Lil Nas X nos regaló tres temas y tres cambios de ropa

El rapero Lil Nas X, vestido de colores neutrales pero con mucho brillo, deleitó al público del MGM Grand Garden Arena con la interpretación de "Dead Right Now", "MONTERO (Call Me By Your Name)" y finalizó con "Industry Baby".

Eso no fue todo, nos regaló moda. Estos fueron los tres looks que lució durante su presentación: