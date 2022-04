Rosalía comparte un adelanto del video "La Fama" 0:48

(CNN Español) – Rosalía anunció este lunes su gira mundial "MOTOMAMI", con la que recorrerá algunos países de Latinoamérica, irá a Estados Unidos y a Europa.

La gira comienza en su natal España, en Almería, el 6 de julio, y finaliza el 18 de diciembre en París.

La gira presentará "MOTOMAMI", el tercer disco de la catalana, que se perfila como uno de los mejores discos del año y que fue muy bien recibido por la crítica. "MOTOMAMI" se trata de una producción de 16 tracks, en donde plasmó una Rosalía totalmente distinta a lo que nos presentó en "El Mal Querer", su aclamado segundo álbum, ganador del Latin Grammy como álbum del año en 2019.

El disco está plasmado con el buen humor de Rosalía, así como de contradicciones, algo que dejó saber desde que lanzó su sencillo "SAOKO".

La producción debutó en la primera posición de la lista global de álbumes de Spotify para la semana de lanzamiento y en Billboard debutó al tope del chart Latin Pop Album. Rosalía también obtuvo una puntuación de 94 en Metacritic, lo cual engloba diversas críticas realizadas por una decena de publicaciones, entre ellas destacan Variety, Pitchfork, Rolling Stone, Consequence, Los Angeles Times, NME, entre otros.

¿Cuándo salen a la venta las entradas del tour?

Las entradas estarán a la venta este viernes 22 de abril a las 10:00 a.m. hora local de cada ciudad en donde se presenta Rosalía. Puedes adquirirlas en la página web de la cantante.

Existen dos preventas en Estados Unidos, una a través de American Express, que inicia este lunes 18 de abril a las 12:00 p.m. hora local (de cada ciudad) y finaliza el jueves 21 de abril a las 10 p.m. hora local.

La compañía telefónica también estará ofreciendo una preventa exclusiva a través de su programa Verizon Up. Los clientes de Verizon podrán adquirir las entradas de preventa para eventos específicos entre el miércoles 20 de abril hasta el jueves 21 de abril.

Y si quieres tener una experiencia VIP, las entradas estarán disponible a través de VIPNation.com. ¿Qué incluye?

Entrada premium,

mercancía de la gira,

boleto conmemorativo de la gira diseñado por Rosalía, entre otras cosas.

Fechas del "MOTOMAMI" tour de Rosalía:

España:

Miércoles 06 de julio - Almería, España - Recinto Ferial de Almería

Sábado 9 de julio - Sevilla, España - Estadio La Cartuja

Martes Jul 12 - Granada, España - Plaza de Toros

Jueves Jul 14 - Málaga, España - Marenostrum

Sábado 16 Jul - Valencia, España - Auditorio Marina Sur

Martes Jul 19 - Madrid, España - WiZink Center

Miércoles 20 de Julio - Madrid, España - WiZink Center

Sábado 23 de julio - Barcelona, España - Palau Sant Jordi

Domingo 24 de Julio - Barcelona, España - Palau Sant Jordi

Miércoles 27 de julio - Bilbao, España - Bilbao Exhibition Centre BEC

Viernes 29 de julio - A Coruña, España - El Coliseo

Lunes 1 agosto - Palma, España - Son Fusteret

Latinoamérica:

Domingo 14 agosto - Ciudad de México, México - Auditorio Nacional

Miércoles 17 de agosto - Guadalajara, México - Auditorio Telemex

Viernes 19 de agosto - Monterrey, México - Auditorio CitiBanamex

Lunes 22 de agosto - Sao Paulo, Brasil - Tom Brasil

Jueves 25 de agosto. 25 - Buenos Aires, Argentina - Arena Movistar

Domingo 28 ago - Santiago, Chile - Movistar Arena

Miércoles 31 de agosto - Bogotá, Colombia - Movistar Arena

Sábado 3 de septiembre - La Romana, República Dominicana - Anfiteatro Altos De Chavón

Viernes 9 de septiembre - San Juan, Puerto Rico - El Coliseo

Estados Unidos:

Jueves 15 de septiembre - Boston, MA - MGM Music Hall at Fenway

Domingo 18 de septiembre - Nueva York, Nueva York - Radio City Music Hall

Lunes 19 de septiembre - Nueva York, Nueva York - Radio City Music Hall

Viernes 23 de septiembre - Toronto, Canadá - Budweiser Stage

Lunes 26 de septiembre - Washington, D.C. - The Anthem

Miércoles 28 de septiembre - Chicago, Illinois - Byline Bank Aragón Ballroom

Domingo 2 de octubre - San Diego, California - Cal Coast Credit Union Open Air Theatre

Martes 4 de octubre - San Francisco, California - Bill Graham Civic Auditorium

Viernes 7 de octubre - Inglewood, California - YouTube Theater

Sábado 8 de octubre - Inglewood, California - YouTube Theater

Miércoles 12 de octubre - Houston, Texas - 713 Music Hall

Viernes 14 de octubre - Irving, Texas - The Pavilion at Toyota Music Factory

Lunes 17 de octubre - Atlanta, Georgia - Coca-Cola Roxy

Sábado 22 de octubre - Miami, FL - iii Points Festival

Europa:

Viernes 25 de noviembre - Oporto, Portugal - Pavilhão Rosa Mota

Domingo 27 de noviembre. - Lisboa, Portugal - Campo Pequeno

Jue 1 de diciembre - Milán, Italia - Mediolanum Forum

Domingo 4 de diciembre - Berlín, Alemania - Velodrom

Miércoles 7 de diciembre - Dusseldorf, Alemania - Mitsubishi Electric Hall

Sábado 10 de diciembre - Amsterdam, Países Bajos - AFAS Live

Lunes 12 de diciembre - Bruselas, Bélgica - Forest National

Jueves 15 de diciembre - Londres, Reino Unido - The O2

Domingo 18 de diciembre - París, Francia - Accor Arena