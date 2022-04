Compró pollo para la cena y ganó la lotería en EE.UU. 0:52

(CNN) -- Los esposos que esperan hacerle un favor a su pareja podrían tener dificultades para competir con el marido de Robyn Meija.

La profesora de Maryland ganó US$ 50.000 después de que su marido le comprara un billete de lotería con la esperanza de levantarle el ánimo, según un comunicado de prensa de la Lotería de Maryland.

Meija, de 39 años, había tenido una semana difícil cuando su marido se llevó a casa el billete para rascar que había comprado por US$ 5 en un 7-Eleven local. La madre de dos hijos lleva 18 años trabajando como profesora de primaria.

La pareja se sorprendió al darse cuenta de que habían ganado US$ 50.000 en el juego "Ca$h To Go" de Maryland.

"Mi marido llevó el boleto a la tienda para escanearlo, solo para asegurarse de que era real", dijo Meija, según el comunicado de prensa. "También le pedimos a mi cuñado que viniera y lo escaneara en la aplicación de la Lotería de Maryland".

Más que levantar el ánimo de Meija, el premio permitirá a la pareja comprar una casa nueva.

"Hemos estado ahorrando dinero para el pago inicial de una casa, pensando que estaríamos listos a finales de año", dijo Meija. "¡Pero ahora no tenemos que esperar!".

El 7-Eleven de Thurston, Maryland, donde el marido de Meija compró el boleto afortunado, también recibirá un premio de US$ 500 de la lotería.