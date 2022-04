(CNN) -- El Servicio Secreto de Estados Unidos (USSS, por sus siglas en inglés) reportó un tiroteo en el que agentes de policía dispararon a un intruso cerca de la residencia de la embajada de Perú en Washington este miércoles por la mañana.

"Tiroteo con participación de agentes. Tras un enfrentamiento, agentes uniformados de la división dispararon a un intruso reportado en una residencia en el bloque 3000 de la calle Garrison NW poco antes de las 08:00. Agentes de información pública en camino a la escena. No se ha informado de ningún herido entre los agentes", dijo el jefe de comunicaciones de la USSS, Anthony Guglielmi, en un tuit.

Officer involved shooting - following a confrontation, uniformed division officers shot a reported intruder at a residence in the 3000 block of Garrison St NW shortly before 0800. Public information officers en route to the scene. No injuries reported to officers. pic.twitter.com/DF3iwz9j7x

