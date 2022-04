La solución de Microsoft al exceso de reuniones virtuales 0:47

(CNN Business) — Microsoft está presentando nuevas características de Windows, en un intento por mejorar la experiencia de las reuniones virtuales y asegurarse de que las necesidades de las personas con discapacidades sean apoyadas, en una nueva era de trabajo híbrido.

Durante un evento virtual este martes, la compañía mostró su visión futura del trabajo híbrido con una vista previa de las nuevas características que llegarán a Windows 11, casi seis meses después de su lanzamiento.

Las herramientas se centran en gran medida en la productividad con funciones impulsadas por inteligencia artificial (IA), como silenciar el ruido de fondo como cortadoras de césped y llantos de bebés, y encuadre automático para que la cámara siga los movimientos del orador. También hay una función que levanta sutilmente los ojos del orador para que parezca que está mirando directamente a la cámara en las videollamadas, y una herramienta de seguridad que reduce el phishing.

Pero algunas de las características más notables se centran en la inclusión con un subconjunto de herramientas desarrolladas en parte por empleados de Microsoft (MSFT) que tienen discapacidades.

Por ejemplo, su nueva función de subtítulos en vivo comenzó como una idea de Swetha Machanavajhala, una gerente senior de productos sorda en Azure Cognitive Services, quien dijo que estaba luchando para mantenerse al día en las reuniones. Necesitaba un dispositivo para leer los textos generados por un subtitulador humano y una computadora para tomar notas, todo mientras se concentraba en la presentación. La pandemia intensificó la necesidad de un cambio, dijo.

“Las reuniones eran extremadamente desalentadoras, porque requerían mucha coordinación visual entre la presentación del contenido en una pantalla y los subtítulos en otra pantalla. A menudo me faltaba información y me sentía excluida”, dijo Machanavajhala a CNN Business. "No podría ser tan productiva como mis compañeros".

Durante un hackathon, lideró un equipo de 10 empleados de Microsoft para lanzar subtítulos universales en la plataforma de Windows, lo que permitió que cualquier tipo de audio que emitiera la computadora se subtitulara en tiempo real, ya sea de un producto de Windows como Teams u otros servicios, como YouTube, un podcast, FaceTime o un sitio web. Luego presentó la herramienta a los ejecutivos, quienes aceptaron convertirla en una función oficial de Windows 11. La nueva herramienta también puede subtitular el audio capturado por el micrófono, proporcionando subtítulos para el usuario, si está hablando con alguien en persona.

De modo similar, otra nueva herramienta de Windows 11 llamada Focus, fue desarrollada en parte por un administrador de productos de Windows con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Alexis Kane dijo que a menudo se sentía abrumada por el flujo de notificaciones mientras trabajaba desde casa y buscó ayudar a Microsoft a identificar formas de reducir las distracciones.

"Como alguien con TDAH, la forma en que mi computadora se comporta un día influye en mi estado de ánimo, mi productividad y mis niveles de energía", dijo Kane. "Esto se hizo más evidente con el trabajo virtual cuando no tenía descanso de mi computadora. La cantidad de notificaciones que recibía aumentó significativamente, al igual que mis niveles de ansiedad".

Ahora los usuarios activan un botón de no molestar desde cualquier notificación, lo que les permite silenciar alertas, correos electrónicos y otros mensajes durante un cierto período de tiempo. Si bien la compañía le dijo a CNN Business que tenía un interés previo en agregar este tipo de función a Windows, que ya está disponible de algún modo en el software de Apple y Samsung, aceleró el concepto cuando Kane dijo que las notificaciones estaban afectando su productividad.

"Ahora uso el temporizador de enfoque a lo largo de mi jornada laboral cuando me siento realmente abrumada; me ayuda a ordenar mis pensamientos de una manera estructurada", dijo. "Estas características se extenderán a todos, pero tendrán un impacto específico en aquellos que son neurodiversos".

Durante el evento, Microsoft dijo que también está implementando una herramienta para anclar archivos, contenido y sitios web favoritos para un acceso rápido. Una nueva característica llamada Windows 365 Switch brindará a los usuarios la facultad de moverse más fácilmente entre su PC en la nube y el escritorio local.

Otras herramientas apuntan a combatir proactivamente el phishing y el malware dirigido al identificarlos y alertar a los usuarios cuando ingresan sus credenciales de Microsoft en una aplicación maliciosa o un sitio web pirateado.

La compañía no dio un cronograma de cuándo se implementarán todas las nuevas funciones, pero las herramientas de inclusión y las mejoras para reuniones estarán disponibles para su descarga a finales de este año.