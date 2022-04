Elon Musk se unirá al consejo de administración de Twitter

(CNN) -- Elon Musk se incorporará al consejo de administración de Twitter, un movimiento que podría aumentar su influencia en la plataforma de redes sociales y que llega un día después de que se revelara que se había convertido en el mayor accionista individual de la compañía.

Twitter dijo este martes en una presentación regulatoria que planea incorporar al CEO de Tesla y SpaceX a su consejo de administración por un periodo que finaliza en 2024. Como parte del acuerdo, Musk se ha comprometido a no adquirir más del 14,9% de las acciones de la compañía mientras permanezca en el consejo.

Este lunes, Twitter dijo en una presentación que Musk había comprado el 9,2% de sus acciones. La noticia fue un poco sorprendente, después de que en las últimas semanas Musk había criticado en múltiples ocasiones en Twitter las políticas de la compañía y reflexionado sobre la necesidad de crear una nueva plataforma de redes sociales.

"¡Estoy emocionado de compartir que estamos nombrando a @elonmusk para nuestro consejo!", dijo el CEO de Twitter, Parag Agrawal, en un tuit este martes. "Por medio de conversaciones con Elon en las últimas semanas, nos quedó claro que aportaría un gran valor a nuestro consejo".

I’m excited to share that we’re appointing @elonmusk to our board! Through conversations with Elon in recent weeks, it became clear to us that he would bring great value to our Board.

— Parag Agrawal (@paraga) April 5, 2022