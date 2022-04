¿Puede la comunidad internacional detener a Putin? 2:07

(CNN Español) -- Un mes y medio después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, las fuerzas militares de Rusia parecen haberse retirado del frente norte del país luego de intensos combates en torno a Kyiv y una decidida resistencia.

Moscú no logró conquistar la capital ucraniana, y, según funcionarios de Estados Unidos, recientemente decidió trasladar su esfuerzo militar al este del país, específicamente a la región de Donbás, donde rebeldes prorrusos combaten contra fuerzas ucranianas desde 2014.

En este contexto, tanto en Occidente como en Ucrania se ha señalado que el nuevo centro de gravedad de la guerra podría trasladarse ahora a la ciudad de Sloviansk, ubicada en Donetsk, uno de las dos óblast —junto a Lugansk— en disputa entre Ucrania y los rebeldes prorrusos, apoyados por el Gobierno de Rusia.

¿Pero por qué Sloviansk parece haber asumido este rol?

Datos básicos

Sloviansk se encuentra en el óblast —equivalente a una región o provincia— de Donetsk, en el este de Ucrania y a unos 800 kilómetros de Kyiv, y sobre el río Kazenyi Torets, tributario del Donetsk.

Es una ciudad vieja e industrial: fue fundada en 1674, según la Enciclopedia Britannica, e históricamente ha sido centro de producción química y manufacturera.

Antes de la guerra tenía una población de unos 100.000 habitantes, pero este número se ha estado reduciendo a medida que las autoridades instan a evacuar la zona.

Sloviansk fue muy golpeada durante la guerra de 2014 en el Donbás, y estuvo brevemente en manos de los rebeldes prorrusos antes de que fueran rechazados por las fuerzas ucranianas en julio de ese año.

¿Por qué Sloviansk es estratégica?

Sloviansk está aún en manos de Ucrania, pero las principales ciudades ucranianas a su alrededor —como Izium al norte, Lugansk al este y Donetsk al sur— están bajo control ruso o de rebeldes prorrusos. Esto da como resultado una "saliente", en términos militares de territorio dominado por fuerzas de Kyiv y casi rodeado por tropas de Moscú.

Desde el inicio de la guerra, Rusia ha manifestado sus intenciones para con Donetsk y Lugansk. El presidente Vladimir Putin reconoció la independencia de ambos óblast días antes de al invasión. Y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a CNN en marzo que Ucrania debía aceptar esta independencia como base para las negociaciones de paz.

Rusia tenía otras demandas al inicio de la guerra además de la independencia efectiva de Donetsk y Lugansk, pero tras sus aparentes retrocesos militares, este parece haberse convertido en su objetivo principal.

Además, la captura completa del Donbás debería producirse pronto, señalan funcionarios de Estados Unidos. El 9 de mayo tendrá lugar, como todos los años, un masivo desfile militar en Moscú para conmemorar el fin de la Segunda Guerra Mundial y la victoria soviética sobre el nazismo. Putin quiere poder festejar algo más ese día, aunque sea una victoria parcial aún cuando a la guerra en Ucrania le quede mucho tiempo.

Pero para completar esa captura y cantar esa victoria, deben tomar Sloviansk.

"Las fuerzas rusas probablemente tienen la intención de cortar las fuerzas ucranianas en el este de Ucrania y necesitarán tomar Sloviansk como su paso mínimo para hacerlo", dijo el Institute for the Study of War (ISW) en su último informe

Max Strelnyk, diputado de la oficina del ayuntamiento de Izium, dijo a CNN a finales de la semana pasada sobre que las tropas rusas "van hacia el sur, hacia Kamyanka, porque es la carretera que lleva a la ciudad de Sloviansk".

"Tenemos interceptaciones de radio de sus conversaciones; su tarea es capturar la región de Donetsk desde el norte".

Mientras que Vadym Denysenko, asesor del Ministerio del Interior de Ucrania, señaló el miércoles que "si hablamos de las direcciones clave en las que se desarrollarán los combates, son las de Sloviansk [región de Donetsk] y Barvinkove [región de Járkiv]".

Con información de Rob Picheta, Alex Stambaugh, Nathan Hodge, Yulia Kesaieva y Tim Lister.