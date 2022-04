(CNN) -- "Los rusos que obtienen su verdad de los medios de comunicación estatales viven en una realidad alternativa", dice Madeline Roache.

Todos los días, Roache ve las "noticias" de la mañana en el Canal Uno, uno de los principales canales de la televisión estatal rusa. Sigue los relatos que escuchan los televidentes rusos. Y escribe un informe para NewsGuard sobre la "realidad alternativa". NewsGuard, una start-up que califica la fiabilidad de las fuentes de noticias, comenzó a publicar los resúmenes de Roache este lunes.

En general, dijo Roache a CNN, en la televisión estatal, "el Ejército ruso se presenta como triunfante, como si no hubiera sufrido ninguna pérdida, ninguna baja, y ciertamente no está cometiendo ninguna atrocidad. Mientras tanto, según los medios de comunicación estatales, el Ejército ucraniano está cometiendo atrocidades, matando a civiles, sufriendo grandes pérdidas y perdiendo territorio ante las fuerzas rusas".

Este comentario de Roache fue el que más me llamó la atención: "Los rusos tendrían todos los motivos para sentirse orgullosos de acuerdo con lo que están viendo en la televisión estatal".

En colaboración con el productor Aaron Cooper, elaboré este reportaje para la edición de este lunes de "The Lead with Jake Tapper" sobre la naturaleza invertida de los medios estatales rusos. Los expertos afirman que la programación pro- Putin en la televisión de Rusia sigue teniendo un gran arraigo en la opinión pública rusa, a pesar de la gran cantidad de información real procedente de Ucrania que la contradice. Como nos dijo Nic Robertson, de CNN, "no es de extrañar que tanta gente se limite a seguir las líneas del Kremlin. Es lo más fácil para ellos. No ven una alternativa. Se sienten impotentes y es la información que les han dado año tras año Putin y los dirigentes soviéticos de entonces". Mirar (en inglés) ...

publicidad

El apagón en Rusia y el auge de la propaganda en la televisión

Aquí hay un contexto crucial a la hora de pensar en este tema: "Esencialmente el periodismo ha sido prohibido ahora en Rusia", señaló Anne Applebaum en el programa "Reliable Sources", el otro día. "Ahora es ilegal hablar de esta llamada 'operación militar especial' como una guerra o llamarla invasión. Y eso significa que la mayoría de los corresponsales occidentales se han ido. Todos los medios de comunicación rusos independientes que existían antes de la guerra han sido prohibidos; muchos de esos periodistas también han abandonado el país. Así que la verdadera historia de lo que ocurre en Rusia es cada vez más difícil de contar".

Tenemos una visión del interior del país, a través de los ojos de personas como Vladimir Kara-Murza, un político ruso de la oposición que recientemente grabó una entrevista con la presentadora de CNN+, Sara Sidner. Le dijo a Sidner que esta guerra será la perdición de Putin. Este lunes fue detenido fuera de su edificio de apartamentos en Moscú, según múltiples informes. La entrevista también se emitió el lunes, y puedes verla (en inglés) aquí...

Análisis de Daniel Dale sobre propaganda de Rusia

Jake Tapper lo dijo mejor este lunes: Rusia está participando en una "feroz guerra de propaganda para justificar su brutal invasión no provocada y para tratar de encubrir el creciente número de atrocidades y masacres que se están cometiendo contra los civiles ucranianos".

¿Cómo han reaccionado los medios rusos ante la invasión? 3:59

Pidió al verificador de hechos de CNN, Daniel Dale, que evaluara algunos de los engaños específicos que los equipos rusos están distribuyendo. He aquí una de las afirmaciones de Dale: "El Gobierno de Rusia ha afirmado que ni un solo residente local fue asesinado mientras las tropas rusas estaban en Bucha y que las pruebas que demuestran lo contrario fueron escenificadas, falsificadas o un engaño. Estas afirmaciones son francamente ridículas. Son totalmente falsas. Se ha demostrado de forma concluyente que sí se mató a civiles mientras las tropas rusas estaban en Bucha y, según los testigos, por parte de Rusia".

Esto es "agotador" de seguir, añadió Dale, "y creo que esa es la cuestión. Creo que lo que Rusia está haciendo es lanzar tantas tonterías contra la pared, que o bien algunas de ellas se pegan y se creen, o simplemente que todo ello cansa a la gente. La gente se siente tan confundida y abrumada por todo lo que se cuestiona –incluso los hechos que parecen más obvios– que levanta las manos y dice 'no sé qué es verdad. No puedo seguir todo esto'. Y eso es duro, y creo que nosotros, como periodistas, tenemos que luchar mucho contra eso". Amén...

"Quieren creer que su país es bueno"

En el último episodio del podcast "Tug of War" de CNN, el corresponsal internacional senior Matthew Chance –quien estuvo basado en Moscú durante años– expresó por qué la propaganda del Kremlin es tan aceptada por tanta gente: Es porque "quieren creer que su país es bueno", no un régimen malvado que "mata a la gente sin razón". Piénsalo, dijo Chance, "¿quién querría reconocer que hay algo fundamentalmente malo en su país?".

¿Por qué Rusia quiere ser el primero en desarrollar la vacuna? 2:51

Sean Penn dice que pensó en unirse a la lucha contra Rusia

POR OLIVER DARCY

Sean Penn, quien recientemente pasó un tiempo filmando un documental en Ucrania, reveló en una entrevista con Hollywood Authentic que las acciones llevadas a cabo por los rusos lo enfurecieron tanto, que previamente consideró unirse a la lucha contra el país. "La única razón posible para que me quedara en Ucrania más tiempo la última vez habría sido que tuviera un rifle en la mano", dijo Penn. Añadió: "Si has estado en Ucrania [luchar] se te pasa por la cabeza. Y piensas: ¿en qué siglo estamos? Porque el otro día estaba en la gasolinera de Brentwood y ahora estoy pensando en tomar las armas contra Rusia. ¿Qué coño está pasando?". Lea la entrevista (en inglés) aquí...

Otras lecturas