto popular en 2020 y podría tener una oportunidad razonable en una revancha presidencial contra Biden. Por lo tanto, el expresidente tiene un enorme poder político, y su comportamiento y retórica deben ser examinados por los votantes al considerar su regreso al Despacho Oval.

Hay muchas razones, especialmente a la luz de sus últimos comentarios, para suponer que un segundo mandato de Trump se convertiría en una búsqueda aún mayor de poder personal y enriquecimiento que el primero. Después de todo, estaba dispuesto a destruir la democracia estadounidense incitando a una insurrección contra unas elecciones libres y justas para mantenerse en el poder. El expresidente también desempeña un papel importante en las elecciones intermedias de noviembre, apoyando a los candidatos que respaldan sus afirmaciones de fraude electoral que amenazan la democracia.

Trump se sintió envalentonado por las absoluciones de juicio político

El último llamamiento de Trump a Putin también ofrece otra posible vista previa del futuro. Muestra que todavía cree que puede obtener una ventaja política poniéndose del lado del líder ruso, a quien la inteligencia estadounidense evaluó que se entrometió en las elecciones de 2016 en un intento por ayudarlo a ganar. No tiene sentido que la brutalidad del líder ruso lo haga radiactivo para Trump.

Este episodio también es un recordatorio de que, si bien gran parte del mundo ha quedado paralizado por la lucha de Volodymyr Zelensky por su país, Trump optó por tratar de extorsionar al presidente de Ucrania sobre el tipo de ayuda militar que ese país está usando ahora para defenderse de la ofensiva rusa. Trump esperaba obligar a Zelensky a anunciar una investigación sobre los Biden antes de las elecciones de 2020.

Los comentarios más recientes de Trump también alimentarán las preocupaciones de los líderes europeos que están junto a EE.UU. en el apoyo a Ucrania de que el regreso al cargo del expresidente podría afectar a la OTAN. El senador republicano Mitt Romney de Utah expresó exactamente esos temores en una entrevista el martes en CNN+ con Karen Hunt.

Cuando Trump fue acusado por segunda vez por incitar a un intento de golpe basado en sus mentiras sobre unas elecciones robadas, la mayoría de los republicanos del Senado se retractaron de condenarlo. Su razonamiento fue que, como expresidente, despojado del poder, Trump no podía hacer más daño. Su última apelación a Putin expone la cobardía de esa decisión. También sugiere que Trump se ha dado cuenta de que no hay que pagar ningún costo por llamar a los enemigos más jurados de Estados Unidos para que lo ayuden en su propia carrera política. Su apuesta por la impunidad es tan descarada que, como siempre, está representando la corrupción a gritos.

Una pregunta interesante es si Trump comete un error político al buscar la ayuda de Putin a pesar de sus recientes atrocidades. Solo el 6% de los republicanos en una encuesta de febrero de la Universidad de Quinnipiac tenían una impresión favorable del líder ruso. Desde la invasión, Trump ha luchado por equilibrar su fijación con Putin con la indignación de los estadounidenses por el destino de Ucrania. Se ha acostumbrado a insistir en que Putin nunca se habría atrevido a invadir si todavía hubiera sido presidente, a pesar de su largo historial de promover los objetivos de política exterior de Rusia mientras estuvo en la Casa Blanca. Los republicanos de la Cámara de Representantes, que perdieron las dos últimas elecciones debido a la impopularidad de Trump en los suburbios, difícilmente recibirán con agrado el sesgo favorable a Putin del expresidente a medida que se acercan las elecciones intermedias, aunque los demócratas descubrieron en la carrera por la gobernación de Virginia el año pasado que llevar a cabo una campaña anti-Trump en un momento de altos precios de la gasolina y la inflación no funcionó.

Una de las ironías del último intento de Trump de conseguir la ayuda de Putin fue que le habría resultado fácil criticar a su sucesor por encima de Hunter Biden sin invocar a un líder ruso al que siempre ha adorado como héroe.

El equívoco Republicano

Como de costumbre, el llamado de Trump a Putin provocó momentos incómodos para los senadores republicanos cuando fueron confrontados por periodistas en el Capitolio esta semana. Y como suele ser el caso, algunas de sus reacciones sugirieron que gran parte del partido lo seguiría una vez más para asegurar el poder, o al menos no frustraría activamente sus peligrosos impulsos.

El senador de Dakota del Norte, Kevin Cramer, pareció respaldar la sugerencia de Trump de que Putin publique cualquier información que tenga que pueda ser perjudicial para el actual presidente.

"No sé si tiene información sucia sobre Biden. Si la tiene, debería revelarla, pero es un criminal de guerra, así que no espero que ahora mismo esté sentado pensando en formas de revelar otra información", dijo Cramer a Manu Raju de CNN.

Al senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, quien ha pedido a los rusos que maten a Putin, también se le ofreció la oportunidad de condenar a Trump por tratar de conspirar con un enemigo estadounidense.

"Mi mensaje para Putin es que tiene que irse", le dijo Graham a Raju. Cuando se le preguntó sobre los comentarios de Trump, respondió: "No es algo que yo haría".

El líder de la minoría republicana del Senado, John Thune, contra quien Trump alentó sin éxito al gobernador de Dakota del Sur a presentarse a las primarias, lamentó el hecho de que "tenemos muy poco control sobre lo que dice el expresidente".

Pero la pregunta que enfrentarán los republicanos en el caso de una posible candidatura presidencial de Trump es si las cosas que dice y hace lo convertirán en una opción inaceptable para volver a ser el candidato republicano. En forma pasada, la respuesta será un claro no.

Al otro lado del Capitolio, los republicanos estaban de humor para repartir responsabilidades. Pero no a Trump. Los líderes republicanos estaban furiosos con el representante Madison Cawthorn, el republicano de Carolina del Norte que había avergonzado a sus colegas al afirmar de manera extraña que lo invitaron a una orgía y vio a los líderes en un intento por frenar la adicción a las drogas usando cocaína.

"Estoy muy decepcionado. Le dije que ha hecho que pierda mi confianza", comentó el líder de la minoría de la Cámara, Kevin McCarthy. "No dijo la verdad, eso es inaceptable".

Pero el republicano de California rara vez ha defendido la verdad como norma de la vida pública al tratar con Trump. Mientras busca convertirse en el próximo líder en una conferencia republicana de la Cámara que es la base de poder más potente del expresidente en Washington, McCarthy ha tratado de encubrir la conducta de Trump durante la insurrección del Capitolio, a pesar de que dijo en ese momento que el expresidente "tiene responsabilidad" por el motín.

Y aunque fue duro con Cawthorn, McCarthy también se ha mostrado reacio a disciplinar a otros miembros pro-Trump del partido como los representantes Marjorie Taylor Greene de Georgia y Paul Gosar de Arizona, cuya reciente asistencia a una conferencia de supremacismo blanco se suma a su larga lista de estallidos extremistas. Ademá, respalda un desafío clave a la representante de Wyoming Liz Cheney, quien perdió su posición de liderazgo en el Partido Republicano de la Cámara por decir la verdad sobre las mentiras de Trump sobre una elección robada y amenazas a las instituciones democráticas.

La difícil situación de Cheney muestra por qué Trump seguirá sin pagar ningún precio por obtener favores de los enemigos de Estados Unidos, incluso de Putin.