Por qué se complican las investigaciones de niños desaparecidos 0:47

(CNN) -- Las autoridades del condado de Summit, Utah, habían estado escuchando acerca de un joven que deambulaba por la zona con un carrito de compras durante varias semanas.

Cuando lo encontraron el sábado pasado, descubrieron que había sido reportado como desaparecido hace casi tres años en el norte de California, a más de 1.000 kilómetros de distancia.

Los agentes del sheriff respondieron a una estación de servicio en la mañana del 9 de abril en el área metropolitana de Park City, luego de que un "miembro de la comunidad preocupado" informara haber visto al hombre durmiendo allí, dijo la oficina del sheriff del condado de Summit en una publicación de Facebook. El área está a unos 40 minutos en coche de Salt Lake City.

Los agentes le ofrecieron al hombre que se sentara dentro de uno de sus vehículos para calentarse y comenzaron a investigar quién era, dijo la oficina del alguacil. “A través de interacciones pasadas y la interacción del sábado, quedó claro para los agentes que el hombre se comunicaba de manera diferente”, dijo la oficina del sheriff, y también incluyó un hashtag de concientización sobre el autismo en su publicación de Facebook.

Un despachador comenzó a buscar en las páginas del sitio web del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, y más de una docena de páginas encontró un cartel perdido de Connerjack Oswalt.

Oswalt, quien ahora tiene 19 años, había sido reportado como desaparecido en septiembre de 2019 en Clearlake, California, al noroeste de Sacramento y aproximadamente a 11,5 horas en automóvil desde el condado de Summit.

Las autoridades creían que era la misma persona que habían encontrado temblando en la gasolinera.

“Los agentes comenzaron a hacer llamadas telefónicas y pudieron ponerse en contacto con la madre de Connerjack”, dijo a CNN el teniente Andrew Wright, de la oficina del sheriff del condado de Summit en un correo electrónico.

Su madre le dijo a las autoridades que Oswalt tenía una marca de nacimiento distintiva en el cuello. Los agentes encontraron la marca en Oswalt, dijo Wright.

Aunque las autoridades habían interactuado previamente con Oswalt antes de ese día, él no había compartido quién era y la policía "no tenía motivos para exigir su información porque no estaba violando la ley", dijo Wright.

El padrastro y el abuelo de Oswalt fueron a Park City, Utah, para identificarlo en persona y reunirse, dijo Wright a CNN.

En uno de los dos videos de cámara corporal enviados a CNN desde la oficina del sheriff, se ve al padrastro de Oswalt exclamando con incredulidad cuando la policía le muestra una foto policial de Oswalt para confirmar que era la misma persona. Wright le dijo a CNN que Oswalt tenía una orden de arresto previa.

"¿Es él?", se puede escuchar a la madre de Oswalt desde el teléfono, que estaba en altavoz.

"Un poco mayor, pero sí", responde el padrastro de Oswalt.

"Mi amorcito está vivo", se escucha decir a la madre, mientras solloza por teléfono. "¿Puedes ir a buscarlo por favor?"

La madre y el padrastro de Oswalt se mudaron a Idaho Falls, Idaho, desde que desapareció, dijeron las autoridades.

Oswalt todavía estaba recibiendo atención y recursos y aún no ha ido a Idaho, dijo Wright.