(CNN Español) -- El esperado regreso de Marcelo Longobardi a la radio argentina ocurrirá el próximo lunes 11 de abril con el estreno de Longobardi por CNN, en CNN Radio AM 950.

Así lo anunciaron Cynthia Hudson, vicepresidenta sénior y directora general de CNN en Español y Estrategia Hispana para CNN, Felipe de Stefani, gerente general de WarnerMedia Argentina y director de ventas publicitarias de WarnerMedia Latin America, y Marcelo González, gerente general de CNN Radio Argentina, durante un evento para anunciantes en el Palacio Duhau de Buenos Aires.

El evento, conducido por Juan Pablo Varsky, contó con la participación de Longobardi y otras figuras destacadas de CNN en Español como la periodista mexicana Carmen Aristegui, el editor y columnista argentino Andrés Oppenheimer y los presentadores de CNN en Argentina Ernesto Tenembaum, María O'Donnell, Nacho Girón e Iván Pérez Sarmenti.

En este ciclo Longbardi estará acompañado por el periodista de economía Willy Kohan y el analista internacional Juan Dillon. El periodista Nicolás Singer ofrecerá actualizaciones sobre las noticias deportivas del momento, mientras que Romina Aldana estará a cargo de la locución.

El espacio además contará con la participación y el profesionalismo de los corresponsales de CNN en todo el mundo, entre ellos el corresponsal internacional en jefe José Levy, quienes ofrecerán informes especiales con las noticias mundiales de especial relevancia para Argentina y la región.

A partir de mayo, Longobardi por CNN se transmitirá en simultáneo para toda la región a través de CNN en Español. Potenciado por las múltiples plataformas digitales de la cadena de noticias, el programa tendrá un alcance de más de 60 millones de hogares en Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

Durante los últimos años CNN en Español ha robustecido su oferta de programación local con una inversión importante, y ahora cuenta con seis espacios producidos desde CNN Argentina para toda America Latina: En Diálogo con Longobardi, Conecta2, Perspectivas desde Buenos Aires, CNN Redacción Buenos Aires, Primera Mañana y Mercado Sur.

Longobardi por CNN, de lunes a viernes de 6 a.m. a 10 a.m. (Argentina), 5 a.m. a 9 a.m. (Miami), a partir del próximo lunes 11 de abril en CNN Radio AM 950.

Sobre CNN en Español

La cadena de noticias CNN en Español es responsable de varias plataformas multimedia dirigidas a audiencias de habla hispana en todo el mundo, que llega a 62 millones de hogares incluyendo CNN en Español 24 horas de noticias por cable para Estados Unidos, México, y Centro y Sudamérica y el Caribe. Esto unido a CNNEspanol.com, CNN en Español Radio, CNN en Español en Twitter, Facebook e Instagram. La marca CNN en Español brinda una experiencia en múltiples plataformas a los hispanoparlantes en las Américas.

Sobre CNN Radio

Lanzada el 11 de marzo de 2019, CNN Radio AM 950 se caracteriza por hacer de los hechos su columna vertebral informativa. Actualidad, política, economía, deportes, cultura y entretenimiento llegan a todo el país en la voz de los más prestigiosos periodistas a través de sus más de 35 repetidoras y multiplataformas.

