4,4 millones de personas renunciaron a sus empleos en febrero 1:41

(CNN) -- En medio de la Gran Renuncia de estadounidenses, millones de trabajadores siguen dejando sus empleos.

En febrero, 4,4 millones de empleados renunciaron, según cifras del Departamento de Trabajo, y la tasa de desempleo cayó a un mínimo de la era de la pandemia, el 3,6%, en marzo.

Pero a pesar de los titulares sobre las dificultades de los empresarios para atraer y contratar trabajadores, encontrar un nuevo empleo puede seguir siendo un largo camino.

"Si sientes que te enfrentas a un rechazo tras otro... ese tipo de disonancia que puedes sentir entre tu experiencia vivida y lo que ves en los titulares y lo que sientes, como si todos tus amigos estuvieran encontrando sus 'trabajos soñados' y tú fueras el único que se queda fuera, puede ser muy, muy desalentador", dijo la coach profesional Cynthia Pong.

Esto es lo que hay que hacer si tu búsqueda de empleo se topa con un obstáculo:

publicidad

Tómate un respiro

La búsqueda de empleo puede ser agotadora: recorrer los listados, enviar solicitudes y pasar por múltiples rondas de entrevistas y seguimientos es agotador.

Si te sientes desgastado y desanimado, aléjate un poco, recomienda Pong.

"Si has estado buscando a tiempo completo mientras trabajabas durante los últimos meses y te sientes frustrado, intenta tomarte una semana de descanso... aléjate para poder recuperar la perspectiva. Es muy fácil caer en esta madriguera y luego puede desmotivarte muy rápido", dijo.

Limita tu búsqueda

Centrar la búsqueda puede ayudar a mejorar las posibilidades de ser contratado, según Marlo Lyons, coach de carrera y ejecutiva de recursos humanos.

Lyons aconseja tomarte el tiempo necesario para determinar el tipo de puesto que buscas, así como el tipo de empresa.

"Sé más exigente con lo que buscas exactamente en lugar de limitarte a enviar tu currículum y rezar para que alguien lo vea y te contrate", afirma Lyons.

Cada vez más empresas ofrecen trabajo remoto 2:06

Amplía tu red de contactos

Tener una conexión dentro de una organización puede ayudar a conseguir un trabajo, así que trabaja para ampliar tu red.

"Asegúrate de que aprovechas al máximo tus contactos", dice Pong. Eso significa ponerse en contacto con antiguos colegas, mentores, profesores, amigos y familiares, personas con las que trabajas como voluntario o que son miembros de las mismas organizaciones profesionales para restablecer las conexiones o buscar ayuda en tu búsqueda.

Pong sugiere tener varias plantillas de correo electrónico diferentes en función de lo que buscas.

Por ejemplo, cuando recurres a tu red existente, Pong sugiere comenzar con una pequeña charla y luego mencionar que estás buscando tu próxima oportunidad laboral. Puede ser útil compartir los puestos que te interesan y el tipo de empresas en las que podrías ser una buena opción. A continuación, puedes preguntarles si conocen algún contacto potencial o posibles oportunidades.

El simple hecho de ponerse en contacto con alguien también puede ser estimulante, incluso si no estás pidiendo ayuda para un trabajo concreto, y puede dar frutos en el futuro. Ese correo electrónico puede decir algo como “Vi este artículo/podcast y me acordé de ti. Espero que estés bien y me encantaría que nos pusiéramos al día pronto”.

Pero no es necesario limitarte a la gente que conoces, dice Pong. Es posible hacer un “acercamiento en frío” con los empleados de una empresa que te interesa para tomar un café o realizar una entrevista informal. Una forma de hacerlo es enviar un correo electrónico explicando que viste su trabajo en la empresa XYZ y que te interesa saber más sobre su experiencia, y luego preguntarles si estarían dispuestos a charlar.

"Sé claro, sé directo... respeta el tiempo de la gente y ve al grano", dice Pong.

Sé de los primeros en solicitar el empleo

Si encuentras una oferta de empleo que se ajusta a lo que buscas, no esperes a presentar tu solicitud. Según Julia Pollak, economista jefe de ZipRecruiter, enviar la solicitud rápidamente después de que se publique la vacante puede aumentar las posibilidades de que se fijen en ti.

"El momento lo es todo", dice. "Si presentas tu solicitud en la primera semana en la que se publica una vacante, tienes muchas más posibilidades de conseguirlo. Muchos directores de contratación y empresas solo miran las solicitudes que llegan durante la primera semana".

Actualiza tu currículum

Identifica dónde puedes tener algún punto débil en tu proceso.

Por ejemplo, si no estás recibiendo mucha atención o llamadas de los reclutadores después de solicitar un trabajo, echa un vistazo a tu currículum.

"Observa la descripción del puesto y tu currículum y asegúrate de que exista una sinergia", dice Lyons. "Y asegúrate de que el reclutador, que no te conoce para nada, pueda ver la conexión entre tú y la descripción del trabajo".

Y, a veces, simplificar el currículum puede atraer más atención, sobre todo si pasa por un sistema de seguimiento de candidatos, según Pollak.

"Asegúrate de que tus materiales... son muy legibles para una computadora: no tienen tablas extravagantes ni un formato exótico", dijo.

"Mucha gente comete errores por intentar ser demasiado elegante y no pasa de la primera etapa porque no escribe un currículum que sea legible para los robots".

También sugirió utilizar un lenguaje claro, sobre todo en lo que respecta a los títulos de los antiguos puestos de trabajo.

"Utiliza títulos de trabajo estándar en el campo, no el extravagante 'ninja de los datos' o 'maestro de la lealtad del cliente' es importante utilizar la versión más ampliamente entendida y conocida para ese puesto".

Si no te devuelven las llamadas, sigue perfeccionando tus habilidades para las entrevistas, como por ejemplo tener respuestas concisas para las preguntas habituales de las entrevistas y ser capaz de detallar tus habilidades y experiencia y cómo se relacionan con el trabajo.

Intenta mantenerte positivo

El rechazo puede ser difícil de asimilar, ya sea por no recibir respuesta después de solicitar un puesto o por no ser seleccionado en la última ronda de entrevistas.

"Cuando te presentas a 10 vacantes y te rechazan todos, sientes que es tu propio fracaso y que es un reflejo de ti", dice Pollak. "Puede dañar la confianza y la autoestima de la gente mucho más que los fracasos en otros mercados, porque lo que estás lanzando es tu trabajo y tu tiempo y atención".

Tener una lista de tus cualidades y logros puede ayudarte a mantener la confianza durante una búsqueda prolongada.

"Crea una lista de atributos positivos sobre ti para que puedas recordar lo estupendo que eres cuando la búsqueda no vaya según lo previsto", dice Lyons. "La búsqueda de empleo es un trabajo a tiempo completo y hay que darse cuenta de que va a llevar tiempo".