(CNN) -- Existe un fuerte y creciente coro de llamados a la Corte Penal Internacional (CPI) para que persiga a Vladimir Putin. El 9 de marzo, el tribunal dijo que procedería de inmediato con una investigación activa de posibles crímenes de guerra tras la invasión rusa de Ucrania.

La embajada de Estados Unidos en Kyiv también había dicho a principios de marzo que Rusia cometió un crimen de guerra al atacar una planta de energía nuclear en Ucrania.

“Es un crimen de guerra atacar una planta de energía nuclear”, dijo la embajada en su cuenta oficial de Twitter. “El bombardeo de Putin de la planta nuclear más grande de Europa lleva su reinado del terror un paso más allá”.

El presunto uso por parte de Rusia de bombas de racimo y las llamadas bombas de vacío en áreas densamente pobladas de civiles están detrás de algunas de las quejas, y una coalición de países ha presionado para que se lleve a cabo una investigación de la CPI.

Sin embargo, si la justicia en general se mueve lentamente, la justicia internacional apenas se mueve. Las investigaciones en la CPI llevan muchos años. Solo se han ganado un puñado de condenas.

He aquí una mirada muy amplia a los crímenes de guerra y el movimiento de justicia internacional.

Nota: parte de lo que se incluye a continuación proviene de la biblioteca de investigación de CNN, que recopiló información sobre la Corte Penal Internacional.

¿Qué es un crimen de guerra?

La CPI tiene definiciones específicas para el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. puedes leer sobre ellos en esta guía publicada por la CPI (en inglés).

Específicamente, atacar a poblaciones civiles, violar las Convenciones de Ginebra, atacar a grupos específicos de personas y más podrían ser posibles crímenes de guerra rusos.

“Una cosa es cierta, que dirigir intencionalmente bombardeos o atacar a civiles u objetos civiles es un delito dentro de la jurisdicción de la corte”, dijo el jueves el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, a Christiane Amanpour de CNN.

“E incluso si existe una necesidad militar, existe una clara obligación de las partes en un conflicto de no usar una fuerza desproporcionada, para asegurarse de que las municiones utilizadas y las armas no tengan una huella muy amplia en áreas civiles densas”, dijo Khan.

¿Qué son las bombas de racimo y las bombas de vacío?

El temido uso de armas prohibidas destinadas a matar sin discriminación es lo que la gente está discutiendo ahora como un crimen de guerra muy específico.

Con una bomba de racimo, se dispara un misil y explota a miles de pies en el aire, liberando bombas más pequeñas que detonan cuando caen al suelo. Mira una ilustración de The Washington Post. Amnistía Internacional dijo que una bomba de racimo rusa cayó sobre un preescolar ucraniano.

Las "bombas de vacío", o armas termobáricas, absorben el oxígeno del aire circundante para generar una poderosa explosión y una gran onda de presión que puede tener enormes efectos destructivos. Rusia los usó anteriormente en Chechenia, y un equipo de CNN detectó un lanzador de cohetes múltiples termobárico ruso cerca de la frontera con Ucrania a finales del mes pasado.

¿Rusia está usando estas armas?

La embajadora de Estados Unidos en la ONU, Linda Thomas-Greenfield, dijo el miércoles a la Asamblea General de la ONU que Rusia se estaba preparando para usar estas armas.

A EE.UU. le preocupa que Putin y las fuerzas armadas rusas se vuelvan más brutales ya que la invasión no va tan bien como habían planeado.

“Ya sean bombas de racimo o armas termobáricas, los comandantes en el campo de batalla deben usar gran discreción y decidir con gran diligencia cómo desean librar el conflicto ahora que comenzó”, dijo Khan a CNN el jueves.

“Y la ley está aquí y la corte está observando, y tenemos expertos que intentarán llegar al fondo del asunto”, dijo.

¿Qué dicen los líderes mundiales?

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el lunes que atacar áreas civiles con aviones rusos es un crimen de guerra.

El presidente Joe Biden y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, han dicho que Putin parece estar apuntando a áreas civiles.

"Lo que ya hemos visto del régimen de Vladimir Putin en el uso de las municiones que ya han estado lanzando sobre civiles inocentes... en mi opinión, (eso) ya califica completamente como un crimen de guerra", dijo Johnson en el Parlamento del Reino Unido el miércoles.

Pero Biden no llegó a decir el miércoles que Putin había cometido un crimen de guerra.

"Lo estamos siguiendo muy de cerca", dijo Biden. "Es demasiado pronto para decir eso".

Mientras tanto, en el Capitolio, hay respaldo bipartidista para una resolución que apoye la investigación de la CPI.

¿Qué es la Corte Penal Internacional?

Ubicada en La Haya, Países Bajos, y creada por un tratado llamado el Estatuto de Roma presentado por primera vez ante las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional opera de manera independiente.

La mayoría de los países de la Tierra, 123 de ellos, son parte del tratado, pero hay excepciones muy grandes y notables, incluidos Rusia y EE.UU. Y, para el caso, Ucrania.

¿Quién puede ser juzgado por el tribunal?

Cualquier persona acusada de un delito en la jurisdicción de la corte, que incluye países que son miembros de la CPI, puede ser juzgada. El tribunal juzga a personas, no a países, y se enfoca en aquellos que tienen la mayor responsabilidad: líderes y funcionarios. Si bien Ucrania no es miembro de la corte, previamente aceptó su jurisdicción.

Putin podría, por lo tanto, teóricamente ser acusado por el tribunal por ordenar previamente crímenes de guerra en Crimea.

Sin embargo, la CPI no lleva a cabo juicios en ausencia, por lo que tendría que ser entregado por Rusia o arrestado fuera de Rusia. Eso parece poco probable.

¿Qué delitos maneja la corte?

La CPI está destinada a ser un tribunal de "último recurso" y no pretende reemplazar el sistema de justicia de un país. El tribunal, que cuenta con 18 jueces que cumplen mandatos de nueve años, juzga cuatro tipos de delitos: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de agresión y crímenes de guerra.

¿Cómo inicia el procedimiento la CPI?

Los procedimientos judiciales pueden iniciarse de una de dos maneras: el gobierno nacional o el Consejo de Seguridad de la ONU pueden remitir los casos para su investigación.

Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, tiene poder de veto sobre las acciones del consejo. Fueron las solicitudes de 39 gobiernos nacionales, la mayoría de ellos europeos, las que provocaron esta investigación actual.

Khan le dijo a CNN el jueves: “Quiero enfatizar que estoy dispuesto a hablar con todas las partes, y no solo con la parte ucraniana, sino también con la Federación Rusa, partidos estatales y no estatales por igual. Esta institución no es política. No somos parte de las divisiones geoestratégicas o geopolíticas que presenciamos en todo el mundo".

¿Qué investigará la CPI en relación con Ucrania?

En su nueva investigación sobre los posibles crímenes de guerra de Rusia, la CPI ha dicho que analizará todas las acciones en Ucrania desde 2013 hasta el presente.

Rusia entró por primera vez en Crimea, que ha sido parte de Ucrania, en 2014. La CPI ya estaba investigando la represión de los manifestantes por parte de un gobierno ucraniano anterior que era prorruso. Esta nueva referencia parece reunir todos los posibles crímenes de guerra.

¿Cuánto tiempo tardan estas investigaciones?

Las investigaciones de la CPI pueden llevar mucho tiempo.

Una investigación preliminar sobre las hostilidades en el este de Ucrania duró más de seis años, desde abril de 2014 hasta diciembre de 2020. En ese momento, el fiscal dijo que había pruebas de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Los próximos pasos se vieron frenados por la pandemia de covid-19 y la falta de recursos en el tribunal, que está realizando múltiples investigaciones.

¿Por qué sería diferente un juicio por Ucrania?

La protesta internacional contra Rusia es única, y eso podría darle a la corte la capacidad de operar de manera diferente, según Ryan Goodman, profesor de derecho en la Universidad de Nueva York y coeditor en jefe de Just Security, un foro en línea.

"Es difícil juzgar la investigación de la CPI en base a prácticas anteriores", dijo Goodman en un correo electrónico. "En la situación de Ucrania, el fiscal cuenta con el respaldo de una extraordinaria efusión de apoyo de docenas de países, que espero sea seguido por una infusión de recursos".

¿Cómo afectaría al conflicto un caso de la CPI?

"Para bien o para mal, la investigación de la CPI puede afectar el espacio diplomático para las negociaciones", dijo Goodman, argumentando que Putin y otros rusos podrían no querer arriesgarse a ser arrestados si viajan fuera del país.

La investigación también podría, argumentó, debilitar a Putin en casa.

"Los rusos pueden llegar a darse cuenta de que esta es otra razón por la que Putin ya no puede servir a su país", dijo Goodman.

¿Qué pasaba antes de la CPI?

Los juicios anteriores por crímenes de guerra fueron presentados por tribunales especiales de la ONU, como los creados para la ex Yugoslavia, centrados en el autócrata serbio Slobodan Milosevic, y por el genocidio de Ruanda.

Todo esto se deriva del precedente de los juicios de Nuremberg para llevar a los nazis ante la justicia después de la Segunda Guerra Mundial y en poder de los Aliados, incluidos EE.UU., la Unión Soviética, Francia y Alemania.

Entonces, es interesante que ni EE.UU. ni Rusia sean miembros de la CPI.

¿Por qué Estados Unidos y Rusia no son miembros de la CPI?

Tanto EE.UU. como Rusia son signatarios del tratado que creó la corte, lo que significa que sus líderes lo firmaron, pero ninguno es miembro de la corte.

Rusia se retiró de la corte en 2016 días después de que un informe de la CPI publicara lo que CNN llamó un "veredicto condenatorio" sobre la ocupación rusa de Crimea en 2014. La corte también inició una investigación en 2016 sobre los esfuerzos de Rusia en 2008 para apoyar a las regiones separatistas en Georgia.

En ese momento, Francia también había acusado a Rusia de cometer crímenes de guerra en Siria.

En cuanto a EE.UU., si bien el presidente Bill Clinton firmó el tratado que creó la corte en 2000, nunca recomendó que el Senado lo ratificara.

La administración de George W. Bush, ante una buena cantidad de críticas, retiró a Estados Unidos de ser parte del tratado en 2002. El Pentágono y muchos legisladores estadounidenses se han opuesto durante mucho tiempo a unirse a un sistema judicial internacional de este tipo, ya que podría exponer a los miembros del servicio estadounidense a acusaciones de crímenes de guerra.

"El presidente (George W. Bush) piensa que la CPI tiene fallas fundamentales porque pone a los hombres y mujeres militares estadounidenses en un riesgo fundamental de ser juzgados por una entidad que está más allá del alcance de Estados Unidos, más allá de las leyes de Estados Unidos y puede someter a civiles y militares estadounidenses a estándares de justicia arbitrarios", dijo en ese momento el entonces secretario de prensa de la Casa Blanca, Ari Fleischer.

¿Cómo ha apoyado EE.UU. a la corte?

Oponerse a que Estados Unidos se uniera a la corte no significaba que la administración Bush se opusiera a la corte misma. Apoyó los esfuerzos de la CPI para buscar justicia por el genocidio en Sudán.

Siempre ha habido una incomodidad en la forma en que los presidentes estadounidenses tratan con la corte, señaló Tim Lister de CNN en 2011. Escribió sobre Barack Obama aplaudiendo los esfuerzos de la CPI para hacer justicia a personas como el ex general serbio Ratko Mladic y el líder libio Moammar Gadhafi, mientras que no respaldaba a la corte para la supervisión de EE.UU.