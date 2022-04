Escucha a Rock hablar en su show sobre el incidente con Will Smith 2:25

(CNN) — Después de que Will Smith abofeteó al comediante Chris Rock en el escenario el domingo en la ceremonia de los premios de la Academia, los policías de Los Ángeles estaban preparados para arrestar a Smith, según una entrevista con el productor de la entrega de premios, pero el comediante insistió en que no quería presentar cargos.

En un extracto de una entrevista con ABC News, transmitida este jueves en "World News Tonight", el productor Will Packer dijo que los agentes de policía de Los Ángeles le dijeron a Rock: "Esto es agresión". Afirmaron que podía presentar cargos y que estaban preparados para arrestar a Smith esa noche.

"Dijeron 'iremos a buscarlo'. Estamos preparados. Estamos preparados para detenerlo ahora mismo. Puedes presentar cargos. Podemos arrestarlo. Estaban exponiendo las opciones", dijo Packer a ABC. "Y mientras hablaban, Chris estaba... siendo muy desdeñoso con esas opciones. Él estaba como 'no, estoy bien'. Él estaba como 'no, no, no.

La policía de Los Ángeles emitió un comunicado la noche de los Oscar en el que dijo: "La persona involucrada se ha negado a presentar un reporte policial".

Rock hizo una breve referencia al incidente este miércoles en un espectáculo de stand-up en Boston, su primera aparición pública desde los Oscar. Le dijo a la audiencia que "todavía estaba procesando lo que sucedió" y que tendría más que decir en una fecha posterior.

Will Smith se reunió con la Academia después de la bofetada de los Oscar

Will Smith se reunió con el liderazgo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas a principios de esta semana y se disculpó por abofetear a Chris Rock en el escenario durante la transmisión de los Oscar del domingo, le dijo a CNN una fuente cercana a la situación.

Smith se reunió con los miembros de la Academia “durante 30 minutos a través de Zoom, donde se disculpó y lo escucharon”, dijo la fuente.

“Le dijeron que sus acciones tendrían consecuencias”, continuó la fuente.

La noticia de la reunión se produce después de que una fuente le dijera a CNN que el liderazgo de la Academia “pidió firmemente” al publicista de Smith que el actor abandonara la ceremonia luego del incidente en el escenario.

A Smith “se le pidió firmemente por medio de su publicista que abandonara los Oscar. Se negó y eso se comunicó al liderazgo de la Academia”, dijo la persona.