Premios Grammy 2022 en vivo: actuaciones y ganadores al minuto

Pablo Alborán y su tercera nominación a los Premios Grammy

El cantautor español, Pablo Alborán, llega a los Premios Grammy 2022 con "Vértigo", un disco bastante ecléctico y que lanzó durante la pandemia de coronavirus.

"El disco lo que pretende es mostrar mi lado más auténtico. Y mi lado más auténtico, para la gente que no me conoce, es una persona que no se está quieta, es una persona que le gusta todo tipo de música. Soy un músico muy inquieto, me gusta mucho la bachata, soy muy fan de Juan Luis Guerra. [Me gusta] la samba, soy un gran admirador de la música brasileña desde que soy pequeño", dijo Alborán a Zona Pop CNN en octubre de 2020.

Esta es la tercera nominación de Alborán a los premios Grammy. En 2018, estuvo nominado al mejor álbum de latin pop por "Prometo" y en 2015 estuvo nominado a la misma categoría con "Terral".

Este año, comparte nominación con: Paula Arenas por "Mis amores", Ricardo Arjona por "Hecho a la antigua", Camilo por "Mis manos", Álex Cuba por "Mendó" y Selena Gómez por "Revelación".

Revive la entrevista con el cantante malagueño en este episodio de Zona Pop CNN:

Escucha "Vértigo" acá: