Encuentran cuerpos de civiles tirados en Bucha, cerca a Kyiv, tras retirada de las fuerzas rusas

Los cuerpos de al menos 20 hombres civiles fueron encontrados tirados en una calle de la ciudad de Bucha, al noroeste de Kyiv, tras la retirada de las fuerzas rusas del área, en unas impactantes imágenes que publicó AFP este sábado.

Las personas muertas, todas vestidos de civil, se encuentran en una variedad de poses extrañas, algunos boca abajo contra el pavimento, otros boca arriba con la boca abierta.

"Tres de ellos están enredados en bicicletas después de dar su último recorrido, mientras que otros, con la piel cerosa, han caído junto a autos acribillados a balazos", según relatan periodistas de AFP que accedieron a la ciudad luego de que estuviera aislada casi un mes.

Se puede ver un cadáver que tiene las manos atadas a la espalda con un paño blanco.

El alcalde de Bucha, Anatoliy Fedoruk, dijo que los civiles muertos habían recibido un trato inhumano a manos de las fuerzas rusas.

"Los cadáveres de las personas ejecutadas todavía se alinean en la calle Yabluska en Bucha. Sus manos están atadas a la espalda con trapos blancos de 'civiles', les dispararon en la parte posterior de la cabeza. Así que pueden imaginar qué tipo de anarquía perpetraron aquí", dijo Fedoruk a Reuters este sábado.

El asesor presidencial de Ucrania Mykhailo Podolyak dijo que los cuerpos de los hombres encontrados con las manos atadas "fueron asesinados a tiros por soldados rusos", en un tuit este sábado.

Podolyak agregó: "Estas personas no estaban en el Ejército. No tenían armas. No representaban una amenaza. ¿Cuántos casos más están ocurriendo en este momento en los territorios ocupados?"

CNN no ha podido confirmar de forma independiente los detalles sobre las muertes de los hombres.

Las fuerzas rusas se retiraron de varias ciudades cercanas a Kyiv en los últimos días después de que fracasara el intento de Moscú de rodear la capital, y Ucrania declaró que Bucha había sido "liberada".