Ayudó a reconstruir Kyiv después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ella tuvo que huir

Estos niños refugiados ucranianos tienen un mensaje para el mundo 2:19

(CNN) -- Incluso cuando las bombas comenzaron a caer, Yevhenia Khomenko no quería dejar su hogar en Kyiv, Ucrania. "Preferiría morir allí", dijo la mujer de 94 años. Pero eventualmente, se volvió demasiado y su hija la convenció de dejar el hogar que había conocido toda su vida.

Cuando Khomenko era niña, vivió la Gran Hambruna de Ucrania, una que mató a millones, impulsada por Joseph Stalin. Años más tarde, huyó de su hogar durante la Segunda Guerra Mundial cuando su país fue atacado por Adolf Hitler. Ahora ha tenido que huir una vez más por una invasión provocada por Vladimir Putin.

Los ataques rusos le han recordado a Khomenko los bombardeos, los disparos y la violencia durante la Segunda Guerra Mundial, dijo a CNN. Las bombas entonces, como son ahora, eran impredecibles, y recordó haber corrido a cualquier parte para escapar de ellas.

Khomenko regresó a Kyiv después de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a reconstruir la plaza principal de la ciudad, dijo. Ahora, le preocupa que la ciudad nunca vuelva a ser la misma y que, dada su edad, nunca regrese.

Su hija de 73 años, Raisa Makhnovets, también está preocupada por el destino de Kyiv. Entre lágrimas, le dijo a CNN lo difícil que fue persuadir a su madre para que se fuera de Kyiv y cómo sus intentos de hacerlo se convirtieron rápidamente en una "película de terror".

publicidad

No tenían otra familia en la ciudad y primero pasaron dos días en un refugio antibombas antes de intentar huir del país en tren. La estación estaba sobrepasada por otros que intentaban hacer lo mismo.

“Simplemente no podía creer que realmente estuviera sucediendo. La estación de tren daba miedo”, dijo Makhnovets, hablando en ruso, como hacen muchos ucranianos, y traducido por CNN. "Tanta gente con sus hijos y cosas, realmente aterrador. El primer tren partió sin nosotros, luego el segundo. Hacía mucho frío esperando allí durante la noche. Incluso habían bebés recién nacidos".

Makhnovets dijo que tomó aproximadamente 20 horas llegar de Kyiv a Lviv, en la parte occidental de Ucrania, y luego salir del país por completo. Luego, ella y su madre pudieron volar a Estados Unidos con una visa que habían obtenido hace años. Se reunieron en Sacramento con cinco generaciones de su familia, como tatarabuela y bisabuela.

En Sacramento, Khomenko notó la paz en el aire de California.

"Me duele en el alma, por mi casa, donde viví. Pero aquí está tranquilo, no escucho nada. Tengo una casa y quiero irme a casa. Quiero estar en mi propia casa. Pero las circunstancias nos obligaron a venir aquí. Solo ve a donde sea necesario para no tener que ver la guerra”, dijo en ruso.

Sus sentimientos ahora son familiares para los de hace una vida, dijo Khomenko, pero en su juventud, realmente no entendía la guerra como lo hace ahora.

Luego le dijo a CNN: "Te deseo una buena vida y que no tengas que soportar lo que hemos tenido que soportar. Espero amistad entre nosotros y todos los pueblos".

Buscando refugio en Estados Unidos

A fines de marzo, hay más de 3,5 millones de ucranianos que se han visto obligados a abandonar las vidas que alguna vez conocieron en busca de otras nuevas, pero solo una fracción de ellos terminó en Estados Unidos.

El gobierno de Biden se comprometió recientemente a recibir hasta 100.000 ucranianos, pero hasta ahora les ha resultado difícil ingresar a Estados Unidos. Los pocos que lo han hecho han tenido éxito a través de la frontera mexicana, en algunos casos se les ha otorgado la entrada a través de lo que se conoce como permiso humanitario, que permite la admisión temporal por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo.

Es "mucho más complicado y diferente de lo que nunca imaginaste", dijo Julia Bikbova, abogada de inmigración y litigios que nació y se crió en Ucrania y visitó recientemente la frontera con México. Ella le dijo a CNN que casi todos los ucranianos con los que habló le dijeron: “Su presidente anunció que está aceptando refugiados, aquí es donde estamos”.

Desde octubre de 2021 hasta febrero, había poco más de 1.300 ucranianos a lo largo de la frontera sur de EE.UU., según datos de la patrulla fronteriza. Los datos sobre los ucranianos que ingresaron a EE.UU. en el último mes se publicarán en abril, dijo anteriormente a CNN el Departamento de Seguridad Nacional.

Si bien aún no está claro un cronograma sobre el compromiso de Biden, el marco actual para obtener el estatus de refugiado puede llevar años. Por lo tanto, muchos han optado por pasar por México, donde no se requiere visa para los ucranianos, aunque es posible que tengan que "convencer a los funcionarios en Cancún de que están allí de vacaciones", dijo Bikbova. “Nadie vuela desde Frankfurt o Varsovia a Tijuana”, agregó.

Aquellos que logran ingresar a Estados Unidos, a través del permiso humanitario o de otra manera, encuentran familiares o personas como Vadym Dashkevych: un pastor principal nacido en Ucrania en la iglesia Spring of Life Ukrainian Church en Sacramento.

Dashkevych, y otros voluntarios en EE.UU. como él, recogen a familias ucranianas una vez que pasan por inmigración y las ayudan a establecerse en varias ciudades. Para Dashkevych, es Sacramento.

En una semana de este mes, Dashkevych le dijo a CNN que ayudó a siete familias a encontrar al menos un hogar temporal en el área. Pero, enfatizó, la "familia" puede incluir a varios niños, lo que puede sumar más de 30 personas por semana.

“La mejor manera de tratarlos es llevarlos dentro de nuestras familias y dentro de las familias estadounidenses”, dijo Dashkevych.

"Necesitan ayuda no solo para estar por su cuenta, sino también ayudar, como tomar una taza de té por la noche, hablar, hacer preguntas", dijo, y agregó que han hecho un llamado a través de su iglesia para que la gente se convierta en familias anfitrionas.

También trabaja con abogados y otros servicios de apoyo para ayudar a estas familias con su futuro a largo plazo: comenzar una nueva vida bajo cielos tranquilos, lejos de la guerra que los ha desarraigado tan repentinamente.

“A partir de hoy, eso no es solo guerra, hay más. Solo están matando gente. Gente normal. Las escuelas, el jardín de niños, los hospitales y todo”, dijo Dashkevych a CNN. "Va a ser doloroso. Va a llevar años y años superarlo".

Josh Pennington de CNN contribuyó a este reporte.