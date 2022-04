Fuerzas ucranianas reparan y reúsan armas del propio Ejército ruso 2:52

(CNN Español) -- De tanques a misiles hipersónicos, de drones a ojivas termobáricas y lanzamisiles portátiles, la invasión de Rusia a Ucrania ha mostrado una enorme cantidad de armas empeñadas en el conflicto más grande que ha visto Europa desde principios de siglo XX.

Las tropas rusas cruzaron la frontera el 24 de febrero. Lo hicieron con tanques, vehículos de combate de infantería, transportes de tropas MT-LB, cañones autopropulsados y camiones, como atestiguan las fotografías y videos tomados en esos primeros días.

Desde el aire, bombarderos Su-34, entre otros y helicópteros han operardo contra las fuerzas ucranianas.

Rusia también ha empleado artillería y misiles para bombardear ciudades y posiciones de Ucrania. Recientemente, Moscú dijo haber empleado un misil hipersónico, primer uso registrado para este tipo de armas avanzadas.

Rusia también ha usado en el pasado misiles balísticos Tochka-U, un modelo fabricado en tiempos soviéticos que se encuentra también en los arsenales de Ucrania y de los separatistas en Donbás.

Ucrania, independizada de la Unión Soviética en 1991, opera mucho armamento similar o igual al de Rusia, como los tanques T-80, los cazabombarderos Su-27, los vehículos de combate de infantería BMP-1 y BMP-2, entre otros.

Pero sus tropas también están armadas con sistemas occidentales. Los más famosos en este conflicto, por sus efectividad, son los lanzamisiles antitanque Javelin, provisto por Estados Unidos, los NLAW, fabricados por Reino Unido y Suecia, y los Panzerfaust 3, de Alemania.

1 de 16 | Un tanque ruso T-72 destruido después de las batallas entre las fuerzas ucranianas y rusas en una carretera principal cerca de Brovary, al norte de Kyiv el jueves 10 de marzo de 2022. Mira en esta galería algunas de las armas usadas en la guerra de Rusia en Ucrania. 2 de 16 | Un cañon de artillería autopropulsado ruso 2S19 Msta. 3 de 16 | Un tanque ruso T-72 o T-90 avanzando en los primeros días de la invasión, frente a un reportero de CNN. 4 de 16 | Vehículos de combate de infantería rusos BMP-3, en la frontera poco antes del comienzo de la guerra. 5 de 16 | Un lanzacohetes ruso TOS-1A Buratino, con capacidad para disparar ojivas termobáricas, en Ucrania. (Crédito: CNN) 6 de 16 | Agentes de la policía ucraniana inspeccionan un dron ruso derribado en Kyiv, el 22 de marzo de 2022. (Crédito: SENNA/AFP vía Getty Images) 7 de 16 | El video de un dron muestra un ataque contra tanques rusos. (Crédito: Defensa militar ucraniana) 8 de 16 | Un miembro de las Fuerzas de Defensa Territorial de Ucrania camina cerca de los restos del avión de ataque a tierra ruso Sukhoi Su-25 derribado en Járkiv. (Crédito: SERGEY BOBOK/AFP vía Getty Images) 9 de 16 | Un misil balístico hipersónico ruso de corto alcance sin explotar, según las autoridades ucranianas, se ve en Kramatorsk, Ucrania, en esta imagen de distribución publicada el 9 de marzo. (Crédito: Guardia Nacional de Ucrania/Reuters) 10 de 16 | Un militar ucraniano camina hacia la línea del frente en la ciudad de Irpin, en el norte de Ucrania, con un lanzamisiles antiaéreo portátil 9K38 Igla. (Crédito: MESSINIS/AFP vía Getty Images) 11 de 16 | La soldado ucraniana y ex diputada del Parlamento ucraniano Tetyana Chornovil lleva un misil guiado antitanque de fabricación ucraniana al frente, cerca de Kyiv. Crédito: (GENYA SAVILOV/AFP vía Getty Images) 12 de 16 | Un soldado ucraniano sostiene un lanzamisil antitanque NLAW (fabricado por Reino Unido y Suecia) que fue utilizado para destruir un vehículo blindado. (Crédito: SERGEI SUPINSKY/AFP vía Getty Images) 13 de 16 | Empleados descargan en Kyiv un lote de FGM-148 Javelin, misiles antitanque portátiles proporcionados por EE.UU. a Ucrania. (Crédito: SERGEI SUPINSKY/AFP vía Getty Images) 14 de 16 | Un lanzacohetes antitanque Panzerfaust 3, procedente de Alemania, en manos de soldados ucranianos. (Crédito: CNN) 15 de 16 | Vehículos de combate de infantería BMP-2 de Ucrania en las afueras de Kyiv. (Crédito: DANIEL LEAL/AFP vía Getty Images) 16 de 16 | Militares ucranianos se dirigen en tanques T-80 hacia la línea del frente contra las fuerzas rusas en la región de Lugansk, Ucrania, el 25 de febrero de 2022. (Crédito: ANATOLII STEPANOV/AFP vía Getty Images)

Ucrania también utiliza drones Bayraktar, fabricados por Turquía, y los Switchblade estadounidenses.

La enorme brecha entre los ejércitos de Ucrania y Rusia

El desquilibrio entre ambas fuerzas armadas, aunque comparten mucho material, es notable. Basta con echar un vistazo a la cantidad de dinero que las dos naciones gastan en defensa para darse cuenta de la brecha. Ucrania gastó US$ 4.700 millones en 2021, poco más de una décima parte de los US$ 45.800 millones de Rusia, que cuenta con armamento nuclear, según el informe "The Military Balance" del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) publicado la semana pasada.

Mientras que el gobierno ruso emprendió en 2008 una campaña de modernización de sus fuerzas armadas, después de que una breve guerra con Georgia dejara al descubierto las carencias de equipamiento, el armamento de Ucrania sigue siendo en gran medida de la época soviética.

Rusia tiene además 900.000 efectivos activos y dos millones en reserva, mientras que Ucrania tiene 196.000 y 900.000 reservistas.

Solo en fuerzas terrestres, Rusia tiene el doble de capacidad, con 280.000 soldados frente a los 125.600 de Ucrania. Y su fuerza aérea es casi cinco veces más fuerte, con 165.00 integrantes frente a los 35.000 de Ucrania.

Pero en términos de cuántos soldados están en esta operación en particular, Yohann Michel, analista de investigación que trabajó en el informe del IISS, dijo que Rusia tenía un estimado de 200.000 efectivos en y alrededor de Ucrania.

En cuanto a aviones de combate, vehículos blindados, misiles, en términos generales Rusia tiene más de todo. Por ejemplo, Rusia tiene más de 15.857 vehículos de combate blindados, frente a los 3.309 de Ucrania.

Tiene más de 10 veces más aviones: 1.391 frente a los 128 de Ucrania, y 821 helicópteros frente a los 55 de Ucrania, si se incluyen los aviones de la Marina.

Y mientras que Rusia tiene 49 submarinos, Ucrania no tiene ninguno, según el IISS.