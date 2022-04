CNN recorre uno de los frentes de guerra entre Rusia y Ucrania 2:53

Nota del editor: Daniel L. Davis es miembro sénior y experto militar en la organización Defense Priorities y ex teniente coronel del Ejército de Estados Unidos que luchó en la batalla de tanques más grande de la guerra del Golfo, la batalla de 73 Easting. Es el autor de "The Eleventh Hour in 2020 America". Las opiniones expresadas en este comentario le pertenecen únicamente a su autor.

(CNN) -- Ucrania infligió una sorprendente derrota ante el débil intento del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de capturar la capital, Kyiv, en la primera ronda de la guerra. Ahora, Rusia se está preparando para lanzar una segunda fase revisada en el este, que se perfila como la mayor batalla de tanques en Europa desde la Segunda Guerra Mundial: la Batalla de Donbás.

Después de encontrarse con una feroz resistencia al norte y al oeste de Kyiv, y sufrir bajas atroces, la fuerza de tanques pesados ​​​​de Rusia abandonó sus esperanzas de capturar la ciudad y, a fines de marzo, comenzó a retirar sus tropas.

El objetivo principal de Putin, sin embargo, parece menos la captura del territorio geográfico en el Donbás que la destrucción de las Fuerzas Armadas de Ucrania (UAF, por sus siglas en inglés) que defienden en el este. Militarmente, parece un objetivo mucho más alcanzable que el objetivo inicial de Kyiv. Fuera de la capital urbana, los defensores ucranianos no tendrán la protección de los edificios para refugiarlos del ataque ruso, y las tropas de Putin podrán usar su movilidad a su favor.

Antes del estallido de la guerra el 24 de febrero, Ucrania ya había posicionado a la mayoría de su ejército en la región oriental de Donbás, centrándose en la línea de contacto entre las tropas de Kyiv y los separatistas respaldados por Rusia que defienden las áreas de Luhansk y Donetsk.

Los reportes estiman que había hasta 40.000 soldados ucranianos luchando en el frente de Donbás cuando estalló la guerra. Y ya ha habido feroces combates allí durante las últimas seis semanas. Pero ahora parece que tanto Putin como el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dan cuenta de la importancia de ganar la "Batalla de Donbás" en la gran trayectoria de la guerra.

Si Zelensky puede mantener la línea en el Donbás, será virtualmente imposible para Putin llevar la guerra más allá y le dará tiempo a Ucrania para construir una fuerza ofensiva que luego podría expulsar a Rusia del país. Si las fuerzas de Putin tienen éxito, capturarán o destruirán un gran porcentaje de todas las fuerzas ucranianas entrenadas, y habrá poco para evitar que los blindados rusos capturen Járkiv, Odessa o incluso regresen a Kyiv.

Dejando evidencia generalizada de crímenes de guerra tras su retirada de Kyiv, el reposicionamiento de Rusia en el este presagia un peligro potencialmente mayor para las tropas ucranianas. Rusia utilizó un enfoque similar para capturar la ciudad de Mariúpol.

Primero rodearon a los defensores para cortar cualquier capacidad de Kyiv de llevar alimentos, combustible o municiones a sus tropas. Luego, los rusos lanzaron un torrente de artillería pesada sobre las partes de la ciudad donde resistían las tropas ucranianas. Y finalmente, los rusos cerraron lentamente el círculo y capturaron o mataron a los defensores. Ucrania solo abandonó la lucha cuando se quedó sin agua y municiones.

Putin intentará una estrategia similar en el Donbás. Y si Rusia puede flanquear a las fuerzas ucranianas en Donbás y cortarles el suministro, puede, con el tiempo, cerrar el círculo. Eventualmente, privados de combustible, municiones, comida y agua, los defensores, como los de Mariúpol, caerán.

Hasta este punto, las tropas rusas y separatistas han hecho progresos contra las fuerzas ucranianas que defienden Donbás. Ese equilibrio ahora corre el riesgo de inclinarse decisivamente hacia Rusia.

Aproximadamente 70.000 tropas blindadas rusas se están moviendo hacia una posición que les permitirá lanzar una ofensiva en el norte del grupo defensivo de Ucrania frente a Donbás. Según los reportes, Rusia también ha movilizado más de 60.000 nuevos reclutas y reservistas para inyectar tropas frescas en la lucha.

Putin también incorporó a un notorio nuevo comandante ruso, el general Alexandr Dvornikov, quien dirigió las tropas de Putin en Siria y se hizo conocido como el "carnicero de Siria".

Para asegurar sus propios flancos, Rusia ya está realizando un fuerte bombardeo de las posiciones ucranianas que se defienden en Járkiv y en la región suroeste de Jersón.

Ambas operaciones están diseñadas para mantener a las tropas ucranianas en su lugar y evitar que se muevan para fortalecer las defensas de Ucrania en el frente de Donbás. Sin embargo, la dificultad de Ucrania para reforzar y reabastecer su fuerza de Donbás expone una grave vulnerabilidad para las fuerzas de Zelensky.

Una de las cosas que aprendí de mi mandato como segundo al mando del escuadrón de caballería blindada divisional de la 1.ª División Blindada en Alemania a mediados de la década de 2000 es que, a menudo, la clave más importante para el resultado de una batalla es algo mucho menos visual. atrapar que cohetes, misiles y tanques de batalla. Es logística. La incapacidad de Rusia para reabastecerse adecuadamente fue un fracaso central de su desafortunado avance en Kyiv en febrero, y se perfila como un factor importante en la inminente lucha de Donbás.

Al prepararse para la apertura de la principal fuerza de ataque al norte y al sur del grupo de combate de Donbás, Rusia ha estado atacando implacablemente las líneas logísticas ucranianas desde el oeste de Ucrania y la capital.

Aviones de combate y bombarderos rusos, helicópteros de ataque, misiles guiados de precisión, drones cazadores y artillería de largo alcance han estado infligiendo graves daños a las líneas de reabastecimiento de Kyiv, deteniendo o retrasando las tres necesidades más cruciales para una fuerza de defensa: alimentos, combustible y municiones.

Sin combustible, especialmente, las tropas de Ucrania no podrán realizar los contraataques móviles que son esenciales para las fuerzas de defensa en la guerra blindada. Deben ser capaces de cortar las penetraciones enemigas. Sin embargo, sin suficiente combustible, los ucranianos se verán seriamente limitados en su capacidad para cortar y repeler los ataques rusos.

El mejor curso de acción de Ucrania es continuar mejorando sus posiciones defensivas existentes, almacenar la mayor cantidad posible de alimentos, combustible y municiones antes de que la batalla se acelere, y hacer todo lo que esté a su alcance para evitar cualquier penetración importante en sus grupos norte o sur.

Si Ucrania puede almacenar suficientes suministros para sus reservas tácticas móviles y mantiene la capacidad de revertir cualquier penetración rusa, tendrá la oportunidad de frenar el avance de Rusia y evitar el cerco. Eso también ganará tiempo para los líderes de Ucrania y les dará influencia para negociar con Putin mientras las bajas se acumulan para Moscú.

Sin embargo, si los blindados rusos logran atravesar cualquiera de grupos de combate, es posible que puedan rodear a la fuerza ucraniana en el Donbás y privarlos metódicamente de recursos críticos. En ese caso, las fuerzas de Ucrania perderán lentamente la capacidad de continuar resistiendo, ya que se quedarán sin municiones, alimentos y combustible.

Lo que está en juego para cada bando en esta inminente batalla no podría ser mayor.