(CNN) -- China y Rusia están obstinados con cambiar las "reglas basadas en el orden mundial actual", según el más alto general de Estados Unidos.

El pronóstico del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, ofrecido el martes al pedir al Congreso más dinero para el Pentágono, es el de una era en la que la guerra a gran escala entre grandes potencias es una posibilidad.

"Entramos en un mundo que se está volviendo más inestable, y el potencial de un conflicto internacional significativo entre las grandes potencias está aumentando, no disminuyendo".

La invasión rusa de Ucrania amenaza "no solo la paz y la estabilidad europeas, sino la paz y la estabilidad mundiales por las que mis padres y una generación de estadounidenses lucharon tanto para defender", dijo Milley.

En realidad, no está pidiendo suficiente dinero para el Pentágono, según muchos republicanos y algunos demócratas moderados, que señalaron que el Departamento de Defensa no tuvo en cuenta adecuadamente la inflación cuando solicitó US$ 773.000 millones para el año fiscal 2023, un aumento del 4% que es inferior a la inflación, que actualmente es la más alta de los últimos 40 años.

Para responder mejor a la inflación, se pide que el Pentágono reciba más de lo que pidió. La guerra en Ucrania y advertencias como la de Milley no hará más que centrar a los estadounidenses en la seguridad.

La amenaza que supone Rusia para los aliados de Estados Unidos en la OTAN en Europa está clara desde la invasión de Ucrania, pero Milley se refirió a Rusia en el mismo sentido que a China.

El crecimiento de las Fuerzas Armadas de China, en particular de su Marina, ha preocupado a los funcionarios de defensa y a los legisladores de Estados Unidos en los últimos años.

Una nueva carrera armamentística: un emblema de la preocupación por el dominio militar de EE.UU. es el enfoque muy específico de las últimas semanas en los misiles hipersónicos.

"Estados Unidos ha puesto un énfasis renovado en las armas hipersónicas tras las exitosas pruebas rusas y chinas de los últimos meses, exacerbando la preocupación en Washington de que Estados Unidos se está quedando atrás en una tecnología militar considerada crítica para el futuro", escribió recientemente Oren Liebermann, de CNN.

Existe una narrativa creciente, no muy diferente a la impulsada por el presidente Joe Biden de que Estados Unidos se está quedando atrás con respecto a China en su capacidad tecnológica, de que el Ejército de Estados Unidos se está quedando atrás con respecto al de China.

"La modernización militar china sin precedentes les ha permitido adelantarse a nosotros en capacidades clave", afirmó el representante Mike Rogers de Alabama en la audiencia del martes. "El Partido Comunista Chino controla ahora el mayor Ejército y Armada del mundo. Tiene más tropas, más barcos y más misiles hipersónicos que Estados Unidos".

Para saber más sobre lo que Estados Unidos sabe sobre la capacidad y el gasto militar de China, me puse en contacto con Matthew P. Funaiole, experto en China, analista de datos y miembro principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

A continuación, comparto seis puntos clave de nuestra conversación telefónica, editados ligeramente para mayor claridad y extensión.

1. China tiene un objetivo estratégico a largo plazo que implica a Estados Unidos

Funaiole: China quiere establecerse como el principal agente de poder en el Indo-Pacífico, desplazar a EE.UU. en ese sentido, y considera que su ejército es uno de los principales medios para lograrlo... se ve que eso se materializa de diferentes maneras.

La que recibe mucha atención es la modernización de su armada y todos los esfuerzos que está haciendo para construir nuevos combatientes de superficie, modernizar los submarinos y desarrollar un programa de portaaviones. Ahí es donde estamos viendo que se producen muchos avances con bastante rapidez.

2. La idea de que China ha "superado" a Estados Unidos necesita un contexto

Funaiole: China sigue estando muy por detrás de Estados Unidos en cuanto a gasto global (menos de la mitad, según esta estimación). Pero una advertencia importante es que Estados Unidos mantiene una presencia global y tiene activos militares en todo el mundo... Las fuerzas de China están mucho más localizadas en la región... pero también gasta más que Corea, Japón y Vietnam juntos... Así que hay que pensarlo de nuevo en el contexto de la comparación de ese gasto.

En términos de tecnología, Funaiole argumentó que Estados Unidos sigue manteniendo una ventaja en investigación y desarrollo, pero que China ha trabajado claramente para ponerse al día en algunas áreas específicas.

3. El Ejército de China, al igual que el de Rusia, carece del componente humano que tiene el Ejército de EE.UU.

Funaiole: Estados Unidos, para bien o para mal, ha participado en conflictos en todo el mundo de forma bastante constante desde el final de la Segunda Guerra Mundial, mientras que el Ejército de China no está probado. Así que la tecnología es importante y el gasto militar es realmente importante.

Pero el único aspecto en el que China no puede dar un salto adelante, porque solo se basa en la experiencia, es el componente de personal.

Mientras que Estados Unidos puede recurrir a generaciones de experiencia arraigada... Así que la tecnología te dice una parte, el gasto te dice una parte, pero también hay ese componente humano en el que China no tiene esa experiencia.

4. China y Rusia no son precisamente aliados

Funaiole: Creo que ese marco de autocracias versus democracias es eficaz para entender lo que está en riesgo ahora mismo en la forma en que pensamos en estas normas e ideales internacionales. Pero China y Rusia trabajan juntos como socios, están más cerca en algunas cosas que en otras, pero no son aliados de la misma manera que tradicionalmente pensamos en los aliados en el sistema estadounidense.

La prueba que ofreció Funaiole es que Occidente, incluyendo a Estados Unidos y sus aliados, se ha unido efectivamente contra Rusia en Ucrania, pero China ha mantenido su distancia.

5. Vigilar el desarrollo de la Marina de China

Funaiole: Cuando China lance su tercer portaaviones, que va a ser un portaaviones de techo plano, va a utilizar un ... sistema de catapulta para lanzar los aviones, que es una nueva tecnología avanzada ... Y dentro de un par de años, cuando esté realmente posicionado en la Armada, será algo de lo que se hablará. Cuando China desarrolle su primer reactor nuclear para alimentar portaaviones, la gente empezará a hablar de ello...

Necesitamos tener una comprensión más completa de los espacios en los que China está invirtiendo, en los que China está mejorando su ejército y lo que eso significa necesariamente, en lo que respecta a los intereses de EE.UU., en la capacidad de EE.UU. para desarrollar o aprovechar las contramedidas existentes.

6. La dificultad de Putin en Ucrania envía un mensaje a China

Funaiole: Si hace un mes o hace seis semanas pensabas que era posible probar el sistema sin una gran resistencia, ahora podrías pensar diferente… Ciertamente estamos entrando o hemos entrado en una era más multipolar en la que los días pasados de la unipolaridad estadounidense se han erosionado, pero también estamos viendo un uso bastante eficaz de cómo Estados Unidos puede construir coaliciones con aliados y socios para ayudar a reforzar los principios, ideales e instituciones que defienden.