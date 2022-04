Guerra de Rusia en Ucrania: última hora y noticias de la invasión

Francia es partidaria de prohibir las importaciones de petróleo ruso, según el ministro de Economía francés

Francia apoya la ampliación de las sanciones para prohibir las importaciones de petróleo ruso, dijo este martes el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire.

"Cuando se ve lo que está pasando en el Donbás, es más necesario que nunca dejar de importar petróleo ruso", dijo Le Maire a la emisora de radio Europe 1.

Le Maire continuó diciendo que era el petróleo, y no el gas, el que ha sido "la primera fuente de divisas para el régimen de Putin durante varios años", y por lo tanto "detener las importaciones de petróleo ruso significa perjudicar la financiación de la guerra en Ucrania para los que están en el poder en Rusia".

Francia está intentando persuadir a sus socios europeos para que detengan las importaciones de petróleo ruso, añadió Le Maire, alegando que algunos países "dudan" en hacerlo.

"La razón por la que todavía no estamos ahí no es porque Francia no lo desee", dijo Le Maire. "Es porque todavía hay ciertos socios europeos que dudan".

En declaraciones a principios de este mes a CNN, Le Maire dijo: "En lo que respecta a Francia, estamos dispuestos a ir más allá y a decidir una prohibición del petróleo y estoy profundamente convencido de que los próximos pasos y las próximas discusiones se centrarán en esta cuestión de la prohibición del petróleo ruso".

Algunos antecedentes: A principios de este mes, los líderes europeos acordaron ir a por el vasto sector energético ruso por primera vez prohibiendo todo tipo de carbón ruso en la Unión Europea. La Comisión Europea predijo que la medida afectaría a unas exportaciones rusas por valor de 8.000 millones de euros (US$ 8.700 millones) al año.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reiteró su petición de un embargo de petróleo, diciendo el 8 de abril: "¿Cuánto tiempo más puede Europa ignorar la introducción de un embargo contra los suministros de petróleo de Rusia?"

La Comisión Europea afirma que cerca del 45% de las importaciones de gas natural del bloque, y alrededor del 25% de las de petróleo, proceden de Rusia. La UE ha importado energía rusa por valor de unos 35.000 millones de euros (38.000 millones de dólares) desde que comenzó la guerra.