(CNN) -- Anne Milgram, administradora de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), advirtió sobre los eventos de sobredosis masivas provocadas por el fentanilo en el programa "At This Hour" de CNN el viernes. “Esta es una tendencia que no hemos visto antes”, dijo Milgram.

“En menos de dos meses, en siete ciudades de Estados Unidos, tuvimos eventos de sobredosis masivas; tres o más personas que tomaron una sobredosis al mismo tiempo en el mismo lugar”, dijo Milgram. “En total, rastreamos 58 sobredosis y 29 muertes por sobredosis”.

“Queríamos asegurarnos de comunicarnos con las fuerzas del orden público estatales y locales y decirles que queremos ayudar de cualquier manera posible, tanto para hacer justicia para aquellos cuyas vidas se están perdiendo a causa de estas trágicas muertes por sobredosis, que son envenenamientos, y también para evitar que suceda la próxima muerte, para detener esas pastillas y la cocaína mezclada con fentanilo”, dijo.

Cuando se le preguntó qué ayudaría a frenar la afluencia de la droga en las comunidades, Milgram dijo que había una serie de cosas que ella considera "de vital importancia". Estos incluyen la creación de asociaciones con las fuerzas del orden público estatales y locales y asegurarse de que todos entiendan cuán mortal y peligrosa es la droga.

Al menos siete ciudades en todo el país han tenido un evento de sobredosis masiva en los últimos meses, incluidas Wilton Manors, Florida; Austin, Texas; Cortez, Colorado; Commerce City, Colorado; Omaha, Nebraska; St. Louis, Missouri; y Washington, dijo una alerta de la DEA, publicada la semana pasada.

“Eventos trágicos como estos están siendo provocados ​​por el fentanilo”, dice la alerta, y agrega que la droga es altamente adictiva, se encuentra en los 50 estados y se mezcla cada vez más con otras drogas como la cocaína o la heroína o se vende como píldoras recetadas falsificadas.

Esta semana, los CDC publicaron nuevas cifras provisionales de sobredosis y estiman que 106.854 personas murieron debido a una sobredosis de drogas en el período de 12 meses que finalizó en noviembre de 2021. Las muertes anuales por sobredosis de drogas se han más que duplicado en los últimos seis años, aumentando un 16% en el último año solo.

Los opioides sintéticos, incluido el fentanilo, estuvieron involucrados en aproximadamente dos tercios de las muertes por sobredosis de drogas durante el año pasado. Si bien las muertes relacionadas con la heroína han disminuido en los últimos meses, las muertes relacionadas con los opioides sintéticos o los psicoestimulantes se han casi duplicado en los últimos dos años.

Durante el año pasado, las muertes por sobredosis aumentaron en todos los estados excepto en tres: Wyoming, Hawái y New Hampshire. Un tercio de todas las muertes por sobredosis ocurrieron en cinco estados: California, Florida, Pensilvania, Ohio y Texas.