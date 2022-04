Chris Wilson y su pareja Jin Li viven ahora a bordo del crucero que compró en 2008. Crédito: Christopher Willson

(CNN) -- No todos los días te puedes encontrar un crucero en venta en Craigslist. Así que Chris Willson se sintió inmediatamente intrigado cuando se encontró con una embarcación de 89,3 metros que aparecía en el sitio web de anuncios clasificados en 2008.

El crucero "de bolsillo", construido en Alemania, estaba anclado en el delta de California y su propietario estaba dispuesto a venderlo.

Tras ver que el anuncio aparecía en numerosas ocasiones, Willson, que trabajaba en el desarrollo de viajes de realidad virtual, decidió investigar.

"Me hice pasar por un posible comprador, aunque realmente no tenía ningún interés en comprar un barco", cuenta Willson a CNN Travel.

"Estaba un poco fuera de mi nivel de comodidad, por decir algo".

publicidad

Una vez que hizo el viaje hasta el delta del río interior y el estuario en el norte de California y subió a bordo, Willson se sorprendió de cuán descuidado había estado el barco de 2.496 toneladas brutas a lo largo de los años.

Sin embargo, cuando empezó a explorar más a fondo, se dio cuenta de que debajo de toda la "chatarra" que había a bordo había un barco de cinco niveles bastante impresionante.

Cerrando el trato

"Tiene una de las distribuciones más espectaculares de todos los barcos que he visto", añade. "Las escaleras son magníficas”.

"Es casi lo mismo que si encontraras un viejo Corvette de los años 60 en el garaje. Puedes ver que la calidad está ahí, pero está tan descuidado que casi te sientes mal por él".

Tras investigar los antecedentes del barco, descubrió que fue construido por los astilleros Blohm and Voss en 1955, y que fue el primer transatlántico de pasajeros importante construido por Alemania tras la Segunda Guerra Mundial.

Cuanto más aprendía sobre el barco, cuyo nombre original era Wappen von Hamburg, más se convencía de que era un proyecto que estaba dispuesto a emprender.

Tras considerar detenidamente la magnitud de lo que supondría poseer un minicrucero, Willson elaboró un plan de restauración y decidió dar el paso.

Aunque se resiste a hablar de la cantidad que pagó, dice que pudo "llegar a un acuerdo realmente bueno con el propietario del barco".

"Lo siguiente que sé es que soy dueño de un barco", añade Willson.

Pero una vez que firmó en la línea de puntos, tuvo que pensar dónde lo iba a colocar. Afortunadamente, Willson consiguió un contrato de alquiler en la ciudad fluvial californiana de Río Vista y se encargó de remolcar el barco hasta allí.

Un proyecto apasionante

Fue entonces cuando comenzó el proceso de restauración. El primer paso fue deshacerse de toda la basura que había a bordo. Willson dice que había cientos de bolsas de basura de tipo doméstico junto con colchones y mantas viejas, y buscar voluntarios que le ayudaran.

"Me imaginé que iba a ser un proyecto largo", dice Willson. "La escala del mismo era enorme. Es casi lo mismo que rehacer 15 casas tú solo".

Tras pasar unos meses viajando unas tres horas desde su casa en Santa Cruz para trabajar en el barco, Willson decidió trasladarse a bordo con su pareja Jin Li para poder centrarse plenamente en el proyecto, además de mantenerlo seguro.

"Cuando me trasladé a bordo por primera vez, muchos de mis amigos y familiares no se lo creían", admite. "Fue un cambio de estilo de vida bastante grande. Pero yo lo veo más bien como una actualización, aunque estamos fuera de la red y funcionamos principalmente con generadores y redes solares".

Cuando empezó a indagar más en la historia del barco, Willson dice que se enteró de que, además de haber servido de inspiración para la popular serie de televisión "The Love Boat", fue el lugar de rodaje del cuartel general de la organización criminal Spectre en la película de James Bond de 1963 "From Russia with Love".

El barco sirvió como crucero durante unas dos décadas, dice, y pasó por varios propietarios diferentes, así como por nombres, antes de quedar anclado en Vancouver.

Tras unos cuantos pasos en falso y más cambios de propietario y nombre, fue remolcado a Alameda, California en 2005. Se pusieron en marcha planes para convertirlo en un yate de lujo, pero finalmente no se llevaron a cabo.

El barco permaneció en Alameda durante varios años hasta que fue comprado por un empresario y trasladado al Delta de California. Se creía que el barco estaba a punto de ser desguazado cuando Willson lo vio anunciado en Craiglist en 2008.

Buque histórico

"Cuanto más aprendía sobre la historia, pensaba que podría ser una atracción en tierra, como el Queen Mary [un transatlántico retirado anclado en Long Beach que ahora es una popular atracción turística]", explica. "Me gustaría convertirlo en un museo y permitir que la gente haga visitas guiadas [al barco]".

Calcula que costaría unos US$ 3 millones transformar el barco en una atracción costera.

Willson, que no tenía experiencia previa en barcos, ha pasado unos 14 años renovando el buque, con la ayuda de voluntarios.

"Soy bastante hábil", dice, y explica que ha reconstruido muchos autos en el pasado y que antes trabajó como ingeniero electromecánico en la recuperación de desastres.

Rebautizó la embarcación como Aurora después de pasar su primera noche a bordo.

"Me desperté con uno de los amaneceres más hermosos que había visto nunca", explica Willson. "Se formaba un efecto tipo Aurora con las nubes y el agua. Recuerdo que en ese momento pensé que 'Aurora' era un nombre apropiado".

Con la ayuda de voluntarios, junto con Li, quien, según Willson, ha desempeñado un papel fundamental para ayudar a preservar el Aurora, ha completado las renovaciones de algunos pasillos, así como de un salón y varias cabinas.

"Nuestro mayor logro ha sido retirar la madera vieja de las cubiertas y dedicar una enorme cantidad de tiempo a soldar nuevas placas de acero para sellar completamente las cubiertas", dice.

"El mayor reto no es tanto el trabajo en el barco, sino lidiar con la política que hay detrás. ¿Quiere el condado o la ciudad que su barco esté allí?".

Tras unos años en Río Vista, a Willson le ofrecieron un atraque en el muelle 38 de San Francisco y trasladó el Aurora allí. Sin embargo, las cosas no funcionaron como él esperaba y más tarde se le pidió a Willson que buscara un nuevo hogar para el barco.

Lo trasladó de nuevo al Delta de California en 2012, amarrando el Aurora en un puerto deportivo en Little Potato Slough, situado a unos 24 kilómetros de la ciudad de Stockton, en el Valle Central de California.

Desde entonces, el Aurora está estacionado "en aguas frescas y poco profundas" en este lugar y parece que permanecerá así en un futuro próximo.

Aunque el barco no puede navegar, Willson subraya que tiene un "fondo sólido" y, tras consultar con varios ingenieros marítimos, confía en que, "con el mantenimiento y la supervisión adecuados", pueda permanecer con seguridad donde está.

"Siempre y cuando no lo saquemos donde hay mucha electrólisis y cosas así", añade. "De momento está a salvo, pero tenemos planes de trasladarlo más cerca de la bahía cuando esté más avanzada su restauración".

Espera recaudar fondos suficientes para sacar el barco del agua y rehacer los bajos en algún momento.

Recaudación de fondos

"En lo que respecta al trabajo real en el barco, he aprendido mucho", dice. "No hay nada que no sepa arreglar. Pero todo requiere un montón de dinero para conseguirlo".

Fuera de algunas pequeñas donaciones, Willson ha financiado él mismo la mayor parte de las obras de renovación hasta ahora.

Ha podido recaudar fondos para las obras comprando artículos en mercados y subastas estatales y revendiéndolos en sitios de subastas en línea como eBay, además de trabajar como consultor en otros proyectos de embarcaciones históricas.

Pero aunque estos ingresos han permitido mantener el proyecto, no son suficientes para financiar la restauración completa, y Willson está decidido a terminar lo que empezó.

Tras conocer el canal de YouTube "Ship Happens", en el que se detallan los esfuerzos de una pareja británica que está renovando un antiguo barco de la Segunda Guerra Mundial de 80 años que compraron en eBay, Willson se animó a llevar su propia historia a la plataforma con el objetivo de suscitar interés, además de financiación.

En febrero lanzó el Aurora Restoration Project, y el canal ha conseguido casi 70.000 suscriptores.

"Desde que surgió todo el asunto de YouTube, hemos tenido cientos y cientos de personas que se han ofrecido como voluntarios", dice.

Willson tiene la esperanza de que su éxito ayude a acelerar las cosas, y dice que ya está viendo resultados.

"Las cosas se están acelerando", dice.

Sin embargo, la producción de videos junto con la renovación de un barco está resultando complicada, y todavía está "encontrando el equilibrio" cuando se trata de hacer malabarismos con ambas cosas.

"Una vez que empiece a sentirme más cómodo con ello, esperamos empezar a tener grupos de voluntarios que vengan varios días a la semana", añade Willson.

¿Fin a la vista?

Aunque todavía queda bastante camino por recorrer, Willson se acerca poco a poco a su objetivo de transformar el Aurora en un museo.

Si bien también ha pensado en transformar el barco en un hotel del tipo “bed and breakfast”, o incluso en un lugar para celebrar bodas, cree que un museo es la opción más "realista".

"Esto es algo que intentamos devolver a la gente", dice. "No queremos arreglarlo y hacer nuestro propio yate privado".

Y ciertamente hay mucho que ver a bordo del Aurora. El barco cuenta con 85 camarotes, además de un salón superior con su propia cubierta privada de proa, una piscina, una gran cocina y un teatro.

"Hemos restaurado un pequeño número de camarotes a bordo, pero nos quedan muchísimos por hacer y pronto ofreceremos la oportunidad de que el público patrocine la restauración de un camarote", asegura.

Willson y su equipo de voluntarios están trabajando actualmente en la parte trasera del Aurora y pretenden restaurar completamente la cocina y el comedor en lo que queda de 2022.

En los últimos años, Willson ha recibido muebles de otros barcos históricos para utilizarlos a bordo del Aurora.

"Tuvimos una gran donación del Island Princess, uno de los barcos en los que se rodó 'The Love Boat’, que fue desguazado recientemente", dice.

De momento, Willson disfruta trabajando y viviendo a bordo del barco, y espera el día en que pueda abrirlo al público.

"No hay nada más espectacular que poder trabajar y vivir en algo tan único", añade.

Pero, ¿tiene alguna esperanza de que este espectacular barco vuelva a zarpar algún día? "Si el dinero llega, puede volver a navegar", dice. "Si no, puede ser un gran museo".