(CNN) -- Nancy Crampton-Brophy escribía novelas románticas eróticas con hombres musculosos, a menudo sin camisa, en sus portadas y títulos como "The Wrong Husband". Algunas llevaban un eslogan que decía: "Un error nunca se sintió tan bien".



Pero para Crampton-Brophy, la vida con su marido de casi dos décadas parecía cualquier cosa menos equivocada. Ella y Daniel Brophy vivían en un tranquilo suburbio de Portland, Oregon, donde él era chef en una escuela culinaria. Crampton-Brophy dijo que su marido criaba pavos y pollos en el patio trasero, cultivaba un huerto y le gustaba preparar comidas para ella.

El día que se dio cuenta de que era el hombre adecuado, escribió en su sitio web de autora, que él le preparaba aperitivos mientras ella tomaba un baño.

"¿Te imaginas pasar el resto de tu vida sin un hombre así?”

Entonces llegó un giro que podría haber salido de uno de sus libros.

La mañana del 2 de junio de 2018, alguien disparó a Daniel Brophy en la cocina del Instituto Culinario de Oregon, donde daba clases de cocina. Tres meses después, la policía de Portland detuvo a Crampton-Brophy y la acusó del homicidio de su marido.

Y ahora, la mujer que en su día publicó un infame blog titulado "Cómo asesinar a tu marido", está siendo juzgada en un tribunal de Oregon. Crampton-Brophy, de 71 años, está acusada de un único cargo de homicidio del cual se declaró inocente.

Se espera que el juicio dure seis semanas.

Su marido recibió dos disparos en la escuela de cocina donde trabajaba

La mañana en que Daniel Brophy fue asesinado, los alumnos llegaron a clase y lo encontraron sangrando en el suelo de la cocina.

En los documentos del tribunal, los fiscales dijeron que el hombre de 63 años había recibido dos disparos: uno en la espalda mientras estaba de pie junto a un fregadero llenando cubetas de hielo y agua para los estudiantes, y luego una segunda vez en el pecho a corta distancia. Las balas penetraron en su columna vertebral y le atravesaron el corazón. Brophy llevaba con él su cartera con dinero en efectivo y tarjetas de crédito, y no había señales de robo o entrada forzada.

Al día siguiente, Crampton-Brophy publicó un mensaje en Facebook.

"Mi marido y mejor amigo, el chef Dan Brophy, fue asesinado ayer por la mañana", decía. "Para aquellos que están cerca de mí y sienten que esto merecía una llamada, tienen razón, pero estoy luchando para darle sentido a todo en este momento".

El asesinato siguió siendo un misterio público durante meses. Luego vino el arresto de Crampton-Brophy en septiembre de 2018 y, de repente, la imagen del feliz matrimonio de la pareja se derrumbó.

Los fiscales sostienen en los documentos judiciales que los Brophy se enfrentaban a dificultades financieras y habían vaciado su cuenta de jubilación dos años antes del tiroteo. Crampton-Brophy, cuyos libros no eran financieramente lucrativos, ideó el plan de matar a su marido para cobrar más de US$ 1,5 millones de múltiples pólizas de seguro de vida y otros activos, dijeron los fiscales.

"Dan Brophy estaba contento en su estilo de vida sencillo, pero Nancy Brophy quería algo más", dijeron los fiscales en los documentos judiciales. "A medida que Nancy Brophy se volvía más desesperada financieramente y su carrera de escritora se tambaleaba, se quedó con pocas opciones ....

"Para Nancy Brophy, Dan Brophy valía casi US$ 1,5 millones muerto y valía una vida de dificultades financieras si seguía vivo. Nancy Brophy planeó y llevó a cabo lo que creía que era el asesinato perfecto. Un asesinato que ella creía que la liberaría de las garras de la desesperación financiera".

Los fiscales dijeron que un registro de las computadoras de la pareja reveló que tenían una cuenta conjunta de iTunes en la que habían guardado un artículo titulado "10 maneras de encubrir un asesinato".

Pero el abogado de Crampton-Brophy argumentó en el juicio de esta semana que ella amaba a su marido y no tuvo nada que ver con el asesinato.

"El Estado presentará un caso circunstancial que les ruega que ignoren la circunstancia más importante... el amor", dijo el lunes la abogada defensora Lisa Maxfield en su declaración inicial. "Nancy Crampton-Brophy siempre ha estado completa y locamente enamorada de Daniel Brophy, y lo sigue estando hasta el día de hoy. Para Nancy Brophy, él era perfecto".

La pareja había hecho varias escapadas románticas en los meses anteriores a la muerte de Brophy y estaban planeando un viaje de verano al Monte Rushmore, dijo la abogada.

El asesinato atrajo la atención sobre los escritos de Crampton-Brophy

La noticia del asesinato sorprendió a la comunidad de Portland y llegó a los titulares de todo el mundo, en parte debido a algo que Crampton-Brophy escribió siete años antes de la muerte de su marido.

En 2011, publicó una entrada en su blog titulada "Cómo asesinar a tu marido".

"Como escritora de suspenso romántico, paso mucho tiempo pensando en el asesinato y, en consecuencia, en el procedimiento policial", comenzaba la entrada de 700 palabras. Se publicó en un blog llamado "See Jane Publish" que ahora es privado. El ensayo estaba dividido en secciones que detallaban los pros y los contras de matar a un marido malvado.

"Si se supone que el asesinato me libere, ciertamente no quiero pasar tiempo en la cárcel", escribió Crampton-Brophy. "Y permítanme decir claramente para que conste, que no me gustan los overoles y que el naranja no es mi color".

Pero el juez dictaminó el lunes que el ensayo no se permitiría como evidencia porque fue escrito hace años como parte de un seminario de escritura y podría predisponer injustamente al jurado.

Las novelas de Crampton-Brophy no parecen haber representado grandes riquezas ni fama literaria. Pero eran consistentes en su presentación y tema.

Sus libros eran historias de intentos de asesinato, infidelidad, crimen, lujuria y libertinaje en general, todos ellos temas habituales en las novelas de suspenso romántico. En "The Wrong Husband", una mujer intenta escapar de su marido maltratador escondiéndose en España durante su viaje de aniversario.

"Mis historias tratan sobre hombres guapos y mujeres fuertes, sobre familias que no siempre funcionan y sobre la alegría de encontrar el amor y la dificultad de hacer que dure", escribió en su página web. "Al escribir ficción, uno escarba en lo más profundo y desentierra partes de su propia vida que hace tiempo había olvidado o que había enterrado a propósito. Es cierto que a veces es más inteligente cambiar el final".

Su biografía de autora también ofrecía destellos de cómo Crampton-Brophy veía la vida con su marido.

"Como todos los matrimonios, hemos tenido nuestros altibajos, más momentos buenos que malos", escribió.

Los fiscales dicen que ella investigó sobre 'armas fantasma'

El cuerpo de Brophy fue encontrado por sus estudiantes de cocina. En el momento de su muerte, estaba solo en la escuela, dijeron los fiscales.

La escuela no tenía cámaras de seguridad, pero las cámaras de tráfico cercanas mostraron la minivan Toyota de Crampton-Brophy en las calles de la ciudad cerca del instituto culinario cerca del momento del tiroteo, dijeron los fiscales.

Los fiscales dijeron que creen que Crampton-Brophy siguió a su marido al trabajo y le disparó con una pistola Glock de 9 mm que había comprado en una feria de armas de Portland. Los investigadores encontraron dos casquillos de 9 mm en la escena.

También había comprado un kit de "arma fantasma" que los investigadores encontraron más tarde en un almacén. Las "armas fantasma" son armas de fuego no registradas y no rastreables.

El abogado de Crampton-Brophy dijo el lunes a los miembros del jurado que ella estaba investigando los kits de "armas fantasma" para un libro en el que estaba trabajando y que compró la pistola con el conocimiento de su marido porque los tiroteos masivos en Estados Unidos la hacían sentir insegura.

Los fiscales afirman que Crampton-Brophy intercambió la corredera y el cañón de la Glock 9mm con un mecanismo idéntico que compró en eBay para cubrir sus huellas, y lo utilizó para dispararle a su marido. A continuación, supuestamente sacó la nueva corredera y el cañón y los sustituyó por los originales, "pudiendo así presentar a la policía un arma de fuego nueva y totalmente intacta que no coincidiría con los casquillos", dicen los fiscales en los documentos judiciales.

Los detectives no han recuperado la corredera y el cañón comprados en eBay, lo que significa que los expertos forenses no han podido relacionar las balas con el arma, dijeron los fiscales.

Ella era la única beneficiaria en varias pólizas de seguro de vida

Los investigadores descubrieron que Crampton-Brophy era la beneficiaria de "numerosas" pólizas de seguro de vida a nombre de su marido, dijeron los fiscales en los documentos judiciales.

A pesar de los problemas financieros de la pareja, Crampton-Brophy gastaba más de US$ 1.000 al mes en primas de seguros de vida, dijeron los fiscales.

Tres días después de la muerte de su marido, llamó al detective principal del caso y le pidió una carta en la que se declaraba que no era sospechosa para poder dársela a las compañías de seguros, dijeron los fiscales. Los detectives se negaron a proporcionar la carta.

Al explicar por qué había contratado las pólizas de seguro de vida de su marido, la defensa argumentó que Crampton-Brophy era vendedora de varias compañías de seguros y que había comprado las pólizas para demostrar que creía en el producto y ganar una comisión.

Además, su marido era más joven que ella y podía optar por algunas pólizas de seguro de vida a las que ella no tenía derecho, dijo Maxfield.

Maxfield dijo a los jurados que los Brophy tenían unas finanzas decentes en junio de 2018 y que la caracterización de los fiscales de que estaban en una situación financiera desesperada es exagerada. A Crampton-Brophy no le cayó dinero del cielo por el cobro del seguro después del asesinato, dijo Maxfield.

"Nancy Brophy y Dan Brophy tenían un matrimonio inusualmente saludable y vibrante, hasta el final", dijo a los jurados. "Después de que hayan escuchado todas las pruebas de este caso estamos seguros de que entenderán que Nancy Brophy no mató a su marido".

Se espera que Crampton-Brophy atestigue durante el juicio.