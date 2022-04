Llueven misiles rusos en la ciudad ucraniana de Lviv 1:54

(CNN) -- Estados Unidos cree que Rusia está aprendiendo de sus fracasos en el norte de Ucrania, donde no tenían las capacidades adecuadas para sostener operaciones militares, y aplicando esas lecciones a su nuevo enfoque en el este y el sur del país, según un alto funcionario de Defensa estadounidense.

"Lo que hemos visto en los últimos días es que siguen tratando de establecer las condiciones", dijo el alto funcionario de Defensa en una llamada con los periodistas este lunes. "Lo llamamos operaciones de configuración".

"Parece como si estuvieran tratando de aprender de las lecciones fallidas del norte, donde no tenían la capacidad de sostenimiento adecuada en el área que iban a operar", dijo el funcionario.

El funcionario dijo que EE.UU. ha visto que Rusia está moviendo en "artillería pesada", "habilitadores de mando y control" y "la aviación, en particular el apoyo de helicópteros" como parte de los 11 nuevos grupos tácticos que se han movido en el este y el sur de Ucrania "en los últimos días".

Rusia está concentrando tropas y parece estar cerca de tomar la ciudad portuaria de Mariúpol, en el sureste del país. CNN informó el lunes que el destino de Mariúpol pende de un número desconocido de defensores que hacen su última resistencia en una planta siderúrgica.

Según Petro Andriushchenko, asesor del alcalde de la ciudad, este lunes seguían produciéndose intensos combates en la ciudad.

Más tarde, este lunes, Andriy Yermak, jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, dijo que la "segunda fase de la guerra" había comenzado en la región oriental de Donbás, en medio de claros signos de una ofensiva rusa intensificada.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó este lunes el inicio de la batalla por Donbás en un discurso por video.

"Las tropas rusas han comenzado la batalla por Donbás para la que se han estado preparando durante mucho tiempo y una cantidad considerable de las unidades rusas están concentradas y enfocadas en esa ofensiva", dijo Zelensky.

Subrayó que las fuerzas ucranianas seguirán luchando contra la agresión rusa en la región.

"No importa cuántos militares rusos lleven a esa zona, seguiremos luchando y defendiendo y lo haremos a diario. No renunciaremos a nada que sea ucraniano, pero no necesitamos nada que no sea nuestro", dijo Zelensky.

"Estoy agradecido con todos nuestros guerreros, nuestros soldados, nuestros heroicos pueblos y ciudades de la región que resisten y se mantienen firmes", dijo.

La desarticulada –y a veces caótica– operación de Rusia en el norte de Ucrania ha sido bien documentada y sus primeros fracasos militares fueron en gran medida una sorpresa para los funcionarios estadounidenses y occidentales.

Desde que Rusia lanzó su asalto a Ucrania el 24 de febrero, ha bombardeado ciudades ucranianas con misiles y artillería, destruyendo apartamentos, hospitales y escuelas y dejando cientos de civiles muertos. Pero su invasión terrestre se ha estancado en gran medida y Moscú no ha logrado tomar ciudades clave, incluida Kyiv, debido a la feroz resistencia de los ucranianos y a lo que altos funcionarios de Defensa han descrito como errores tácticos.

Rusia se centra en el este y el sur

Estados Unidos considera que Rusia ha añadido 11 grupos tácticos (BTG) a sus fuerzas en el este y el sur desde finales de la semana pasada, según el alto funcionario de Defensa estadounidense, lo que eleva el número total de BTG de Rusia a 76.

"Han aumentado su capacidad dentro de Ucrania", dijo el funcionario.

El funcionario dijo que todas las tropas terrestres rusas están actualmente concentradas en el este y el sur de Ucrania, pero EE.UU. no puede precisar exactamente cómo se distribuyen los nuevos BTG.

Como preparación para un nuevo tipo de lucha en las llanuras abiertas del sureste de Ucrania, justo al lado de Rusia, EE.UU. está proporcionando a Kyiv los tipos de capacidades de alta potencia de fuego que algunos funcionarios de la administración Biden consideraban un riesgo de escalada demasiado grande hace unas pocas semanas.

El nuevo paquete de armamento de U$ 800 millones representa la señal más clara hasta la fecha de que la guerra en Ucrania está cambiando, y con ello, las armas que Ucrania necesitará si espera seguir frenando a un Ejército ruso que se ha reagrupado y reabastecido tras sus fracasos iniciales en las primeras semanas de la guerra.

El Gobierno de Biden anunció que el nuevo paquete incluía 11 helicópteros Mi-17 –que habían sido inicialmente destinados a Afganistán–, 18 cañones Howitzer de 155 mm y 300 drones Switchblade más, además de sistemas de radar capaces de rastrear el fuego entrante y localizar su origen.

Este paquete se distingue de la ayuda anterior en parte porque esta entrega incluye armamento más sofisticado y pesado que los envíos anteriores.

Un funcionario estadounidense dijo a CNN, la semana pasada, que esto se debe a los cambios en el terreno, argumentando que debido a que Rusia, que fue incapaz de capturar Kyiv, ha modificado su estrategia para concentrar las fuerzas en el este de Ucrania, Estados Unidos está también cambiando su propia estrategia en lo que le da a Ucrania.

"Los contornos de lo que necesitan son muy diferentes", dijo el funcionario estadounidense.

Varios de los sistemas de armas son lo suficientemente complejos como para que el Pentágono dijera que tendrá que proporcionar formación a los ucranianos fuera del país, como se proporcionó anteriormente para los aviones no tripulados Switchblade, con el alto funcionario de Defensa diciendo que la formación en los Howitzers comenzará "en los próximos días."

"Intentaremos conseguir oportunidades para que un pequeño número de ucranianos se familiaricen con estos sistemas", dijo el secretario de Prensa del Pentágono, John Kirby, en una sesión informativa con periodistas, la semana pasada, "pero no creemos que vaya a ser una tarea onerosa o larga en tiempo o en recursos".

Con información de Nathan Hodge, Kostan Nechyporenko, Oren Liebermann, Jeremy Herb y Kaitlan Collins.