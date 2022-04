(CNN) -- El mundo del fútbol ofreció su apoyo a la estrella del Manchester United Cristiano Ronaldo y a su familia tras el anuncio este lunes de la muerte de su hijo.

La estrella del Manchester United y de Portugal había anunciado en octubre que esperaba gemelos con su pareja Georgina Rodríguez. En diciembre, anunciaron que esperaban un niño y una niña.

El United escribió a su jugador estrella, diciendo: "Tu dolor es nuestro dolor. Enviando amor y fuerza a ti y a la familia en este momento, Cristiano".

Su compañero del Manchester United, Marcus Rashford, tuiteó este lunes: "Los pensamientos están contigo y con Georgina hermano. Lo siento mucho".

Thoughts are with you and Georgina brother ♥️ I’m so sorry

publicidad

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) April 18, 2022