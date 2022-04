Los detalles del sorteo del Mundial 2:29

(Reuters) -- El seleccionador de Países Bajos, Louis van Gaal, declaró este domingo que está luchando contra un cáncer de próstata.

En el programa de la televisión holandesa Humberto, el exentrenador del Manchester United y del Barcelona, de 70 años, reveló su diagnóstico, pero declaró que piensa seguir en su puesto.

"En cada periodo de mi etapa como seleccionador nacional he tenido que salir por la noche para ir al hospital sin que los jugadores se enteraran hasta ahora. Mientras pensaba que estaba sano. Pero no lo estoy", dijo.

"No se muere de cáncer de próstata, al menos no en el noventa por ciento de los casos. Suelen ser otras enfermedades subyacentes las que te matan. Pero yo tenía una forma bastante agresiva, me trataron 25 veces. Entonces tienes que hacer mucha gestión para ir por la vida", dijo.

"Tuve un trato preferente en el hospital. Me permitieron entrar por la puerta de atrás cuando fui a una cita y me pasaron inmediatamente a otra habitación. Me han tratado de maravilla".

En su tercera etapa como seleccionador de Países Bajos, Van Gaal ha guiado a su país hasta el Mundial de Qatar, donde se enfrentará a los anfitriones, a Senegal y a Ecuador en la fase de grupos de este año.

Su carrera como entrenador abarca casi cuatro décadas. Van Gaal ha ganado títulos de liga con el Barcelona, el Ajax de Ámsterdam, el Bayern de Múnich y el AZ Alkmaar.

Pasó dos temporadas en el Manchester United, llevando al club a un triunfo en la FA Cup en 2016 antes de ser despedido días después.