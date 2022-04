Última hora del tiroteo en el metro de Brooklyn, Nueva York: noticias y desarrollos en vivo

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue informado sobre los últimos desarrollos relacionados con el tiroteo en el metro de la ciudad de Nueva York, tuiteó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

El personal de alto nivel de la Casa Blanca está en contacto con el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, y el comisionado de policía, Keechant Sewell, agregó Psaki.

Este es el tuit:

@POTUS has been briefed on the latest developments regarding the New York City subway shooting. White House senior staff are in touch with Mayor Adams and Police Commissioner Sewell to offer any assistance as needed.

— Jen Psaki (@PressSec) April 12, 2022