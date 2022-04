Ed Sheeran gana un caso de plagio por su canción 'Shape of You'

Ed Sheeran y J Balvin lanzan dos temas juntos 1:15

(CNN) -- El músico británico Ed Sheeran ganó un caso de derechos de autor de alto perfil por su exitosa canción de 2017 "Shape of You".

En un veredicto de la Corte Suprema de Londres este miércoles, un juez dictaminó que Sheeran no copió la canción "Oh Why" del artista Sami Switch.

Switch, cuyo nombre legal es Sami Chokri, afirmó que Sheeran plagió una parte clave de la canción de 2015.

En su veredicto, el juez Zacaroli escribió que estaba convencido de que Sheeran no copió deliberada o inconscientemente elementos de "Oh Why" de Switch.

Sheeran fue acusado de infracción de derechos de autor antes.

En 2016, fue demandado por su sencillo "Photograph", que se resolvió fuera de los tribunales, y fue acusado más de una vez por su éxito "Thinking Out Loud" que comenzó el mismo año.