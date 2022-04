¿Qué cubrebocas te protegen mejor en lugares cerrados? 0:55

(CNN) — Más de dos años después del inicio de la pandemia de covid-19, probablemente conozcas los conceptos básicos de protección: vacunas, refuerzos, lavado de manos adecuado y mascarillas. Pero una de las herramientas más poderosas contra el coronavirus es una que los expertos creen que recién comienza a recibir la atención que merece: la ventilación.

Contralavado respiratorio

"El desafío para las organizaciones que mejoran la calidad del aire es que es invisible", dijo Joseph Allen, director del Programa de Edificios Saludables en Harvard T.H. Escuela Chan de Salud Pública.

Es cierto: otras herramientas contra el covid-19 son más tangibles. Pero visualizar cómo podría comportarse el virus en espacios mal ventilados puede ayudar a las personas a comprender mejor esta medida de mitigación.

Allen lo compara con el humo del cigarrillo. "Si estoy fumando en la esquina de un salón de clases y tiene poca ventilación/filtración, ese salón se llenará de humo y todos respirarán el mismo aire".

Luego aplícalo al aire libre.

"Podría estar fumando un cigarrillo, podrías estar a un par de metros de mí, dependiendo de en qué dirección sople el viento, es posible que ni siquiera sepas que estoy fumando".

Si estás en el interior, podrías estar respirando menos aire fresco de lo que piensas.

"Todo el mundo en una habitación respira constantemente aire que acaba de salir de los pulmones de otras personas en esa habitación. Y dependiendo de la tasa de ventilación, podría ser tanto como el 3% o el 4% del aire que estás respirando solo salió de los pulmones de otras personas en esa habitación", afirmó Allen.

Él describe esto como un contralavado respiratorio.

"Normalmente, eso no es un problema, ¿verdad? Hacemos esto todo el tiempo. Siempre estamos intercambiando nuestros microbiomas respiratorios entre nosotros. Pero si alguien está enfermo e infeccioso... esos aerosoles pueden transportar el virus. Eso es un problema".

Está en el aire

"Hemos sabido durante décadas cómo mantener a las personas a salvo de infecciones en los edificios, de enfermedades infecciosas transmitidas por el aire como esta", dijo Allen.

Desde el comienzo de la pandemia, Allen y otros expertos han agitado banderas rojas, diciendo que la forma en que estábamos pensando sobre la transmisión de covid-19 (superficies, grandes gotas respiratorias) no estaba en lo cierto.

"El lavado de manos y el distanciamiento social son apropiados pero, en nuestra opinión, insuficientes para brindar protección contra las microgotas respiratorias portadoras de virus liberadas al aire por personas infectadas. Este problema es especialmente agudo en ambientes interiores o cerrados, particularmente aquellos que están llenos de gente y tienen ventilación inadecuada", declararon cientos de científicos en una carta abierta en julio de 2020.

Finalmente, la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. reconocieron lo que los expertos habían estado diciendo todo el tiempo: que el covid-19 también podría propagarse a través de pequeñas partículas en aerosol que pueden viajar más de 1 metro.

El coronavirus en sí es muy pequeño — alrededor de 0,1 micras — pero eso no afecta la distancia que puede viajar.

“El tamaño del virus en sí mismo no importa porque, como decimos, el virus nunca está desnudo en el aire. En otras palabras, el virus siempre viaja en partículas respiratorias que se desarrollan en nuestros pulmones. Y esos son todos de diferentes tamaños", dijo Allen.

Cantar o toser puede emitir partículas de hasta 100 micrones (casi el ancho de un cabello humano), dijo, pero el virus tiende a viajar en partículas más pequeñas, entre 1 y 5 micrones.

El tamaño de estas partículas afecta no solo la distancia que pueden viajar, sino también la profundidad con la que podemos respirarlas en nuestros pulmones y cómo debemos abordar la protección de este virus.

"Cuando hablas de una enfermedad transmitida por el aire, está lo que te rodea, ya sabes, el tipo de personas que conoces que pueden toser en tu cara, la cuestion de los 2 metros, y luego está el aire interior más amplio, porque el aire al interior recircula", dijo Max Sherman, líder del Grupo de Trabajo sobre Epidemias de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado.

Diluir y limpiar

"Afuera es más seguro que adentro" se ha convertido en un mantra aceptado con el covid-19. Allen señala que protegernos en el interior es donde nuestro enfoque siempre debe estar, incluso más allá de la pandemia.

"Somos [una] especie de espacios cerrados. Pasamos el 90% de nuestro tiempo en el interior. El aire que respiramos en el interior tiene un impacto enorme en nuestra salud, ya sea que piense en enfermedades infecciosas o cualquier otra cosa, pero simplemente ha escapado a la conciencia pública durante mucho tiempo", señaló.

Asegurarse de que nuestro aire interior sea saludable no es tan complicado, dijo Sherman. "Solo deseas reducir la cantidad de partículas que podrían transportar covid o cualquier otro [virus] desagradable".

La forma de hacerlo es a través de la ventilación y la filtración.

La filtración, tal como suena, es filtrar o limpiar el aire, eliminando las partículas infectadas. Pero piensa en la ventilación como si diluyera el aire. Estás trayendo más aire fresco para reducir la concentración de esas partículas.

La dilución es exactamente la razón por la que no hemos visto eventos de superpropagadores al aire libre, dice Allen.

"Casi no tenemos transmisión al aire libre. ¿Por qué es eso? Dilución ilimitada, porque tiene ventilación ilimitada. Y así, incluso en protestas multitudinarias o eventos deportivos al aire libre como el Super Bowl, simplemente no vemos que suceda superpropagación. Pero si lo hiciéramos , haríamos que la señal fuera fuerte y clara. Simplemente no la vemos. Está todo en interiores en estos espacios insalubres y de bajo rendimiento".

Espacios saludables

Incluso antes de la llegada de los sistemas HVAC, la ventilación se integró en muchos diseños de edificios.

La Ley de viviendas de vecindad de 1901 de Nueva York requería que cada edificio de vecindad, un edificio con viviendas multifamiliares, tuviera ventilación, agua corriente y luz de gas.

Los constructores agregaron ventilación a muchos de estos edificios con un conducto en el medio que va desde el techo hasta el suelo, lo que permite un mayor flujo de aire.

"A fines del siglo XIX, la gente finalmente comenzó a comprender cómo se propagan las enfermedades. Por lo tanto, los pozos de aire y la ventilación que los acompaña se vieron como una solución a las crisis de salud pública que estaban ocurriendo en los edificios de viviendas", dijo Katheryn Lloyd, directora de programación del Museo de la Vivienda. "Hubo casos altos de tuberculosis, difteria y otras enfermedades que se propagaron. Ahora sabemos que se propagaron por el aire".

Hoy, nos enfrentamos al mismo desafío.

"Obtener ventilación básica en su hogar es importante, punto final", dijo Sherman.

Una de las formas más fáciles y económicas de hacerlo es abrir las ventanas.

Abre puertas o ventanas en los extremos opuestos de tu casa para crear ventilación cruzada, aconseja la Agencia de Protección Ambiental. Abrir las ventanas más altas y más bajas, especialmente si están en diferentes pisos, de una casa también puede aumentar la ventilación. Agregar un ventilador interior puede llevarlo aún más lejos.

"Si se usa un solo ventilador, debe mirar (y soplar aire) en la misma dirección en la que el aire se mueve naturalmente. Puede determinar la dirección en la que el aire se mueve naturalmente observando el movimiento de las cortinas o sosteniendo una tela liviana o tirando recortes de papel y notando en qué dirección se mueven", dice la EPA.

El simple hecho de abrir una ventana puede ayudar mucho, dice Allen: "Incluso mantener una ventana abierta un par de pulgadas para facilitar realmente los cambios de aire más altos, especialmente si lo hace en varios lugares de la casa, para que pueda crear algunos diferenciales de presión".

Es importante tener en cuenta que si tiene un sistema HVAC, debe estar funcionando para que realmente circule o filtre el aire. La EPA dice que estos sistemas funcionan menos del 25% del tiempo durante las temporadas de calefacción y refrigeración.

"La mayoría de los controles en estos días tienen una configuración en la que puede hacer funcionar el ventilador a velocidad baja todo el tiempo. Y eso suele ser lo mejor que se puede hacer porque eso asegura que esté empujando aire a través del filtro todo el tiempo y mezclar el aire en su casa", aconsejó Sherman.

Esto podría ser algo a tener en cuenta si vas a recibir visitas o si alguien en el hogar tiene un mayor riesgo de enfermarse gravemente.

Elige el filtro más eficiente que su sistema HVAC pueda manejar y asegúrese de cambiar los filtros de forma rutinaria.

Los filtros tienen un valor de informe de eficiencia mínima, o MERV, que indica qué tan bien capturan las partículas pequeñas. La Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado recomienda usar al menos un filtro MERV-13, que dice que es al menos un 85% eficiente en la captura de partículas de 1 a 3 micrones.

Si esa no es una opción, los filtros de aire portátiles también pueden funcionar bien, pero la EPA dice que use uno que esté hecho para el tamaño de la habitación previsto y cumpla con al menos uno de estos criterios:

Diseñado como aire de partículas de alta eficiencia (HEPA)

Clasificación CADR

El fabricante dice que el dispositivo eliminará la mayoría de las partículas por debajo de 1 micrón

Encontrar un espacio seguro

Cuando ingresa a un espacio, no existe una buena regla general para mirar a su alrededor y evaluar qué tan bien ventilado podría estar, y eso puede ser un desafío cuando las personas tienen la tarea de evaluar su propio riesgo.

Allen sugiere comenzar con lo básico: asegúrese de estar al día con las vacunas y saber dónde se encuentran los números de covid-19 en su comunidad.

Pero luego se vuelve más difícil. Incluso la cantidad de personas en un espacio no es un indicador de una situación de mayor riesgo.

"Cuantas más personas haya dentro, mayor será el riesgo porque es más probable que haya alguien infeccioso, pero si la ventilación es buena, realmente no importa".

Los estándares de ventilación se basan en "una cantidad de aire fresco por persona, más la cantidad de aire fresco por pie cuadrado", explicó Allen. "Entonces, si tiene un buen sistema, cuántas más personas ingresen a la habitación, más ventilación entrará a la habitación".

Una herramienta que puede ayudarlo a evaluar la ventilación en una habitación es un monitor de CO2, algo que Allen desearía ver más en los espacios públicos. Le gusta llevar uno portátil, que se puede pedir en línea por entre US$ 100 y US$ 200.

"Si ves menos de 1.000 partes por millón, en general, está alcanzando los objetivos de ventilación que son el estándar de diseño. Pero recuerde, estos no son estándares basados ​​en la salud. Por lo tanto, queremos ver tasas de ventilación más altas".

Allen prefiere ver CO2 a 800 partes por millón o menos. También señala que solo porque un espacio tiene niveles bajos de CO2, podría no ser inseguro si la filtración es alta, como en un avión.

Un cambio de juego para las escuelas

La superintendente de las Escuelas Públicas de Atlanta, Lisa Herring, dice que la instalación de 5.000 unidades de filtración de aire, suficientes para cada salón de clases, en su distrito escolar es "un cambio de juego".

El distrito había comenzado a actualizar los sistemas HVAC en varias escuelas incluso antes de la pandemia, pero los fondos federales le permitieron agregar unidades de filtración durante un momento crucial en el que las mascarillas se han vuelto opcionales.

"Nos da un mayor nivel de confianza como sistema saber que nuestros sistemas de filtración de aire están en su lugar", dijo Herring.

Los distritos escolares de todo el país han aprovechado la oportunidad de mejorar la ventilación gracias a la afluencia de fondos federales.

Un análisis realizado en febrero por FutureEd, un grupo de expertos de la Escuela de Políticas Públicas McCourt de la Universidad de Georgetown, encontró que las escuelas públicas habían destinado US$ 4.400 millones para proyectos HVAC, que podrían aumentar a casi US$ 10.000 millones si las tendencias continúan.

El distrito escolar de Manchester de New Hampshire está invirtiendo casi US$ 35 millones en la actualización de los sistemas HVAC, y la superintendente interina Jennifer Gillis dice que la financiación federal es "absolutamente clave".

"Uno piensa en un distrito de nuestro tamaño con todas las demandas en competencia y la necesidad de ser fiscalmente responsable, un proyecto de US$ 35 millones, ese es un gran proyecto para introducir en nuestro presupuesto. Tener esos fondos disponibles nos permite hacer 19 proyectos -- y 19 proyectos en muy poco tiempo".

Para Gillis, la ventilación ha sido una importante estrategia de mitigación y una forma discreta de mantener seguras a las personas.

"Es algo en lo que la mayoría en el edificio no piensa, pero es una forma muy pasiva de crear seguridad dentro de las escuelas. Desde el principio, el objetivo siempre fue 'involucremos a nuestros niños, incorporemos a nuestro personal, pero hagámoslo de una manera que sea segura para todos ellos'".

Una buena ventilación no se trata solo de mantener a los estudiantes a salvo del covid-19, dice Sherman. También puede mejorar su desempeño en la escuela.

"Van a aprender mejor, van a estar más despiertos, van a ser más receptivos. Van a ser más saludables si tienen una buena calidad del aire interior", dijo.

Finalmente al frente y al centro

Para ayudar a solidificar el papel de la ventilación en la batalla del covid-19, la administración Biden anunció el mes pasado un Desafío de Aire Limpio en Edificios.

El desafío pide a los operadores y propietarios de edificios que mejoren la ventilación siguiendo las pautas establecidas por la EPA.

Modelo muestra la propagación del covid-19 en el aire 2:16

Las principales acciones incluyen la creación de un plan de acción de aire interior limpio, la optimización de la ventilación de aire fresco, la mejora de la filtración y limpieza del aire, y la participación de la comunidad del edificio comunicándose con los ocupantes para aumentar la conciencia, el compromiso y la participación.

El mensaje puede parecer atrasado, pero Allen lo recibió con entusiasmo.

“La Casa Blanca usó su púlpito para decir inequívocamente que el aire limpio y los edificios son importantes. Eso es enorme. Independientemente de lo que piense sobre lo que sucederá después con la implementación o lo que sucederá con la financiación. Ese es un mensaje claro que ya se transmite, escuchado por empresas, organizaciones sin fines de lucro, universidades y líderes estatales. Veo que estos cambios ya están ocurriendo".