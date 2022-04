(Video relacionado) Europa para suministro de gas natural abre oportunidades a Latinoamérica 3:46

(CNN Business) –– Los futuros del gas natural subieron este lunes a niveles que no se veían desde 2008, mientras el noreste de EE.UU. se prepara para una extraña tormenta con fuertes nevadas en pleno abril.

La amenaza de la tormenta obligará a millones de familias a aumentar la calefacción en los próximos días. Lo que, a su vez, incrementará la demanda de gas natural, la forma más popular de calentar los hogares en Estados Unidos.

Los futuros de gas natural se dispararon un 9% a US$ 7,96 por millón de unidades térmicas británicas (BTU, por sus siglas en inglés) en negociaciones recientes. Se trata del nivel más alto desde septiembre de 2008 y ocurre justo después de que el gas natural aumentara un 16% la semana pasada.

Las ganancias dejan al gas natural en un impresionante 113% desde finales del año pasado.

Ahora bien, el reciente aumento de este producto se sumará a las presiones inflacionarias en Estados Unidos, que enfrenta un máximo de 40 años en los precios de las viviendas.

Este pico en los niveles del gas natural refleja la expectativa de una mayor demanda, debido a las temperaturas inusualmente bajas y los inventarios por debajo del promedio en Estados Unidos.

"Ha sido mayormente frío y miserable", dijo Robert Yawger, vicepresidente de futuros de energía de Mizuho Securities.

Y hay otro factor: los altos precios del carbón implican que las plantas de energía pueden no estar dispuestas a alejarse del gas natural como plan de respaldo.

"Esa válvula de alivio tradicional de cambiar al carbón es menos probable", advirtió Rob Thummel, gerente principal de cartera de TortoiseEcofin.

Por otro lado, la guerra en Ucrania no parece ser un factor central en la situación de oferta y demanda de gas natural. Aunque sí puede estar animando a los inversores a apostar por el gas natural. Estados Unidos ha llegado al máximo de la cantidad de gas natural licuado (GNL) que puede enviar a Europa mientras intenta alejarse de la energía de Rusia.

Las familias ya están pagando más dinero por la energía. Los precios del servicio público de gas se dispararon un 21,6% en marzo respecto al año anterior, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

La buena noticia es que algunos analistas creen que este pico de gas natural será relativamente breve.

"Este mercado podría desmoronarse muy rápido. Está sobrecomprado. Uno debe preguntarse quién queda para comprarlo", dijo Yawger. En ese sentido, señaló que el gas natural fue el activo financiero con mejor desempeño en Wall Street la semana pasada.

Thummel, el gerente de cartera de Tortoise, espera que los precios altos incentiven una mayor oferta en EE.UU. Y señaló que los consumidores en el extranjero están pagando precios mucho más altos.

"No van a permanecer así de altos para siempre", dijo Thummel. "¿Creemos que US$ 7 es alto? Europa y Asia están pagando US$ 35 por el mismo producto".