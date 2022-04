Cierre total en Shanghái para frenar contagios de covid 2:02

(CNN) -- Cuando se trata de la política de salud covid cero de China, los líderes del país lo han dejado claro: Shanghái es demasiado grande para fracasar.

La ciudad, que está lidiando con un número récord de casos diarios de covid, se ha convertido en el ejemplo más grande, y potencialmente más costoso, de la insistencia de China en adherirse a su estricta estrategia de eliminación.

Este domingo, el gobernante Partido Comunista anunció el despliegue de miles de militares en el centro financiero cerrado para ayudar en la evaluación obligatoria de covid de los 25 millones de habitantes.

El plan, que hará que todos los residentes se hagan una prueba de ácido nucleico para detectar si tienen covid-19, a partir de este lunes por la mañana, se produce cuando Shanghái informó un récord de la ciudad de más de 9.000 casos de coronaviurs este domingo.

Aunque el número de casos es pequeño, según los estándares internacionales, el brote de rápida propagación ha colocado a Shanghái en la primera línea de la batalla intransigente de China contra el covid-19, mientras el Gobierno duplica las pruebas, los confinamientos obligatorios y las controvertidas políticas de aislamiento como aquellas que hace que los niños pequeños sean separados de sus padres si ellos dan positivo.

Hacer cumplir estas medidas, mientras se intenta satisfacer las necesidades de una población encerrada, ha llevado a los funcionarios a adoptar una posición de guerra. En los últimos días, más de 30.000 médicos han sido enviados a la ciudad, según medios estatales. El Ejército Popular de Liberación (EPL) también desplegó el domingo a más de 2.000 trabajadores médicos militares en Shanghái, según el Diario oficial del EPL.

Se ha aumentado la presión política sobre las autoridades de Shanghái para sofocar el brote y abordar el creciente coro de preocupaciones de los residentes que se enfrentan a los costos e inconvenientes de las estrictas medidas.

Durante semanas, la ciudad se ha visto afectada por la disfunción, con trabajadores financieros obligados a dormir en sus oficinas y residentes encerrados que buscan desesperadamente atención médica y otros suministros básicos.

Pero si los residentes esperaban que las medidas se aliviaran pronto, la llegada del viceprimer ministro, Sun Chunlan, a la ciudad durante el fin de semana dejó pocas dudas sobre la posición de Beijing.

Sun, quien encabezó los esfuerzos de control de covid-19 durante la pandemia, enfatizó el domingo que Shanghái debe adherirse a la política de "covid cero", de China, sin "vacilaciones ni dudas", citando las instrucciones del presidente chino, Xi Jinping, para eliminar el virus y ganar el "lucha reñida" contra la pandemia.

Las autoridades de salud de China han advertido repetidamente sobre la posibilidad de que los sistemas de salud se vean abrumados si el virus se propaga ampliamente entre la población de 1.400 millones de personas, especialmente debido al retraso en las vacunas entre los ancianos, y han dejado en claro que el control de covid-19 es una "misión política primordial".

Separan a niños pequeños con covid-19 de sus padres

Las autoridades de la ciudad reconocieron las deficiencias en su respuesta, la semana pasada, y Ma Chunlei, secretario general del Gobierno popular municipal de Shanghái, se disculpó el jueves por no estar “suficientemente preparado” para el brote.

En los últimos días, los residentes han seguido recurriendo a las redes sociales para describir los desafíos para acceder a los productos, incluido despertarse temprano en la mañana en un intento de hacer pedidos de suministros limitados.

"No tenemos nada ahora: aceite, arroz, todo tipo de cosas. Es demasiado difícil. Puse una alarma a las 6 a.m., pero todavía no puedo conseguir arroz", escribió un usuario debajo de una publicación en las redes sociales que describe la situación en su distrito de Shanghái, donde las autoridades dijeron más tarde que entregarían suministros.

El fin de semana se desató una nueva indignación por las medidas de aislamiento después de que aparecieran fotografías que supuestamente mostraban una sala de hospital de Shanghái abarrotada y con poco personal para niños con covid-19 que habían sido separados de sus familias debido a las medidas de aislamiento.

Las fotos, aclaró más tarde el Centro Clínico de Salud Pública de Shanghái, en un comunicado, no eran de la sala de aislamiento pediátrico de covid-19, sino que se tomaron cuando el hospital estaba transfiriendo la sala pediátrica regular al edificio de pacientes ambulatorios y emergencias, donde "se ha desplegado más personal médico pediátrico".

Pero la política en sí misma, que requiere que todos los pacientes que den positivo en la prueba estén aislados en las instalaciones, incluidos los niños pequeños y los bebés, ha causado niveles significativos de angustia entre los padres.

Una madre de apellido Zhu le dijo a CNN que su hija, de 2 años, dio positivo el 26 de marzo y fue separada de ella y enviada a la clínica, el 29 de marzo, después de lo cual recibió poca información sobre su hija además de actualizaciones de que ella estaba en buena salud.

"Esta enfermedad no requiere habilidades médicas avanzadas, todo lo que necesita es atención y compañía", escribió Zhu en la plataforma de redes sociales Weibo, similar a Twitter.

Solo después de repetidos intentos se le permitió a Zhu, a quien también se le confirmó que tenía covid-19, ingresar al Centro Clínico de Salud Pública de Shanghái y quedarse con su hija el lunes, dijo Zhu a CNN.

Al abordar las preocupaciones en una conferencia de prensa el lunes, los funcionarios de Shanghái dijeron que si los padres de los niños infectados también son positivos, pueden permanecer juntos y recibir observación y tratamiento médico, pero los niños menores de siete años aún deben ser enviados a un centro clínico de tratamiento pediátrico de salud pública de Shanghái.

¿Se ve un final a la vista de esta ola de covid en Shanghái?

Ahora, a medida que se implementan las pruebas masivas en toda la ciudad y la mayor parte de la ciudad permanece cerrada, la pregunta que se avecina es cuándo Shanghái podrá aflojar las restricciones.

El número de casos aún no ha disminuido en la ciudad, y una situación similar está ocurriendo en la provincia norteña de Jilin, que comenzó a tomar medidas de control de enfermedades más rigurosas a principios de marzo, pero continúa lidiando con su brote. Los brotes, los más grandes de China en más de dos años, marcan la primera vez que las medidas de control del país se prueban contra la subvariante BA.2 de ómicron altamente transmisible.

Los desafíos hacen que algunos residentes recuerden la situación de hace dos años en Wuhan, cuando China luchó contra su primer brote de covid-19. La ciudad permaneció bajo varias formas de confinamiento durante un período de meses y trabajadores médicos de todo el país llegaron para ayudar.

"Han pasado [dos años desde Wuhan] y todo ha cambiado, pero parece que nada ha cambiado", escribió un usuario de las redes sociales en un comentario en Weibo, señalando la llegada de médicos de Wuhan a Shanghái. "Lloro cuando veo el apoyo de Wuhan".

-- La oficina de CNN en Beijing contribuyó a este informe.