Dosis de refuerzo en niños aumenta anticuerpos contra ómicron, dice Pfizer 0:46

(CNN) -- El CEO de Pfizer, Albert Bourla, dijo que la compañía tiene el objetivo de que las vacunas contra el covid-19 para los niños menores de 5 años estén disponibles en junio, si la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) las aprueba.

"Yo espero... Nuestro objetivo es tenerlas para junio", dijo Bourla en el podcast "In The Bubble with Andy Slavitt", que se emitió este lunes.

Bourla señaló que la FDA ha sido extremadamente colaboradora y muy flexible para abordar la necesidad de salud pública de que la vacuna esté disponible para los niños más pequeños.

A finales del año pasado, la vacuna de Pfizer y BioNTech para niños menores de 5 años se puso a prueba con dos dosis, pero los resultados no fueron los que los científicos esperaban. En ese sentido, las empresas dijeron que probarían una tercera dosis.

Sin embargo, a petición de la FDA, las compañías presentaron una solicitud de autorización de uso de emergencia de dos dosis de la vacuna y dijeron que seguirían ensayando una tercera dosis mientras las dos primeras pasaban por el proceso normativo. A mediados de febrero, la agencia dijo que necesitaba ver los datos de un ensayo en curso sobre una tercera dosis de la vacuna en estos niños más pequeños, para avanzar en la autorización de uso de emergencia.

"Lo que ocurrió fue ómicron. Así que, cuando empezamos a comparar no solo con delta, que era la anterior, sino contra ómicron, nos dimos cuenta de lo mismo que en los adultos", dijo Bourla. "En los adultos, dos dosis proporcionan muy poca protección contra delta. La tercera dosis proporciona una protección muy fuerte. Así que nos dimos cuenta de que este es el caso también para los pacientes pediátricos, por lo que ampliamos los ensayos para llegar a la tercera dosis".

"Muy pronto proporcionaremos datos sobre la tercera dosis, que creemos que brindará resultados mucho mejores", dijo Bourla a Slavitt.

Bourla también se refirió a la seguridad de la vacuna en este grupo de edad. Y afirmó que "la seguridad es de suma importancia", razón por la cual optaron por una dosis baja de la vacuna.

"Sé que, hasta ahora, la seguridad parece muy, muy buena", dijo. "Lo que espero es que no tengamos ningún problema de seguridad. Estamos esperando a ver la eficacia y mi expectativa es que será muy buena".