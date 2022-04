Logran determinar la medida del cometa más grande 0:43

(CNN) -- Un cometa con un núcleo más grande que el estado de Rhode Island se dirige hacia nosotros, pero la Tierra no corre peligro de que se produzca una situación similar a la película “Don’t Look Up", dicen los astrónomos.



Aunque los cometas son más reconocibles por sus colas, que pueden extenderse durante millones de kilómetros, el corazón de un cometa es su núcleo sólido. Este núcleo está hecho de hielo y polvo, que forma una bola de nieve sucia.

Mientras que la mayoría de los núcleos de los cometas conocidos miden unos pocos kilómetros de ancho, los astrónomos que utilizan el telescopio espacial Hubble descubrieron el cometa C/2014 UN271 con un núcleo que alcanza los 136,7 kilómetros de ancho. Eso es más del doble de la anchura de Rhode Island.

Este núcleo es unas 50 veces mayor que los de otros cometas, y tiene una masa estimada de 500 billones de toneladas, que es 100.000 veces mayor que la masa de un cometa típico.

El cometa se desplaza a más de 35.000 kilómetros por hora desde el borde de nuestro sistema solar y hará su mayor aproximación a nosotros en 2031. Pero nunca se acercará a más de mil seiscientos millones de kilómetros del Sol, solo un poco más que la distancia entre la Tierra y Saturno.

El cometa fue descubierto por los astrónomos Pedro Bernardinelli y Gary Bernstein al examinar las imágenes de archivo tomadas por el Dark Energy Survey en el Observatorio Interamericano de Cerro Tololo, en Chile. El cometa se observó por primera vez en 2010 y también se conoce como cometa Bernardinelli-Bernstein en honor a los astrónomos que lo descubrieron. Desde entonces, los astrónomos han observado el cometa con telescopios terrestres y espaciales.

publicidad

En enero, los investigadores utilizaron el telescopio espacial Hubble para tomar cinco fotos del cometa. Las imágenes forman parte de un nuevo estudio publicado este martes en la revista académica The Astrophysical Journal Letters.

"Este cometa es literalmente la punta del iceberg de muchos miles de cometas que son demasiado débiles para ser vistos en las partes más distantes del sistema solar", dijo el coautor del estudio David Jewitt, profesor de ciencia planetaria y astronomía en la Universidad de California, Los Ángeles, en un comunicado. "Siempre hemos sospechado que este cometa tenía que ser grande porque es muy brillante a una distancia tan grande. Ahora confirmamos que lo es".

Los cometas son reliquias de los primeros días del sistema solar, piezas heladas sobrantes de la formación de los planetas. La gravedad de los planetas más grandes expulsó a los cometas hacia la Nube de Oort, y la nube es ahora el hogar de cometas distantes en el borde de nuestro sistema solar que se extiende hacia el espacio profundo. Los cometas regresan hacia el sol cuando sus órbitas experimentan el tirón gravitatorio provocado por las estrellas que pasan.

Este cometa ha viajado hacia el Sol por millones de años 0:34

En unos pocos millones de años, la órbita del cometa Bernardinelli-Bernstein lo devolverá a la Nube de Oort.

"Se trata de un objeto asombroso, dado lo activo que es aún cuando todavía está tan lejos del Sol", dijo el autor principal Man-To Hui, profesor asistente de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Macao en Taipa, Macao, en un comunicado. "Suponíamos que el cometa podría ser bastante grande, pero necesitábamos mejores datos para confirmarlo".

El equipo de investigación utilizó los datos del Hubble para distinguir el núcleo del cometa de la coma o cabellera, o la envoltura polvorienta que rodea a un cometa a medida que se acerca al sol.

El calor del sol calienta el cometa a medida que se acerca, haciendo que partes de él se sublimen, o pasen de ser un sólido a un gas. Esta coma turbia es la razón por la que los cometas se ven borrosos cuando los vemos a través de los telescopios.

El análisis del equipo no solo reveló el tamaño del núcleo, sino también el hecho de que es más oscuro que el carbón, dijo Jewitt.

El cometa experimenta una órbita ovalada de 3 millones de años de duración. En estos momentos se encuentra a menos de 3.000 millones de kilómetros de nuestro sol.

Los astrónomos esperan que el estudio del cometa Bernardinelli-Bernstein pueda revelar más sobre la Nube de Oort, cuya hipótesis fue formulada por primera vez por el astrónomo holandés Jan Oort en 1950. La nube sigue siendo una teoría porque está demasiado lejos para ser observada, por lo que la mayor estructura de nuestro sistema solar es esencialmente invisible.

Las naves Voyager de la NASA no llegarán al interior de la Nube de Oort hasta dentro de 300 años, y podrían tardar 30.000 años en atravesarla. Pero cada cometa que se acerca al Sol revela más detalles sobre su misterioso hogar.