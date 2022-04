Pánico en Brooklyn: las imágenes del tiroteo en el metro 0:47

(CNN) -- Una búsqueda intensiva, que involucra a las fuerzas del orden locales y nacionales, se está llevando a cabo para encontrar al hombre que detonó granadas de humo y disparó un arma en un tren abarrotado del metro de la ciudad de Nueva York, hiriendo a los pasajeros y provocando una carrera de pánico durante la hora pico de la mañana del martes.

"El grupo de trabajo conjunto contra el terrorismo del FBI y la Policía de Nueva York está compuesto por más de 50 agencias y estamos totalmente comprometidos con esta investigación. Todavía se encuentra en sus primeras etapas. Nuestro enfoque en este momento es que nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas", dijo el martes Michael J. Driscoll, subdirector a cargo de la oficina local del FBI en Nueva York.

Los investigadores han nombrado a una "persona de interés" que creen que alquiló una camioneta U-Haul, que se ha relacionado con el tiroteo en la estación de metro de 36th Street en Sunset Park de Brooklyn.

Frank James, de 62 años, no ha sido nombrado sospechoso. James tiene direcciones en Wisconsin, así como en Filadelfia, donde se alquiló el U-Haul, dijo el jefe de detectives de la Policía de Nueva York, James Essig.

"Las llaves de esa camioneta U-Haul se encontraron en el subterráneo en las posesiones de nuestro tirador", dijo Essig. "No sabemos en este momento si el Sr. James tiene alguna conexión con el metro. Eso todavía está bajo investigación".

La camioneta se recuperó cerca de la estación y el escuadrón antibombas de la Policía de Nueva York lo autorizó, dijo la Policía. La camioneta será transportada a un lugar forense donde las autoridades federales y locales pueden revisar el vehículo en un ambiente controlado, dijo a CNN un alto funcionario policial.

El atacante disparó al menos 33 veces e hirió a 10 personas, según Essig. En total, 29 personas fueron hospitalizadas en relación con el tiroteo con lesiones que incluyeron heridas de bala, inhalación de humo o caídas al intentar escapar, dijeron las autoridades.

Ninguna de las lesiones parece haber puesto en peligro la vida de las personas, dijo la comisionada de la Policía de Nueva York, Keechant Sewell.

"Sabemos que este incidente es motivo de gran preocupación para los neoyorquinos", dijo Sewell. "No podemos perder de vista a las víctimas en esta ciudad. Usaremos todos los recursos que podamos para llevar ante la justicia a aquellos que continúan acosando a los ciudadanos de Nueva York".

Aún se desconoce el motivo del tiroteo. El ataque no está siendo investigado como un acto de terrorismo, pero las autoridades no han descartado nada, dijo Sewell, y agregó que las víctimas tienen una variedad de antecedentes.

Se ha ofrecido una recompensa de US$ 50.000 por información que conduzca al arresto del sospechoso, según un comunicado de la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés). La MTA y el Sindicato de Trabajadores del Transporte Local 100 ofrecieron cada uno US$ 12.500 en dinero de recompensa y la Fundación de la Policía de la Ciudad de Nueva York ofreció US$ 25.000 adicionales.

"Los pasajeros deben sentirse seguros. Mis miembros necesitan sentirse seguros. No solo entramos y salimos del sistema. Pasamos turnos completos allí todos los días y todas las noches. Este tipo debe ser detenido", dijo el presidente del TWU 100 local, Tony Utano.

El servicio a través de las líneas de metro D, N y R ha restablecido la parada en la estación de metro de 36th Street y "funciona con retrasos", dijo la MTA este miércoles temprano. Los pasajeros viajaban en un tren N con destino a Manhattan cuando se acercaba a la estación cuando comenzó el tiroteo.

1 de 19 | TIROTEO EN BROOKLYN | Varias personas recibieron disparos en una estación de metro en Brooklyn, donde también se encontraron "múltiples dispositivos sin detonar", según informaron autoridades policiales. Mira en esta galería las fotografías del hecho. (Crédito: Spencer Platt/Getty Images) → 2 de 19 | Según la policía, un hombre que posiblemente llevaba una máscara de gas y un chaleco de construcción naranja huyó de la escena hacia un lugar desconocido. Esta es una imagen de la plataforma del metro tras el tiroteo. (Crédito: Kay Xie) 3 de 19 | Tras el incidente, al menos 16 personas fueron trasladas a hospitales del área. (Crédito: Spencer Platt/Getty Images) 4 de 19 | Los hechos ocurrieron en la estación de metro de la calle 36 y la 4ta avenida, aproximadamente a las 8:30 a.m, hora local. (Crédito: Spencer Platt/Getty Images) 5 de 19 | El Departamento de Policía de Nueva York señaló que "no hay dispositivos explosivos activos", en relación a las personas heridas en la estación de metro. 6 de 19 | El personal de emergencia se reúne en la entrada de una parada de metro en el distrito de Brooklyn de Nueva York, el 12 de abril de 2022. Así se veía la escena con el operativo de emergencia. (John Minchillo/AP) 7 de 19 | Todas las escuelas en el área cercana de Brooklyn están bajo orden de cierre, según explicó un portavoz del Departamento de Educación. Eso significa que nadie puede salir del edificio y solo los estudiantes pueden entrar.El vocero no aclaró cuántas escuelas o qué tan ancha es la franja. En esta foto aparecen transeúntes observando el operativo policial en las calles de Brooklyin. (Crédito: Spencer Platt/Getty Images) 8 de 19 | Policías de Nueva York hacen presencia en las calles después del tiroteo en la estación de metro. (Crédito: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images) 9 de 19 | Autoridades encontraron un arma en la estación de metro, así como múltiples cargadores de alta capacidad. Dos funcionarios dijeron que creen que el arma se atascó durante el tiroteo. Los investigadores también recuperaron fuegos artificiales y pólvora en la escena del tiroteo en el metro de Brooklyn, dicen dos fuentes policiales. 10 de 19 11 de 19 | En esta imagen se ve gente herida en la plataforma de la estación de metro de la Calle 36 este martes. Esta foto fue tomada por el reportero gráfico Derek French, quien le dijo a CNN que aprovechó su capacitación en primeros auxilios de la Cruz Roja para ayudar a las víctimas. Mientras los ayudaba, French también descubrió que él mismo había recibido un disparo en el tobillo y estaba sangrando. Nota del editor: CNN ha aplicado un filtro de desenfoque aquí para proteger la identidad de la víctima. (Crédito: Derek French/Shutterstock) 12 de 19 | Las imágenes de las personas han el lugar dan cuenta del momento de pánico y los heridos tras el tiroteo. (Crédito: Armen Armenian) 13 de 19 | Imágenes de testigos muestran sangre en el piso y personas heridas en la plataforma de la estación de la calle 36 en Brooklyn, NY. (Crédito: Armen Armenian) 14 de 19 | Dos fuentes policiales le dijeron a CNN que los investigadores identificaron al sospechoso del tiroteo después de encontrar una tarjeta de crédito en la escena que se usó para alquilar una camioneta de carga U-Haul. (David Dee Delgado/Getty Images) 15 de 19 | La camioneta U-Haul está “relacionada con” el tiroteo también se localizó en Brooklyn, que, según la policía. (David Dee Delgado/Getty Images) 16 de 19 | Un agente de la Policía de Nueva York revisa las cámaras de seguridad cerca de la escena. (Crédito: Andrew Kelly/Reuters) 17 de 19 | La gente mira desde una casa cerca de la escena del tiroteo. (Crédito: Brendan McDermid/Reuters) 18 de 19 | La comisionada de policía de la ciudad de Nueva York, Keechant Sewell, habla sobre el tiroteo en una conferencia de prensa este martes. "Estamos determinando cuál es el motivo y lo descubriremos a medida que avance la investigación", dijo. (Crédito: Angela Weiss/AFP/Getty Images) 19 de 19 | Una persona pasa cerca de la entrada de la estación de metro después del tiroteo. (Crédito: Spencer Platt/Getty Images)

Reconstruir lo que sucedió con el sospechoso del ataque en el metro

La recopilación de pruebas del incidente "llevará algo de tiempo", según Driscoll, pero agregó que estaba agradecido con los residentes y testigos oculares que ya han dado un paso adelante con la información.

Los investigadores tienen un video de un teléfono celular de un testigo que muestra al sospechoso, le dijo a CNN una fuente policial.

Dentro de la estación, el video de vigilancia estuvo disponible. Una revisión preliminar indica que hubo algún tipo de mal funcionamiento con el sistema de cámaras en la estación, dijo el alcalde Eric Adams a WCBS Radio.

Hay casi 10.000 cámaras en el sistema de la MTA, incluidas casi 600 cámaras en la sección de Brooklyn donde ocurrió el ataque, dijo el presidente y director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber, a Jake Tapper, de CNN.

"Vamos a trabajar con la Policía de Nueva York para capturar todo ese video y averiguar de dónde pudo haber entrado o salido este criminal del sistema", dijo Lieber. "Y también estamos revisando toda la información con todos los involucrados".

Los investigadores encontraron una pistola Glock de 9 mm, tres cargadores extendidos, dos granadas de humo detonadas, dos granadas de humo no detonadas, un hacha y la llave U-Haul en la escena, dijo Essig. Dos funcionarios le dijeron a CNN que creen que el arma se atascó durante el tiroteo.

También se encontró una tarjeta de crédito que se usó para alquilar el U-Haul, dijeron a CNN dos fuentes policiales.

Videos vinculados a James

James, descrito como una persona de interés por la policía de Nueva York, ha sido vinculado a varios videos incoherentes publicados en un canal de YouTube. Se usó una captura de pantalla de uno de los videos en un volante Crimestoppers de la Policía de Nueva York en busca de información sobre el tiroteo.

James habló sobre la violencia y los tiroteos masivos en los videos, incluido uno que subió este lunes en el que dijo que pensaba en matar a las personas que presuntamente lo habían lastimado.

"He pasado por muchas mi**das, donde puedo decir que quería matar gente. Quería ver morir a la gente justo en frente de mi maldita cara de inmediato. Pero pensé en el hecho de que, hey hombre, no quiero ir a ninguna maldita prisión", dijo.

En otro video publicado la semana pasada, James, quien es negro, despotrica sobre el abuso en las iglesias y el racismo en el lugar de trabajo, utilizando un lenguaje misógino y racista.

Muchos de los videos que James subió incluían referencias a la violencia, incluso a un grupo determinado de personas que creía que lo habían difamado, además de amplios grupos sociales y raciales que parecía odiar.

En otro video publicado el mes pasado en el mismo canal, James dijo que tenía estrés postraumático. En ese video, James dijo que salió de su casa en Milwaukee el 20 de marzo. Durante el viaje hacia el este, dijo que se dirigía a la "zona de peligro".

"Sabes, está provocando muchos pensamientos negativos, por supuesto", dijo en el video. "Tengo un caso severo de estrés postraumático".

CNN se comunicó con James y su familia para obtener comentarios, pero no recibió una respuesta.

— Brynn Gingras, Mark Morales, Kristina Sgueglia, Rob Frehse, Sharif Paget, Caroll Alvarado, Nicole Chavez, Alaa Elassar, Amir Vera, Eric Levenson, Jason Hanna, Peter Nickeas, Yon Pomrenze, Elizabeth Wolfe, Chris Boyette, David Shortell, Paul P. Murphy, Juan Alejandro Olarte-Cortes, Hannah Rabinowitz y Holmes Lybrand, de CNN, contribuyeron con esta nota.