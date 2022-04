Freddy Rincón: así fue el paso del primer colombiano en el Real Madrid

Colombia llora la partida de Freddy Rincón 3:22

(CNN) -- Freddy Rincón, tres veces mundialista con la selección de Colombia (en 1990, 1994 y 1998), falleció este miércoles por la noche tras el brutal accidente ocurrido el lunes, según informó la Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalu, en la ciudad colombiana de Cali.

El exfutbolista colombiano es uno de los máximos ídolos de la selección de su país, ampliamente recordado por el gol que marcó en el último suspiro del partido ante Alemania Federal (que terminó 1-1) en el Mundial de Italia 1990. Dicha anotación posicionaría a Colombia como uno de los mejores terceros de la fase de grupos, con lo cual el país calificó a octavos de final luego de 28 años de ausencia en la máxima justa futbolística del planeta.

Freddy Rincón sobre el icónico gol a Alemania en Italia 90 0:38

Y así como tuvo momentos de alegría a nivel selección, Rincón también los vivió a nivel de clubes al ganar tres veces el campeonato de liga en Brasil (uno con Palmeiras y dos con Corinthians); dos veces el campeonato de liga en Colombia (con América de Cali); y el Mundial de Clubes en una ocasión (con Corinthians), según el portal Transfermarkt.

El paso de Freddy Rincón por el Real Madrid

Sin duda, sus momentos más dulces en clubes fueron con América de Cali y Corinthians, mientras que los momentos más amargos los vivió en el Real Madrid, equipo para el que jugó una temporada (1995/1996).

No todo comenzó mal. De hecho, Rincón llegó e inmediatamente implantó un récord: ser el primer futbolista colombiano de la historia en jugar para el Real Madrid, el club más ganador de Europa.

publicidad

Freddy Rincón: una carrera futbolística llena de glorias 1:55

Sin embargo, tuvo muy poco tiempo de juego. En la temporada que estuvo en el Madrid, jugó en 21 partidos (14 en liga, 4 en Champions League, 2 en Supercopa y 1 más en Copa del Rey) para un total de 1.148 minutos, una asistencia y cuatro tarjetas amarillas, indica Transfermarkt.

El entrenador del Real Madrid en ese entonces era el argentino Jorge Valdano (campeón del mundo en 1986 como futbolista), quien declaró hace unos días a Diario AS Colombia que el colombiano llegó al Madrid en un momento de gran crisis y por eso el club no pudo disfrutar del potencial de Freddy Rincón.

"Llegó al Madrid en un momento de gran crisis institucional y Freddy lo pagó como jugador, así como yo lo pagué como entrenador”, dijo Valdano en referencia a que su ciclo como director técnico de los merengues también culminó rápido como el paso de Rincón.

Por su parte, Freddy Rincón señaló en abril de 2020 a Gol Caracol que para triunfar en el Real Madrid le hizo falta "ser blanco", lo que se relaciona con los problemas de racismo que vivió en el club merengue.

"Me faltó ser blanco. No sufrí el racismo día a día, pero, para jugar dentro del Real Madrid, sí. Con Valdano era muy difícil porque lo tenían muy presionado”, comentó Rincón. "Hubiera querido jugar más en el Real Madrid. Esa es una espina que me quedó clavada. Si hubiera tenido la oportunidad que yo pensé que iba a tener, yo realmente habría triunfado allí", agregó.

Pero con la buena energía que siempre lo caracterizó, se dijo agradecido, pues su tiempo en el Madrid lo hizo crecer como persona.

Asimismo, el Real Madrid, tras la noticia del fallecimiento de Rincón, emitió un comunicado en el que dijo lamentar "profundamente" el suceso.

"El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño y afecto a todos sus familiares, a sus compañeros y técnicos, a sus clubes y a todos sus seres queridos (...). Freddy Rincón ha fallecido a los 55 años de edad. El Real Madrid hace extensivas sus condolencias a todo el madridismo", señaló en el comunicado.

Con información de Patrick Sung, Amy Woodyatt y Matias Grez.